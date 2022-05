Formulová středa s EisKing: o megalomanské show, která zastínila závody

V ne až tak atraktivním klání znovu kraloval Red Bull.

Ze třetího místa se krátce po startu dokázal až na první dostat Max Verstappen a ve zbytku závodu už víceméně nedal Charlesi Leclercovi šanci.

Stáhl tak náskok lídra seriálu na 19 bodů.

„Nová trať asi byla jedna součást toho, proč jsme neviděli až tak povedený závod, hezké předjíždění. Nebýt safety caru, bylo by to až do konce relativně nudné. Z velké části za to může povrch trati,“ myslí si Josef Král.

Se Števem Eiselem se ve Formulové středě bavili i o velké show, která celý víkend provázela. A která tak trochu zastínila i samotné závody.

Dá se říct, že kdo o víkendu nebyl v Miami, jako by neexistoval.

Po trati se promenádovaly sestry Williamsovy. Na jedné fotografii se objevil Lewis Hamilton s Michaelem Jordanem, Davidem Beckhamem a Tomem Bradym. Legenda vedle legendy.

Přímo na trať vedla z města lanovka a třeba na pódium přišli jezdci v přilbách z amerického fotbalu.

„Popravdě všichni, co to viděli poprvé, tak si říkali: Ty jo, extrémně spektakulární show všude okolo, jaké budou závody? A musím říct, že jsme se dostali do fáze typické americké show. Nebylo to o závodění, bylo to o celebritách, o tom, kdo se tam přišel vyfotit. Dá se říct, že to byl hodně podprůměrný závod a ta závodní show tam nebyla,“ míní Král.

O to víc se nyní všichni fanoušci toho pravého závodění těší do Barcelony, kde mistrovství světa pokračuje.

Katalánská trať je tradičně místem, kde jednotlivé týmy představují první velká vylepšení.

„Barcelona je klíčová. Je to první oficiální evropský závod, když pomineme Imolu. Tu trať zná každý, takže natestované kilometry, které týmy odjezdí v tréninku i v kvalifikaci, mají obrovskou hodnotu. Data totiž můžete přesně analyzovat. Je to nejklíčovější závod a často se říká, že kdo vyhraje Barcelonu, většinou vyhraje i titul,“ říká Král.

Ve videu se s Eiselem baví i o problémech s organizací v Miami nebo o zlepšujícím se Mercedesu.

Další Formulová středa je na programu za 14 dní po Velké ceně Španělska.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.