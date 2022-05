Formulová středa s EisKing: o týmové režii Red Bullu i šancích Mercedesu na titul

Na to, že Barcelona většinou nepatří mezi nejzajímavější Velké ceny sezony, to tentokrát byla nadprůměrná podívaná.

Dělo se toho dost. Dokonalý víkend Charlese Leclerca zradila pohonná jednotka.

Max Verstappen dokázal vyhrát i s nefungujícím DRS, druhý poslušně dojel Sergio Pérez a třetí George Russell ze zvedajícího se Mercedesu.

Jezdcem dne se zase stal Lewis Hamilton, který se z posledního místa prodral až na páté.

Bylo toho dost, co se v Barceloně událo. Števo Eisele s Josefem Králem se věnovali hlavně vítěznému Red Bullu a jeho týmové režii.

V posledních letech za podobnou komunikaci a chování na trati byli totiž několikrát kritizovaní Lewis Hamilton s Valtterim Bottasem, který před sebe většinou bez námitek Hamiltona pustil.

Teď se to samé děje u Red Bullu, ale nikdo jim za to nespílá.

„Je to vždycky kontroverzní téma. Týmová režie v F1 vždycky byla, je a taky bude. Je to něco, co je neodmyslitelnou součástí. Snažili se to zakázat, ale nedá se to odpárat. Je to součástí hry, závodění,“ má jasno Král.

Ty důvody, proč tomu tak je a vždycky bude, jsou jasné. Aby piloti nepoškodili dobré jméno týmu, když do sebe nabourají. Aby jejich souboj tým nestál víc peněz a pochopitelně aby nepoškodili jméno hlavních sponzorů případnou kolizí.

Dalším tématem bylo Ferrari, které v Barceloně po vypadnutí Leclerca z prvního místa přišlo o pozici jedničky v individuálním šampionátu i v Poháru konstruktérů.

Charles Leclerc po nuceném odstoupení ze závodu Velké ceny Španělska.

Ujel jim vlak?

„Asi nikdo neví odpověď. Carlos Sainz je pod velkým tlakem, kterému nedokáže odolávat. Jeho výsledky nereflektují, co auto dokáže. To naopak ukázal Charles Leclerc v kvalifikaci. Ferrari je stále velmi rychlé, jen jsme teď neviděli reálnou závodní rychlost,“ říká Král.

Podle něj je nutné se všemi soudy počkat až na další tratě.

No a třetím do party je zvedající se Mercedes.

George Russell v jednu chvíli celou Velkou cenu vedl a držel za sebou Red Bully na čerstvějších pneumatikách. Lewis Hamilton konečně zase předvedl, proč je sedminásobným mistrem světa.

„Řekl bych, že jsou zpátky. Ale co to znamená? Myslím si, že jsou natolik zpátky, že jsou zpátky i v boji o titul mistra světa. Těžko říci, jestli to bude Lewis Hamilton, nebo George Russell, ten k tomu má o něco blíž, má lépe našlápnuto a jezdí velmi dobře. Absolutně neskutečně,“ tvrdí Král.

Až čas ukáže, jestli Mercedes skutečně může bojovat o titul.

Ve vidu Eisele s Králem mluví i o nadcházející Velké ceně Monaka. Kdo je podle nich favoritem na atypickém okruhu? A kdo černým koněm? I na to se můžete podívat.

Další Formulová středa je na programu za týden právě po Monaku.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.