Ta záda mě zabíjí, hlásil trpící Hamilton. Za týden možná nepojede

Vůz týmu Mercedes letos nedosahuje mistrovských kvalit. Nestačí na Red Bull ani Ferrari, občas i na další. A jeho hlavním a nejviditelnějším nedostatkem je tzv. „poskakování“. Stáj zvolila jiný koncept nového vozu než soupeři, auto téměř bez bočnic má odlišné nastavení a s tím souvisí vyšší tuhost. Protože monopost hopsá na každé nerovnosti, je obtížnější ho zpomalit. Je třeba brzdit na rovinkách dřív. Trpí tím nejen časy na kolo, ale také jezdci.

„Ta záda mě zabíjí!“ zoufal si sedminásobný šampion během závodu do vysílačky. Nevymýšlel si. Šéf stáje Mercedes Toto Wolff se mu omluvil krátce po průjezdu kolem šachovnicového praporu. „Lewisi, všichni víme, že řídit tohle je momentálně strašné,“ uvedl. „Omlouvám se i za tvoje záda, to vyřešíme.“

Týmový kolega George Russell podobné problémy neměl. Jeho auto sice také po dlouhé a rychlé rovince hopsalo, ale mnohem méně. A záda ho nebolela vůbec. Nebylo to však tím, že díky nižšímu věku více vydrží.

„Poskakování ho netrápilo zdaleka tolik,“ vysvětloval Hamilton. „V sobotu jsem na něj na hlavní rovince vždy ztratil 3,5 desetiny sekundy. Dostal jsem totiž experimentální auto se zcela novým zavěšením. Ale je to asi špatná cesta.“

Mercedes chce měnit pravidla

Mercedes nezvládl postavit auto podle nových pravidel tak, aby vyhrávalo, takže se nyní začíná snažit o změnu předpisů. A využije k tomu právě ono bolestivé poskakování. Nové monoposty, které formule 1 letos představila, jsou totiž celkově tužší a nerovnosti tlumí obecně hůře. Stroje soupeřů možná neposkakují tolik jako mercedesy, ale to neznamená, že by se toho nemohli bývalí šampioni chytit.

Hamilton možná nepojede Podle Tota Wolffa je možné, že Lewis Hamilton nebude schopný jet nejbližší Velkou cenu Kanady. Ta totiž čeká seriál formule 1 již za týden: „Rozhodnou lékaři, ale momentálně rozhodně není ve stavu, kdy by se mohl vrátit do kokpitu. A tréninky startují za pět dní.“

„Všichni jezdci o tom diskutovali na mítinku,“ říká Hamilton. „Asi nikdo z nás nechce, aby auta poskakovala další čtyři roky, kdy mají platit současná pravidla. Je to totiž hodně nebezpečné,“ vytáhl závodník silný argument.

„Jak jsem se snažil udržet auto na dráze, málem jsem to několikrát kvůli silným nárazům nezvládl, byla to intenzivní bitva s autem,“ popisoval. „Měl jsem obavy o naši bezpečnost, o to, abychom v 300 km/h nenarazili do zdi.“

Podle jeho stájového kolegy George Russella je pouze otázkou času, kdy se stane s letošním autem vážná nehoda. „Hodně z nás mělo problém, aby na konci rovinky udrželo auto na dráze, to poskakování je obtížné zvládnout. Změna technických pravidel by to vyřešila,“ uvedl. A je také jasné, že by nejvíc pomohla Mercedesu, který má s tuhostí letošního vozu nejvíce problémů.