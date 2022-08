Formulová středa s EisKing: o nekončící tragikomedii Ferrari

Před startem Velké ceny Maďarska byli jasnými favority.

V trénincích byli nedostižní, v závodě to měli jen potvrdit. Jenže Charles Leclerc s Carlosem Sainzem z Ferrari to nedokázali. Znovu kvůli špatně zvolené strategii týmu, který kupil jednu chybu za druhou.

Až se fanoušci bouří, že pořád neskončil šéf stáje Mattia Binotto.

„Bohužel, ono se to nabízí. Ta otázka je fakt na místě, viděli jsme hodně faux pas, které Ferrari v téhle sezoně předvedlo. Speciálně Maďarsko ale byl fakt průšvih, velký průšvih. Jeli tam pro double, na papíru to tak vypadalo. A i v závodě to vypadalo, že to zvládnou. A když se dalo něco pokazit, Ferrari to pokazilo kompletně,“ kroutí hlavou Král.

Přitom co do rychlosti a spolehlivosti má Ferrari minimálně stejně schopné auto jako Red Bull. Jen s tím nedokáže pracovat.

„A když pak nejsou ani na stejných bodech jako soupeři, je to průšvih. Teď navíc přibudou i penalizace a další věci,“ připomíná Král.

Jenže sebereflexe jako kdyby ve Ferrari byla sprostým slovem.

I Binotto se po Hungaroringu ohradil, že neví, proč by měli cokoliv změnit, že není proč.

„A to je ta nejvíc zarážející věc, že Ferrari samo nevidí ten problém. Jak kdyby nadávali a kritizovali vlastní fanoušky, že jsou naštvaní, když oni dělají všechno správně. Ale správně to není…,“ kritizuje Král.

Už od roku 2014 je hlavním stratégem rudých vozů Iňaki Rueda.

Osm sezon je tenhle chlapík zodpovědný za to, jakou strategii piloti během závodu volí.

„Přitom jeho jméno se moc neskloňuje, nikdo pořádně neví, kdo za neúspěchem Ferrari stojí. On v tom samozřejmě není sám, má celý tým, ale je hlavní strůjce toho nedobrého výkonu. Vlastně je zázrak, že tam pořád je. Těžko si totiž vzpomenu na závod, ve kterém by Ferrari strategicky zářilo, a já si řekl: To byla fakt geniální strategie,“ připomněl Král.

I kvůli všem kontroverzním a nepovedeným rozhodnutím tak má Max Verstappen v čele šampionátu už 80bodový náskok.

Udlážděnější cestu za titulem už v polovině sezony ani mít nemohl.

„Čím dál víc inklinuju k tomu, že už je to hotové. Ale do šampionátu pořád může promluvit spousta technických věcí. Stačí, aby vám dvakrát bouchnul motor, a musíte nasazovat nové pohonné jednotky. To je potřeba mít pořád na paměti, protože jsme jen těsně za polovinou. Pořád nás čeká spousta závodů,“ dodává Král.

Další Formulová středa je na programu za měsíc po Velké ceně Belgie.

