Kdyby nemusel brát v úvahu možné trable s případným zraněním dalších hráčů, byl by poločasový průvan v týmu Hradce možná ještě větší. I tak ale trenér David Horejš na výkon svého mužstva v první půli...

Naděje na Nečase. O reprezentaci měl vždycky zájem, večer bude jasněji

V noci ještě bojoval v NHL o postup do druhého kola play off, Colorado ale v klíčovém sedmém duelu s Dallasem padlo 2:4. Hokejový útočník Martin Nečas tak má po sezoně a nabízí se otázka, zdali by...