Trojcípá pohádka z Las Vegas. Jak Mercedes ovládl město hříchu

„Užíval jsem si to. Letěl jsem po trati, byli jsme fakt hodně rychlí. Byla to pohádka,“ povídal po průjezdu cílem.

Mercedes byl nejrychlejší od prvních tréninků, díky Russellovi ovládl kvalifikaci a skvěl se i v závodě. Tam se přidal i v sobotu chybující Lewis Hamilton, který po startu z desátého místa chytrou strategií proklouzl až na druhou příčku, hned za Russella.

Proč ale tým, který občas letos bojoval o první desítku najednou neměl soupeře, je otázkou. Na kterou nedokázal odpovědět ani vítěz samotný. „Po pravdě nevím. Najednou jsem měl lepší auto. Na to se koukneme po závodě, čekají nás analýzy a rozbor výsledků,“ komentoval výsledek Russell.

Vysvětlení může mít pouhá dvě slova – Las Vegas. Nepříliš očištěná trať s kluzkým povrchem, vše umocněné nízkými teplotami. Navíc nedostatek středně rychlých a rychlých zatáček, v nichž díky aerodynamice dominoval Red Bull a letos zejména McLaren. Jednoduše zcela jiné prostředí a podmínky, než jsou v F1 obvyklé. Najednou se poměr sil mezi čtyřmi nejlepšími týmy sezony měnil.

„Je to tady šílené místo. Šílené a krásné. Miluji ho, když jsem navíc zde získal pole position a potom vyhrál,“ rozplýval se George Russell, kterému se kvůli triumfu změnil plán. Před závodem v Kataru, kde musí být nejpozději ve čtvrtek, plánoval krátký výlet do Los Angeles. Ten ale teď padá.

„Chtěl jsem po závodě letět do LA, ale právě teď jsem to zrušil. Dám si drink s Totem Wolffem,“ naznačil, že si užije týmové oslavy přímo v dějišti závodu v Las Vegas po boku šéfa Mercedesu, který z něj pro příští rok udělal týmovou jedničku. Na místo Lewise Hamiltona odcházejícího do Ferrari totiž nastoupí italský mladík Andrea Kimi Antonelli.

Loučení s Hamiltonem

Hamilton, který se stal skokanem závodu, si druhé místo užíval. Vždyť Mercedes dosáhl na double poprvé od Brazílie 2022. Po více než dvou letech. Loučící se legenda byla proto dobře naladěna. „Závod to byl zajímavý, bavilo mě probíjet se vpřed,“ hlásil do mikrofonu. „Ale závodit takhle pozdě (ve Vegas se startovalo v sobotu pozdě večer) vám zahýbe biorytmem,“ nezapřel svůj věk.

Přínos Hamiltona ocenil i šéf týmu, který už také nastoupil na nostalgickou vlnu a se svým vymazleným šampionem se loučí. „Byli jsme spolu dvanáct let. A získali osm titulů (jeden bral Nico Rosberg). Je letošní rok chyba? Je chyba, že jsme z dvanácti let čtyřikrát nebyli nejlepší? Ne, je to fenomenální úspěch a bez Lewise by to nešlo, on byl základem našich výkonů,“ chválil ho Toto Wolf.

A jak to bude příští rok? Budou mezi nimi létat jiskry? Ostrá slova? S Ferrari bude Hamilton patřit mezi největší soupeře Mercedesu. „Neztrácíme Lewise jako člověka, jen jako jezdce. A to není nic hrozného. Čas jde dál, budeme mít 18letého a 27letého pilota. Lewisovi přeji vše nejlepší a hodně štěstí. A možná auto, které nebude tak rychlé,“ neodpustil si vtípek na závěr.