Formulová středa s EisKing: o propršeném Monaku a chybách Ferrari

Kvůli bídnému počasí začal sedmý podnik sezony s víc než hodinovým zpožděním.

Následně byl dvakrát přerušen. Jednou kvůli hustému dešti a pak ve 30. kole po nehodě Micka Schumachera. Proto se nestihlo odjet plánovaných 78 kol a závod byl po třech hodinách ukončen.

Ukončen ve chvíli, kdy už Ferrari udělalo spoustu chyb a po startu vedoucí Charles Leclerc klesnul až na čtvrtou příčku.

Úvodní momenty Velké ceny Monaka patří dešti. Mechanik RedBullu odstraňuje vodu z prostoru boxů.

Díky tomu se z triumfu radoval Sergio Pérez, který zároveň v Red Bullu prodloužil smlouvu o další dva roky.

„Dalo se to očekávat. Fungují s Maxem Verstappenem jako tým, tahají Red Bull dopředu, nebýt technických problémů, byli by na tom ještě líp,“ říká Josef Král.

Právě Verstappen dojel za Carlosem Sainzem třetí a navýšil náskok v čele šampionátu na Leclerca na 9 bodů.

Ve videu se populární dvojice zamýšlí i nad tím, proč fanoušci ani jednou neviděli klasický start z roštů, když v jednu chvíli podmínky až tak špatné nebyly.

„U prvního startu bych ještě přimhouřil oko, u toho druhého už jsem si říkal: To je divný. Hodně se to natahovalo, byly prodlevy u červených vlajek. Nakonec to celé ale bylo kvůli tomu, že měli velké problémy se světelnými signály - i se startovacími světly. To byl hlavní důvod toho, proč jsme neviděli starty z pevných pozic,“ vysvětlil Král.

Což je trochu paradox, že se to stalo zrovna ve městě naprosté smetánky, technických výdobytků a nekonečného množství peněz.

Charles Leclerc z Ferrari za sebou vede startovní pole během zaváděcího kola Velké ceny Monaka.

Král s Eiselem se baví také o strategii Ferrari a Red Bullu. Zamýšlí se nad tím, jestli ta od Ferrari byla tak špatná, nebo naopak ta od Red Bullu tak skvostná a originální.

„Upřímně si myslím, že za druhé. Byli chytří a agresivní. Nebojí se rozdělit strategie, což je velmi dobře. Ferrari tahalo za kratší provaz. Byli na prvním místě a báli se udělat nečekanou věc, narušit průběh závodu chce kuráž. Z toho prvního místa se to těžko rozhoduje a Ferrari se chyby bojí. To je zabrzdilo,“ myslí si Král.

Ve videu populární dvojice mluví i o mladících, zmraženém trhu jezdců a přestupech.

Další Formulová středa je na programu za čtrnáct dní po Velké ceně Ázerbájdžánu.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.