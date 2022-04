Formulová středa s EisKing: o fiasku Ferrari a zkušenostech Red Bullu

Během propršeného víkendu kraloval tým Red Bull. Úřadující mistr světa Max Verstappen vyhrál sobotní sprint i nedělní závod, připsal si plných 34 bodů, navíc ho na druhém místě v neděli doplnil týmový kolega Sergio Pérez.

Zato Ferrari se nedařilo. Poté, co Carlos Sainz vypadl hned v prvním kole, Charlese Leclerca přemohla chamtivost, jak to sám nazval a přílišná horlivost v boji o druhé místo ho málem ze závodu vyřadila. Poté, co vyměnil přední křídlo, se ještě z devátého místa posunul na šesté.

Tak či tak, bídný víkend pro Ferrari na domácí trati.

„Chtěli prostě příliš. Byli nenažraní a snažili se až moc. Doslova to přetlačili. S odstupem času si říkám, že to byla vážně velká chyba. Pro nás to bylo hezké, pro diváky, pro fanoušky. Byl tam pokus zabojovat o druhé místo, ale nakonec je z toho propadák, fiasko. Zbytečně riskovali, neměli to dělat,“ má jasno Král.

Se Števem Eiselem probral i zkušenosti obou dosud nejúspěšnějších týmů sezony.

Formulová středa s EisKing Nový název pořadu „Formulová středa s EisKing“ vychází z návrhů, které se sešly ve čtenářské soutěži. Zvítězil Daniel Pfeifer a získává balíček merche F1 v hodnotě 5 000 Kč.

„Max Verstappen je stejně starý jako Charles Leclerc, ale má titul. Bojoval roky na čele, což Charles ani Carlos Sainz nezažili. Nikdy takhle dobré auto neměli a je na ně velký tlak,“ míní Král.

Ve videu chválili McLaren, George Russella, Valtteriho Bottase, také odpovídali na vaše otázky. Chcete vědět, kterému týmu populární dvojice EisKing fandí? I to se ve druhém díle dozvíte.

Další Formulová středa je na programu za 14 dní po Velké ceně Miami.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.