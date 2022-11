Formulová středa s EisKing: Schumachera vykopli jako psa, Vettel bude chybět

Letošní sezona formule 1 je minulostí. Tentokrát nebylo k vidění drama do posledního závodu jako v předchozím ročníku, avšak přesto bylo o zábavu postaráno.

„Bojovalo se aspoň o druhou příčku, cenu útěchy. Podle statistik to byla dominantní sezona pro Verstappena, ale to, jakým způsobem se závodilo, jaké jsme viděli předjížděcí manévry... To bylo perfektní,“ řekl Josef Král.

A Števo Eisele souhlasil: „Viděli jsme o 30 procent víc předjížděcích manévrů Leclerca s Verstappenem.“

Právě Charles Leclerc z Ferrari, v Abú Zabí druhý, mohl být v cíli spokojený. Jeho Ferrari udrželo druhé místo v Poháru konstruktérů před Mercedesem a netají se smělými plány, jak v nové sezoně Red Bull potrápí.

Nový ročník odstartuje 5. března v Bahrajnu a skončí 26. listopadu v Abú Zabí. Avšak chybět budou oproti letošku Nicholas Latifi, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel a Mick Schumacher.

Koho z nich bude duo EisKing nejvíc postrádat?

„Příběh Micka Schumachera šel poslední dva měsíce strašidelným způsobem z kopce. Haas ho vykopl jako psa. Nedůstojně,“ uvedl Eisele. „Přitom je to dobrý kluk. Ano, svou úlohu hrají vzpomínky, sympatie, příjmení. Ale stále měl co nabídnout. Myslím, že to je velmi předčasná rozlučka.“

Královi bude v monopostech formule 1 chybět Vettel. Pětatřicetiletá ikona F1, pilot Aston Martinu a čtyřnásobný mistr světa ukončil v Abú Zabí kariéru. Po povedené kvalifikaci mu hlavní závod nevyšel podle představ - bral bod za desáté místo.

„I tak jsme cítili jeho zápal do závodění, užil si to. Minimálně v kvalifikaci ukázal své kvality. Pro mě je předčasné, že Seb odchází.“

Nevrátí se za pár let? Nebude mu nablýskaný kolos F1 přeci jen chybět? „Možná si od humbuku odpočine a začnou ho svrbět ruce. Hlavně ať si užije svět mimo F1. Se třemi dětmi se jistě nudit nebude,“ dodal Král.