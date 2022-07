Formulová středa s EisKing: o traťových limitech i dalších bodech Schumachera

Charles Leclerc se po dvou měsících zase dočkal triumfu.

Jeho týmovému kolegovi Carlosi Sainzovi zase shořelo auto a Red Bull s Maxem Verstappenem tentokrát trochu překvapivě strategicky tápal.

Snad nejvíc se ale po Velké ceně Rakouska mluvilo o politice traťových komisařů, kteří během závodu zaznamenali celkem 43 porušení traťových limitů. Mnohdy velmi sporných.

Radost vítěze Velké ceny Rakouska Charlese Leclerca.

„Říkal jsem si v jednu chvíli, že traťové limity nebudou hlavním tématem, které se nám rozjelo minulý rok. Ale přijeli jsme na Red Bull Ring a už v kvalifikaci nebo sprintovém závodě toho bylo hodně. V hlavním pak bylo složité se v tom vyznat. Tohle je špatně,“ uznal Josef Král.

A nebylo to jen ve formuli 1, podobně zmatení, možná ještě zmatenější z některých rozhodnutí komisařů byli i piloti ve formulích 2 a 3.

Kvůli posuzování traťových limitů dokonce na schůzi pilotů před Velkou cenou vybuchl Sebastian Vettel, za což dostal pokutu 25 tisíc eur.

„Taky bych začal něco řešit. Dlouhodobě je nejlepším řešením zachovat obrubníky, ale za nimi udělat metr kačírku, který vás donutí nedělat chyby. Ale nedělal bych absurdum jako v Barceloně, kde byl obrubník, za ním hned štěrk a stejně tam byly traťové limity. To bylo úplně padlé na hlavu,“ má jasno Král.

Ve Formulové středě se se Števem Eiselem baví i o Red Bullu, který tentokrát ve strategii na Ferrari ztrácel, což není úplně obvyklé.

„Ferrari má totiž nové křídlo, taky bočnice, o kterých se moc nemluví. Z velké části bych to ale přikládal i tomu, že dopoledne před závodem zapršelo. Do té doby red bully jely, ale jakmile zapršelo, zvýšila se degradace jejich pneumatik,“ všiml si Král.

A zaujal taky výkon Micka Schumachera, který i přes nedostatek vylepšení v Haasu zrychlil a podruhé si dojel pro body, tentokrát za šesté místo.

„Konečně! Konečně se probudil a líbí se mi. Změnil se, jde za tím tvrdě, tlačí a to je to, co ve formuli 1 potřebujete. Nikdo vám nedá nic zadarmo. Začal být žralokem, což je důležité,“ usmál se Král.

Další Formulová středa je na programu za dva týdny po Velké ceně Francie.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.