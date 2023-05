Čtvrtý je Russell? Jezdce Red Bullu překvapilo umístění Mercedesu

V malé místnosti s obrazovkami, která během roku slouží jako šatna, se sešli tři nejlepší závodníci Velké ceny Miami - Max Verstappen, Sergio Pérez a Fernando Alonso.

„Kdo končil čtvrtý?“ ptal se Pérez. Verstappen nevěděl, ale zkušený Alonso, které je fenomenálním přehledem o závodu proslulý, ano. „Russell,“ odpověděl.

Oba jezdci Red Bullu vypadali překvapeně, když zjistili, že jezdci Mercedesu obsadili čtvrté a šesté místo. Vždyť startovali až z třinácté, respektive šesté pozice. Očekávali na další místech spíš Ferrari. Jenže Charles Leclerc se více než půl závodu trápil za pomalejším Magnussenem z Haasu a Carlos Sainz jednoduše nestačil, souboje na dráze s Alonsem a Russellem jasně prohrál.

„Boj s Carlosem (Sainzem) jsem si hodně užil,“ řekl po závodě George Russell. „Po problémech v kvalifikaci jsme konečně podali normální výkon. Dojet čtvrtý před Ferrari pro mě bylo dnes maximem,“ vyjadřoval svou spokojenost britský závodník.

V závodě se Russell musel vypořádat nejen se Sainzem, ale také například s týmovým kolegou Hamiltonem. Ten startoval na tvrdších pneumatikách, k mechanikům do pitlane zatočil později, a tak uviděl ve třicátém kole svého týmového kolegu ve zpětném zrcátku.

„Děkuji Lewisovi, že mě pustil a umožnil mi jet mou strategii,“ hodnotil po závodě Russell manévr, kdy Hamilton zvolil v zatáčce vnější širokou stopu, aby ho mohl týmový kolega podjet. Nijak se nebránil.

„Může mě předjet, ale zpomalovat nebudu,“ odpověděl Hamilton do vysílačky na prosbu týmu, aby svého stájového kolegu pustil vpřed, a poté mu uvolnil trať. „Velmi dobrá zpráva, jak se zachovali v tak obtížný moment,“ chválil své jezdce šéf stáje Christian Horner. „Neočekával jsem, že s tím budou problémy. Jeli jinou strategii a oba jsou natolik na úrovni, aby věděli, co mají dělat.“

Zlepšení? Uvidíme

Lewis Hamilton se po startu trápil, stěžoval si na auto, dokonce do vysílačky prohlásil, že si nemyslí, že by mohlo vydržet až do cíle. Dlouho se nemohl propracovat do desítky nejlepších, takže konečné šesté místo muselo být milým překvapením i pro něj.

„Na střední směsi pneumatik bylo auto mnohem lepší. V polovině závodu jakoby ožilo a závodění jsem si celkem užíval. Děkuji týmu, šesté místo je po tom všem solidní výsledek,“ komentoval výsledek Hamilton.

Do závodu v Imole, který se jede za čtrnáct dní, slibuje Mercedes nové díly, podstatně vylepšené auto. Údajně by mohlo zrychlit až o sekundu na kolo. Což by z něj rázem udělalo přímého soupeře Red Bullu. V tomto ohledu však sedminásobný mistr světa zůstává opatrný.

„Momentálně to je velká neznámá,“ prohlásil po Miami. „Není to tak, že uděláte nové díly a složíte z nich zrychlení o sekundu,“ vyjádřil se k odhadům. „Ale doufejme, že to bude krok správným směrem a budeme opravdu schopni zrychlit.“