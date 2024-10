Mladé pušky v F1. V Austinu překvapili dva nováčci, vzali body zkušenějším

Lawson není úplným nováčkem, v Texasu prožíval obnovenou premiéru. Minulý rok si po úspěšné kariéře ve formuli 2 vyzkoušel pocit jezdce Grand Prix v pěti Velkých cenách při zranění Daniela Ricciarda. A udělal dobrý dojem - v Singapuru si dokonce dojel pro dva body. Zkušený Australan se však vrátil do kokpitu a dvaadvacetiletý talent putoval zpět na čekací listinu.

Na návrat čekal rok, šanci mu daly Ricciardovy slabé výkony, v Austinu byl zpátky ve stáji RB, tedy v B-týmu mistrovského Red Bullu a hned si to špacíroval až na body.

„Jak je to možné? Kde se tady vzal?“ divil se do vysílačky jeho zkušený týmový kolega Júki Cunoda. Japonec býval zvyklý, že Ricciarda porážel, najednou byl týmový kolega před ním, ačkoliv Lawson kvůli technické penalizaci startoval až z úplně poslední řady. Jenže skvělou strategií na tvrdých pneumatikách se postupně posouval vpřed.

Liam Lawson diskutuje se zástupci týmu Red Bull.

„Abych řekl pravdu, ani jsem takový průběh závodu nečekal,“ smál se po průjezdu cílem sympatický závodník. „Povedl se mi start a auto fungovalo opravdu skvěle, změny udělaly přesně to, co jsme potřebovali. A navíc na tvrdých pneumatikách to byla ideální kombinace.“

Bodovat hned v prvním závodě v rozjeté sezoně je úctyhodné, ale stojí za tím tvrdá práce. „Udělali jsme všichni hodně proto, abych se vrátil konkurenceschopný. Děkuji celé stáji, bez ní bych to nezvládl,“ potvrdil Lawson.

Argentinec z Itálie

Trochu jiný příběh čekal na Franca Colapinta, nováčka letošní sezony. Když se před téměř dvěma měsíci zjevil v Monze v závodní sedačce Williamsu na místě vyhozeného Logana Sargeanta, čekalo se, že se bude hlavně učit. Vždyť ještě před pár dny kroužil po dráze ve formuli 2, kde navíc nepatřil mezi největší hvězdy, a kvalit zkušeného Thajce Alexandera Albona, který z amerického týmového kolegy dělal většinou jen diváka, neměl dosahovat.

Jenže Colapinto kromě mladické dravosti a vůle ukázal i rychlost a trochu nečekaně spolehlivost. Jednadvacetiletý rodák ze země legendárního Juana Manuela Fangia, země s velkou, i když už trochu prehistorickou motoristickou tradicí, zářil. Ve své druhé domovině Itálii, kam se přestěhoval ve čtrnácti letech z Argentiny a kde získal závodní zkušenosti, ještě nebodoval. Ale v Ázerbájdžánu už vydřel čtyři body a nyní v USA přidal desátou příčku, ačkoliv se mu nevydařila sobotní kvalifikace a uvízl již v první části.

Franco Colapinto z týmu Williams při Velké ceně USA v Austinu.

„To není možné, jak to dělá? Pořád ho nemůžu předjet, je fakt dobrý!“ chválil ho Sergio Pérez s vozem Red Bullu, který se marně pokoušel o předjížděcí manévr. Mimochodem Mexičan se stejnou rodnou řečí patří k jednomu z největších Colapintových vzorů.

V Austinu mu vyšla dokonale strategie jediné zastávky v boxech, kdy postupně stoupal vzhůru. Ale dokázal i předjíždět, když proklouzl kolem překvapeného zkušeného Pierra Gaslyho.

„Ukázali jsme, že máme velkou sílu jako tým,“ komentoval po závodě. „Věděl jsem, že máme dobré závodní tempo a že je šance napravit sobotní nezdar, což se podařilo,“ popisoval. „Pro mě je hlavní, že jsem se toho o víkendu hodně naučil, sobotní sprint byl zajímavou zkušeností, snad na to navážu v dalších závodech.“

O jeho kvalitách vypovídá i fakt, že překonal stájového kolegu Albona, tedy jezdce, proti kterému neměl mít podle papírových předpokladů šanci.

Jak příští rok?

Ani jeden ze dvou zmíněných příslibů ještě nemá jistou sedačku pro příští sezonu. A dobře si uvědomují, že kromě skvělých výkonů potřebují i silné sponzory a schopné manažery. To ale sami neovlivní, oni pro to mohou udělat jedinou věc - excelovat na dráze jako o tomto víkendu v americkém Austinu.

Colapinta nahradí v další sezoně ve Williamsu Carlos Sainz, v pěti zbývajících Velkých cenách tak bojuje o udržení sedačky v seriálu a porážet Albona je pro něj jediná cesta k úspěchu.

Lawson je na tom trochu lépe, pokud bude pokračovat v povedených výkonech, měl by mít místo ve stáji RB jisté. Navíc se v zákulisí spekuluje o tom, zdali by neměl nahradit Péreze v A-týmu Red Bullu a jezdit vedle Maxe Verstappena. Mexičan by však musel být vyplacen z platné dvouleté smlouvy.