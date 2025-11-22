Česká stopa ve formuli 1? Dcera legendy míří do McLarenu, trénuje jak Hamilton

  9:10
Konexe nijak neskrývá, ono by to tedy stejně k ničemu nebylo. Když v uvítacím videu z dílny McLarenu měla jmenovat svého závodního idola, bez váhání z úst vypustila: „Můj táta.“ Ella Häkkinenová, dcera legendárního Miky, patří mezi největší dívčí talenty motorsportu. A dokonce zaujala britskou stáj z formule 1.
Talentovaná jezdkyně Ella Häkkinenová se stala součástí McLarenu.

Talentovaná jezdkyně Ella Häkkinenová se stala součástí McLarenu. | foto: McLaren

McLaren má ve svém týmu také tři ženské závodnice. Jsou jimi zprava Ella...
Dvě Britky a jedna Čechofinka. Tak vypadá složení ženské sekce McLarenu. Zleva...
McLaren oznámil nové tři pilotky do svého programu. Zprava Ella Häkkinenová,...
Bývalý závodník formule 1 Mika Häkkinen pózuje se svou dcerou Ellou (vlevo) a...
Na nejvyšším stupínku pózuje s trofejí, pod sebou má dva chlapce. Scénka, kterou čtrnáctiletá Ella moc dobře zná.

Jezdí totiž proti klukům, často je i poráží.

„Je neskutečně talentovanou závodnicí. A neříkám to jako otec, ale jako pozorovatel z pozice bývalého pilota,“ říkal Häkkinen pro finský Ilta-Sanomat.

„Je to vážně frajerka! Věřím, že se do roku 2030 dostane do formule 1 žena. Ať už to bude Ella, nebo některá jiná,“ myslí si.

Tvrzení je to odvážné. Vždyť do historie F1 doposud promluvilo jen šest dívek, tou poslední byla v roce 1992 Italka Giovanna Amatiová, ovšem přímo do závodu nikdy nezasáhla.

V Česku vždycky přiberu, směje se Häkkinen. A co říká na Verstappena?

Häkkinen přesto věří, že jeho dcera Ella šanci má. A není jediný. Také nedávno zvolený předseda finské organizace motoristického sportu AKK Toni Vilander pronesl: „Ella se účastní opravdu náročných soutěží na vysoké úrovni. Neustále získává zkušenosti, odolnost a dovednosti. Je talentovaná a rychlá a díky kontaktům svého otce v tomto sportu má velký potenciál.“

Pokud by se Häkkinenové skutečně podařilo proklestit cestu až do formule 1, šlo by o senzaci.

O senzaci s českou stopou.

A tu byste nemuseli lovit hluboko v rodokmenu. Dcera legendárního létajícího Fina, jak se mistrovi z let 1998 a 1999 přezdívalo, by v F1 klidně mohla závodit pod českou vlajkou. To díky své matce a Häkkinenově ženě Markétě Remešové.

Bývalý závodník formule 1 Mika Häkkinen pózuje se svou dcerou Ellou (vlevo) a ženou Markétou Remešovou.

Výběr je na ní.

V současnosti ale jezdí pod monackou licencí, právě na francouzské Riviéře totiž rodina žije. V úvahu připadá po tátovi ještě Finsko, kde by jistě těžce nesli, kdyby o Häkkinenovou „přišli“.

Už dříve podobnou situaci zažili, když Nico Rosberg nenásledoval svého otce Kekeho a zvolil si Německo. Pak se stal mistrem světa.

K tomu má Ella samozřejmě ještě tuze daleko. Na motokárách stále jezdí teprve chvilku.

Trochu paradoxně to nebyl otec, kdo ji na závodní dráhu přivedl, ale babička. Když u ní Ella trávila s bratrem léto, chodívali na okruh denně. A netrvalo dlouho a rodina v ní poznala nesporný talent.

Oficiálně začala Häkkinenová se závoděním v jedenácti letech v Chebu. V motokárách sedí stále, jen pokročila na vyšší úroveň.

Suzanne Wolffová, výkonná ředitelka Akademie F1, diskutuje s Ellou Häkkinenovou (vpravo).

Jezdí v rámci programu Champions of the Future, konkrétně v kategorii Senior (14 až 17 let), ve které startovné vyjde na zhruba tři čtvrtě milionu korun. Také proto Häkkinenovi spolupracují s finským miliardářem Anttim Aarnio-Wihurim, jenž dříve sponzoroval krajana ve formuli 1 Valtteriho Bottase.

Loni skončila Häkkinenová v juniorské sérii šestá, nyní drží po čtyřech akcích ze šesti ve vyšší třídě dokonce čtvrté místo. Není divu, že na sebe přitáhla pozornost nejen kvůli jménu.

Skvělé výkony nejvíce zaujaly v McLarenu, který ji společně se staršími jmenovkyněmi Stevensovou a Lloydovou jmenoval do svého rozvojového programu. „Je opravdu parádní, že nyní máme tři talentované mladé řidičky. Už se nemůžu dočkat, až je uvidím na závodní dráze,“ těší se šéf stáje Zak Brown.

Dvě Britky a jedna Čechofinka. Tak vypadá složení ženské sekce McLarenu. Zleva Ella Häkkinenová, Ella Stevensová a Ella Lloydová.

Dříve si britská stáj takto vyhlédla kupříkladu Landa Norrise nebo Lewise Hamiltona, u něhož bychom našli s Häkkinenovou ještě jednu podobnost. Stejně jako sedminásobný šampion si i mladá závodnice po vzoru svého otce vybrala spolupráci s Hintsa Permormance.

Pod dohledem profesionální trenérky denně naběhá deset kilometrů, do toho i posiluje. „Vše dělá na maximum. Maká na stejném levelu jako Hamilton,“ tvrdí Häkkinen.

Příští rok bude testovat monoposty u McLarenu, pak se přesune do formule 4. Dost možná se dostane do čistě ženské série F1 Academy.

Mladá dívka, která ještě před pár lety zdokonalovala své schopnosti v synchronizovaném plavání, najednou podepsala smlouvu s týmem z formule 1.

A kdo ví, kam až to česko-finsko-monacká „frajerka“ dotáhne.

