Fanděte mně, ne Hamiltonovi, jsem z šestnáctiny Číňan, smál se vítěz Piastri

Duo McLarenu provedl vítězně cílem mladší a méně zkušený Oscar Piastri. „Jsem hrdý na celý tým, byl to téměř ideální víkend,“ prohlásil v cíli.

Třiadvacetiletý Australan skončil druhý v sobotním sprintu, o pár hodin později s přehledem ovládl kvalifikaci a stejně tak nedělní závod. Po bezchybném odpichu udržel vedoucí pozici a poté už jen hlídal chování monopostu, pneumatiky, teploty... A užíval si jízdu v čele.

„Tým udělal skvělou práci, neměl jsem žádný problém. Mám pocit, že jsme si to po minulém týdnu (po smolném deštivém závodě v Austrálii pozn. redakce) zasloužili. Dnes mě překvapilo snad jen chování pneumatik. Střední sada po startu se chovala o trochu lépe než v sobotu a na tvrdé v závěru jsem doslova letěl, ta nás mile překvapilo,“ popisoval šťastný závodník po svém třetím triumfu v Grand Prix.

Na stupních vítězů si Piastri užíval ovace zaplněných tribun a ve vtipu vytkl divákům, že více jejich přízně než on, jediný závodník současné F1 s kořeny v Číně, si po celý víkend užíval Lewis Hamilton z Ferrari.

„Děkuji fanouškům za podporu, jak jsem už říkal včera, z jedné šestnáctiny jsem Číňan. Snad se nám díky tomu povedlo některé zdejší fanoušky Lewise Hamiltona konvertovat k nám,“ usmíval se.

Druhý, bez brzd, ale spokojený

Lando Norris měl cestu závodem o poznání složitější, na druhé příčce musel po zastávce v boxech přejíždět Georgeho Russella a snad kvůli tomu, že neměl velkou část závodu čistý vzduch před sebou, řešil v závěru poměrně závažné technické problémy. Odcházely mu brzdy.

„Když vám selhávají brzdy, je to ten nejstrašidelnější pocit. Jako noční můra. Měl jsem i štěstí, že se mi to povedlo dotáhnout až do cíle. Samozřejmě jsem chtěl v závěru útočit na Oscara, ale nakonec na to nebylo ani pomyšlení,“ popisoval Lando Norris, který se spíše než souboje s Piastrim musel obávat Russella s Mercedesem, který se mu nebezpečně přibližoval.

V 16. kole se díky lepší strategii dokonce jeho britský souputník posunul na druhou příčku a Norris si musel stříbro vybojovat na dráze. „Trochu mě to znervóznělo, když se přede mě dostal George při zastávkách v boxech. Na druhé sadě pneumatik jsme naštěstí měli mnohem lepší rychlost a dalo se i předjíždět.“

Norris o Ferrari Zajímavé postřehy a komentáře jezdců, které se neodváží prezentovat přímo na kameru při oficiálních rozhovorech, se často vyskytnou v místnosti, kde čekají nejlepší tři na předávání vítězných trofejí. Tentokrát mluvil Lando Norris o zástupci Ferrari Charlesi Leclercovi, který odjel téměř celý závod s poškozeným předním křídlem. Po souboji s týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem přišel Monačan o levý úchyt spoileru, takže mu křídlo plandalo před autem a téměř se občas dotýkalo asfaltu. „Jestli se mu to takhle ohýbalo po celý závod, tak mu to přece muselo pomáhat!“ zavtipkoval Norris. A vzhledem k tomu, že byl Leclerc po většinu závodu rychlejší Hamiltona, možná měl pravdu.

Norris je dál celkem suverénně v čele mistrovství světa, takže není divu, že navzdory prohře se stájovým kolegou mu nechyběla dobrá nálada. „V závodě jsem si prožil pár zábavných momentů, přechod na jednozastávkovou strategii byl správný, tým opět odvedl výbornou práci. Dvojitý triumf je skvělý,“ radoval se.

McLaren vyhrál jednoznačně, přitom soupeři nebyli daleko, ve vyrovnané letošní sezoně se počítá každá setina sekundy. O nebývalém rozložení sil mezi týmy vypovídá fakt, že se téměř nepředjíždělo o celý okruh. Šestnáct prvních jezdců skončilo v jediném kole. Ačkoliv na dráhu nevyjel ani jednou safety car, který by smazal rozestupy. A to je skutečně nezvyklé.

Za 14 dní se jede Velká cena Japonska v Suzuce, na okruhu se zcela jinými charakteristikami. Bude mít McLaren rychlostní převahu i v dalším závodě? Ve Ferrari a v Red Bullu mají nad čím přemýšlet.