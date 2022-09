Formulová středa s EisKing: o nepovedeném závěru v Monze i premiéře de Vriese

Když Daniel Ricciardo ve 47. kole odstavil svůj monopost, ani nikdo netušil, že to bude prakticky konec Velké ceny.

Všichni fanoušci se těšili na třaskavý závěr, na to, až safety car zajede do boxů a posledních pár kol se začne znovu pořádně závodit.

Jenže nic z toho nepřišlo. Dlouhá procedura s odstraněním monopostu znamenala, že piloti projeli cílem Monzy pomalu seřazení za sebe.

„Je to těžký. Hodně záleží, komu fandíte. A promlouvá do toho i Abú Zabí,“ připomněl Josef Král.

Max Verstappen vyskakuje ze svého monopostu po vyhrané Velké ceně Itálie.

Loňská poslední Velká cena byla totiž kontroverzně rozhodnutá až v posledním kole, kdy ředitelství závodu dělalo jeden kiks za druhým.

Nakonec dostal Max Verstappen šanci v posledním kole na nových gumách předjet Lewise Hamiltona a stal se mistrem světa.

„A ve většině lidí to zanechalo jakousi pachuť. Podle pravidel to úplně nebylo. V Monze to vypadalo, že by závod mohl být zajímavý a najednou konec vyšuměl. Nikdo to takhle nechtěl, ani fanoušci v Monze,“ uznal Král.

Ti byli po závodě ve vysílání ztišeni, aby nebylo slyšet jejich bučení a pískot.

„Snad FIA přijde s nějakým zlepšovákem,“ přeje si Eisele.

Velkým tématem víkendu byly výkony Nycka de Vriese.

Tenhle 27letý věčný čekatel na svou šanci jel ještě v pátek trénink za Aston Martin. V sobotu už sedl do williamsu, ve kterém absolvoval třetí trénink, podařenou kvalifikaci a skvělý závod, ve kterém dojel devátý.

Přitom do té doby nikdy nejel Velkou cenu, nikdy v monopostu neobkroužil ani celou vzdálenost v závodu. I proto mu museli mechanici pomáhat vylézt, sám toho nebyl schopný, jak měl zničená ramena.

Nyck de Vries ve Velké ceně Itálie zaskočil za Alexandera Albona ve Williams a dojel devátý.

„Ani se nedá popsat slovy, jak velký úspěch to je. Nikdo si to nedokázal představit. Kdybych si měl tipnout, řekl bych, že bude kolem 15. místa a bude mít velký problém vyrovnat se tempu Nicolase Latifiho. Ale on vypálil všem rybník. Velmi nahlas si řekl o smlouvu na příští rok,“ říká Král.

Zatímco o prvních dvou místech bylo víceméně rozhodnuto, Max Verstappen si totiž udržoval konstantní náskok na Charlese Leclerca, o třetí místo to mohl být krásný souboj.

Carlos Sainz totiž prožíval jeden z nejlepších dní ve formuli. Z konce startovního roštu se od začátku závodu prodíral vpřed, nakonec až na čtvrtou příčku a ještě mohutně stahoval třetího Russella.

Kvůli safety caru ale šanci bojovat o stupně vítězů nedostal.

„Carlos jel od začátku naprosto skvěle, zajel jeden z nejlepších závodů vůbec. Pravděpodobně by George Russella atakoval a možná měl i lepší tempo než Charles Leclerc,“ všiml si Král.

Podle propočtů měl Russella dojet v posledním kole, ale to už je historie.

Po třech víkendech s Velkými cenami má nyní formule 1 přestávku. Števo Eisele s Josefem Králem ale vyráží na EisKing Tour, další zastávka je v sobotu 24. září v Lucerně.

Koncertní sál Státní filharmonie v Košicích. Zde se konala EisKing TOUR v dubnu.

Další Formulová středa je pak na programu za tři týdny po Velké ceně Singapuru.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.