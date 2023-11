Povedený závod se soudní dohrou. Pořadatelům v Las Vegas hrozí milionové ztráty

Závody Grand Prix se vrátily do Města hříchu po 41 letech. S obavami po trapasech na parkovišti hotelu Caesars Palace na začátku osmdesátých let, kde se největší hvězdy přetahovaly o výhru na v podstatě motokárové dráze zcela bez zájmu americké veřejnosti. Ale strachy byly zbytečné, noční podnik byl skvělý, plný dramatických změn a předjíždění, diváků si na okruh našlo cestu více než tři sta tisíc. Přesto může vše skončit fiaskem. Akci totiž nezvládli pořadatelé.

Problémem byly páteční, z amerického pohledu spíš čtvrteční, tréninky. Vozy formule 1 přisáté aerodynamikou k vozovce vytrhávaly z asfaltu nedokonale upevněná víka od kanálů a jízdy musely být na několik hodin zastaveny. Došlo k nápravě, rychleschnoucí beton vše zpevnil, problém se ale objevil jinde. Pořadatelé s argumentem, že by po půlnoci již nedokázali zajistit obslužnost pro diváky v hledišti a údajně i pro jejich bezpečnost, vyhnali všechny z hlediště.

Tisíce lidí tak sledovaly druhý trénink z území, které už oficiálně nespadá pod okruh FIA. Tedy ze samotného města přes chatrné zábrany a strážcům pořádku přidělali hodně práce. Výhled ale měli mizerný, a to ve chvíli, kdy za vstupenky dali někteří i desítky tisíc dolarů, nebylo ideální. A z jejich strany ani akceptovatelné.

„Měli jsme obavy o naše zaměstnance bezpečnostní služby, kteří už byli v práci dlouho, a budou muset pracovat další tři noci. Také jsme nemohli déle držet ve službě naše řidiče a další, kteří mají na starost odvoz fanoušků zpět do hotelů. Podle zákonů už by později nesměli řídit autobus. A také jsme potřebovali vše na okruhu uklidit a doplnit zásoby v prostorách pro hosty. Snad to všichni pochopí,“ uvedli v prohlášení pořadatelé.

Nepochopili. Diváky neobměkčila ani omluva ve formě poukázky na nákup v oficiálním obchodě Las Vegas Grand Prix. „Vyženou je z okruhu a potom jim dají poukázku na nákup za 200 dolarů? To je směšné,“ zlobil se i Max Verstappen, když se o tom dozvěděl. Pozdější vítěz závodu od prvních jízd nablýskanou podívanou kritizoval a tvrdil, že do Las Vegas formule 1 nepatří. Sice po projetí cílem působil, že změnil názor, ale to už je jiný příběh.

Formula 1 @F1 We still have a red flag as marshals move the Ferrari off track



#F1 #LasVegasGP https://t.co/qhtBGiUplQ oblíbit odpovědět

Není překvapením, že fanoušci se obrátili na právníky. Konkrétně na advokátní kancelář Steva Dimopoulose, která žaluje pořadatele o náhradu až 30 tisíc amerických dolarů na každého fanouška, který měl na první den koupenou vstupenku. Pořadatele viní z porušení kontraktu, z nedbalosti a dokonce z nekalé obchodní praktiky.

Navíc je možné očekávat, že soudit se bude i tým Ferrari. Uvolněné víko od kanálu jim zničilo monopost Carlose Sainze, navíc ho kvůli penalizaci za výměnu komponentů vozu odsunulo z první řady na 12. místo na startu a ve výsledku zapříčinilo ztrátu bodů v cíli. A také zde může jít o částky v milionech dolarů.

Velká cena Las Vegas před 41 lety skončila jako finanční i komerční propadák. Ta letošní se po sportovní stránce povedla, po komerční stránce byla celosvětové také úspěšná, ale finanční propadák se může opakovat. Úspěch žaloby je reálný a někdo asi bude muset fanouškům zaplatit. Jako nejzazší možnost se nabízí bankrot a nemožnost pořádat závod příští rok. Ale to snad majitelé byznysově nebývale úspěšného seriálu formule 1 a Mezinárodní automobilová federace FIA nedopustí. Z pohledu letošního napínavého závodu by to byla škoda.