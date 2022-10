Formulová středa s EisKing: o chaotické korunovaci Verstappena a chybě Leclerca

Verstappen hned po startu vjížděl s Leclercem do první zatáčky v souboji kolo na kolo. Díky dobré přilnavosti pneumatik na vnější straně dráhy ale Monačana předjel a dojel si za pohodovým vítězstvím.

I přes výhru si sám Verstappen myslel, že mu k titulu chybí jeden bod. Mýlil se, stejně jaké řada novinářů po celém světě.

Závod se totiž odjel ve zkrácené podobě, zato podle regulí. Neskončil předčasně, ale v časovém limitu, proto se udělovaly body v klasické podobě.

Proto se Verstappen v cíli dozvěděl, že je dvojnásobným šampionem formule 1.

Max Verstappen slaví s členy stáje Red Bull mistrovský titul v F1.

„Bizarní situace. Stačilo říct v posledním kole nebo možná při projetí cílem, že se udělují plné počty bodů. Na začátku sezony se měnila pravidla, ale bohužel i oficiální web formule 1 napsal, že Verstappen není mistrem světa. Všechny zdroje byly přesvědčeny, že si Max bude muset ještě počkat,“ říká Král.

Nakonec se o korunovaci dozvěděl od reportéra při bezprostředním rozhovoru po závodě.

„Dobře, nepovedlo se to samotné pódium a euforická vysílačka po projetí cílem, na kterou jsme zvyklí. Ale když jsem viděl fotky z party, tak ta byla hodně euforická,“ směje se Král.

Změna v udělování bodů by Verstappenovi ale nestačila nebýt chyby Leclerca v posledním kole.

Nebo snad skvělým počinem týmového kolegy Sergia Péreze?

Ten totiž Leclerca v závěrečných kolech dojížděl a neustále na něj vyvíjel tlak. Už to vypadalo, že si Leclerc druhé místo udrží, jenže přišla poslední zatáčka, v ní zmíněná chyba a následný trest.

„Do poslední zatáčky možná přijel o trochu pomaleji, protože měl docela velký náskok. Najednou zmizel z kamer a my koukali, co se vlastně stalo. Leclerc pak přiznal, že trest odpovídá situaci. Zavřel Péreze, jak to jen šlo, ale samozřejmě proti pravidlům. Kdyby uhnul, Pérez by ho předjel. Neměl jinou možnost,“ myslí si Král.

Leclerc sice dojel druhý, za manévr v poslední zatáčce ovšem obdržel pětivteřinovou penalizaci, která ho v koncovém účtování zařadila až na třetí místo za Péreze, a tím pádem ztratil i matematickou naději na překonání Verstappena.

„JSI MISTR SVĚTA?“ „NEVÍM.“ Dohady po dojezdu do cíle Velké ceny Japonska. Vlevo Sergio Pérez, vpravo nakonec přece jen šampion Max Verstappen.

Před rokem v Abu Zabí Pérez bránil Lewise Hamiltona, který kvůli němu ztratil náskok na Verstappena. Letos donutil Leclerca k chybě.

Mexičan má tak prsty i v druhém titulu Verstappena v kariéře.

