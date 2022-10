Formulová středa s EisKing: o Pérezově zlepšení i odložené korunovaci Verstappena

Extrémně dlouhý závod. Proměnlivé podmínky. Nepříjemné kaluže a mokro mimo ideální stopu. Taková byla Velká cena Singapuru s vlastně překvapivým vítězem.

Sergio Pérez se v posledních měsících spíše trápil. Z posledních pěti Velkých cen vydoloval jen jedno pódium. A v neděli se dočkal svého prvního triumfu ve stylu start-cíl.

Sergio Pérez slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.

„Na jednu stranu mě ta výhra překvapila - forma, kterou předváděl v posledních závodech, nebyla optimální. Na druhou stranu vyhrál v Monaku, takže je vidět, že mu městské tratě vyhovují. Nezbývá mně než před ním smeknout, v takhle extrémních podmínkách neudělal žádnou chybu,“ uznal Josef Král.

Celý kolos formule 1 se okamžitě přesunul do Japonska. Žádná pauza totiž na fanoušky ani piloty nečeká, seriál mistrovství světa pokračuje už o víkendu v Suzuce.

Na domácí trať se asi nejvíc těší Júki Cunoda, jak ale tenhle japonský bouřlivák zvládne tlak, který na něj o víkendu bude vyvíjen?

„Už jsem si zvyknul, že Júki je buď neviditelný, nebo je naopak viditelný, když bourá. V Singapuru netrefil brzdný bod opravdu o hodně a pořádně naboural, za což ho tým nepochválí. Na jednu stranu pro něj bude příjemné, že tam bude mít vlastní fanoušky, ale ten tlak je obrovský. On ho ale na sobě už tak má dost velký, protože potřebuje mít výsledky, což se mu nedaří,“ říká Král.

Tématem víkendu nicméně bude korunovace Maxe Verstappena.

Tomu na Suzuce stačí, aby vyhrál a zajel nejrychlejší kolo závodu. Obhájí tak svůj titul mistra světa bez ohledu na výsledky ostatních.

Max Verstappen z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Singapuru F1.

„Přišlo mi, jestli to v Singapuru Red Bull neudělal trochu naschvál v té kvalifikaci, aby Max vyhrál až v Suzuce, i když ten jeho emotivní výlev nás asi utvrdil, že ne. Každopádně kdyby se mu povedlo oslavit titul na domácí půdě Hondy, která Red Bullu dodává motor, byl by to v podstatě sen. Pro Hondu i pro Red Bull. A bylo by to zasloužené, protože jedou perfektně,“ ocenil za celoroční výkonnost red bully Král.

Další Formulová středa je na programu už za týden po Velké ceně Japonska.

