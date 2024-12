Zklamal jsem. Norris o penalizaci, která může stát McLaren titul

Trest přišel za nezpomalení na cílové rovince pod žlutými vlajkami, které označují nebezpečnou situaci na dráze. Norris si pravděpodobně všiml pozdě, že musí ubrat plyn. Ale ani nebyl překvapen, když mu do kokpitu oznámili rozhodnutí FIA. A nebyl to trest jen tak ledajaký, deset sekund „stop and go“, samozřejmě spojených se zajetím do boxů, znamená přibližně půlminutovou ztrátu.

„Upřímně, teď nevím, co jsem udělal špatně. Proč jsem nezpomalil pod žlutou. Nejsem idiot,“ uvedl pro televizní stanici Sky Sports. „Kdybych věděl, že je tam žlutá, zpomalil bych. Nevím, jestli jsem ji přehlédl, nebo prostě udělal hloupost. Pravidla říkají, že když nezpomalíte pod žlutou, dostanete penalizaci. Takže je to asi férový trest.“

Penalizace za „závažný přečin“ se navíc musí absolvovat do tří kol od oznámení, takže Norris musel ke své garáži téměř okamžitě. V té nejméně vhodné chvíli, kdy se celé pole sjelo za zpomalovacím vozem. Rázem tak spadl z druhého na poslední místo. Do cíle se dokázal propracovat už jen na deváté místo.

O to víc ho to zamrzelo, protože McLaren měl zase jednou nejrychlejší auto a podle predikcí měl vyhrát o parník. Jenže Verstappenův jezdecký um a Norrisova chyba vše změnily. „Tým mi dnes dal skvělé auto, jsem za to vděčný. Ale jsem zklamaný, že jsem odvedl tak špatnou práci a nedal jim body, které si zaslouží,“ dodal závodník.

McLaren zůstává favoritem

Přesto má McLaren v boji o Pohár konstruktérů stále navrch. Ferrari odjíždí z Kataru s druhým a šestým místem, zatímco britský tým obsadil třetí a devátou pozici. V celkové klasifikci je před příštím víkendem v Abú Zabí dělí 21 bodů.

Pro oba by titul v Poháru konstruktérů byl významným úspěchem, čekají na něj dlouho. Ferrari získalo svůj poslední triumf v roce 2008, zatímco McLaren v tomto století ještě neuspěl. Poslední titul mezi týmy získal v roce 1998 s Davidem Coulthardem a Mikou Häkkinenem.