Formulová středa s EisKing: o kachně kolem Verstappena a návratu Mercedesu

Přestože o vítězi letošního šampionátu je už rozhodnuto, v Brazílii byl k vidění parádní závod, který rozhodně nenudil. Ovládli ho George Russell a Lewis Hamilton z Mercedesu před Carlosem Sainzem z Ferrari.

Nakonec se ale stejně nejvíc mluvilo o Verstappenovi. Co na tom, že dojel až šestý.

Mistr světa Verstappen mohl v závěru závodu pustit před sebe týmového kolegu Péreze, leč neudělal to. „Na první pohled to vypadá, že se Max rozhodl špatně, ale do vysílačky poskytl vysvětlení. Řekl týmu důvody, proč nebude svou pozici pouštět. Max je zásadový. Přikláním se na jeho stranu,“ uvedl Josef Král.

Český automobilový jezdec označil celou kauzu Verstappen versus Pérez jako „kachnu vypuštěnou do světa“.

Števo Eisele zároveň uznal: „Zapeklitá situace. Max tímto ztratil mnoho sympatií.“

V Brazílii slavil Mercedes. A to vůbec poprvé v sezoně. „Během celého roku se trápili. Už v Maďarsku to vypadalo nadějně, nakonec jejich výhra přišla až teď. Asi už tomu ani sami nevěřili. Je vidět jejich vzestupná forma,“ doplnil Král.

Potvrdí ji i v posledním závodě?

Kolos formule 1 se nyní přesouvá do Saúdské Arábie. V Abú Zabí rozhodně nebude k vidění takové drama jako loni, kdy se o titul do poslední chvíle přetahoval Hamilton s Verstappenem, přesto je na co se těšit.

„Tradiční trať, dlouhé rovinky, dobře se tam předjíždí. Jsem zvědavý, co Mercedes předvede. Je skvělé, že se vrátil. Věřím, že příští rok uvidíme souboj tří týmů,“ dodal Král.

Závod bude zároveň loučením s F1 pro Nicholase Latifiho, Daniela Ricciarda či Sebastiana Vettela, čtyřnásobného mistra světa.

Další Formulová středa je tedy na programu za týden po Velké ceně Abú Zabí. Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.