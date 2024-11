Ocon a Gasly vydělali týmu 50 milionů dolarů. V Brazílii nezářil jen Verstappen

Není třeba si nic namlouvat o výkonnosti týmu Alpine - do sezony vstupoval s velkými plány o postupném útoku na nejlepší, ale změny v managementu i v technické sekci, spory a odchody si vybraly svou daň. Alpine nestačil a před Velkou cenou Brazílie se krčil na předposledním místě Poháru konstruktérů.

„Bojovali jsme každý závod jen o šanci, abychom mohli získat aspoň nějaké body. Ale to se většinou nedařilo,“ popisoval pocity zmaru Gasly.

A poté přišel závod v Sao Paulu. A s ním masivní zisk 33 bodů, skok na šestou příčku v Poháru konstruktérů a vylepšení finančních vyhlídek po sezoně. Za každou pozici v Poháru konstruktérů, tedy v soutěži týmů, vyplácí Mezinárodní automobilová federace FIA odměnu a rozdíl mezi devátým a šestým místem je padesát milionů dolarů. Aby nakonec automobilka Renault nezačala litovat, že od neúspěšného projektu dává ruce pryč a v září oznámila, že po sezoně 2025 ve formuli 1 končí.

Jak je možné, že se Alpine, tedy tovární tým Renaultu, vzepjal k nejlepšímu týmovému výkonu ve formuli 1 od Velké ceny Japonska 2006, kdy byli společně na pódiu vítěz Fernando Alonso a třetí Giancarlo Fisichella? Částečně díky souhře okolností, kdy tým, na rozdíl od jiných, našel vhodné nastavení na mokrou trať. Částečně díky štěstí, ale také pro skvělé výkony obou francouzských pilotů.

„Na suchu se auto opět řídilo špatně, bylo to složité. Ale jakmile začalo pršet, najednou to šlo lehce,“ popisoval druhý v cíli Esteban Ocon. „Miluju to tady, když prší,“ vzdal hold brazilskému okruhu. „Je opravdu nádherné závodit, když máte navíc fungující auto.“

Ocon potvrdil svá slova i v kvalifikaci v neděli ráno, na vodě byl opravdu rychlý a do závodu startoval ze čtvrté příčky. To Pierre Gasly začínal až čtrnáctý a ani ve snu by ho nenapadlo, že bude slavit na stupních vítězů.

Ačkoliv je pravda, že na Interlagosu byl vždy úspěšný. V roce 2019 zde dokonce vystoupal na druhé místo. „V takových podmínkách je všechno možné. A nám pomohlo i štěstí,“ zmínil Francouz stejný faktor, který pomohl k vítězství Maxu Verstappenovi - zatímco téměř všichni jezdci zajeli před nehodou Colapinta k výměně pneumatik, Verstappen, Ocon a Gasly zůstávali na dráze. Se zastavením závodu po nehodě dostali výměnu pneumatik bez časové ztráty, a protože ten den byli opravdu rychlí a bezchybní, dokázali se udržet před dotírajícím Russellem z Mercedesu.

„Nikdo tomu asi nevěřil a nikdo si na nás nevsadil. Jako bychom vyhráli v loterii,“ radoval se zkušený francouzský závodník, který vybojoval dva body už v sobotním sprintu. A nic si nedělal z toho, že stejně jako u Maxe Verstappena sváděli někteří jejich soupeři úspěch na štěstí. Zatímco totiž Sainz, Pérez či Norris klouzali po mokré dráze a dělali nečekané chyby, jezdci Alpine vypadali, jakoby se pro déšť narodili.

Radost měl také nový týmový šéf Oliver Oakes. Tak skvělý vstup do formule 1 si asi nepředstavoval ani v nejrůžovějších snech. „Poslední rok, rok a půl to nebylo dobré, ale jakmile jsem přišel, ucítil jsem silný týmový duch. Tohle je skvělý tým a dnešní výsledek je přesně tím, co jsme před zimní pauzou a další přípravou potřebovali,“ uvedl šestatřicetiletý bývalý závodník, který úspěšně vedl stáj Hitech GP ve formuli 2.