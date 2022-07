Formulová středa s EisKing: o dalším selhání Ferrari i záblesku u McLarenu

Neschovával se, nehledal výmluvy. Nedělní závod Velké ceny Francie pilot Leclerc z Ferrari nezvládl. Co na tom, že vyhrál kvalifikaci a získal sedmou pole position v sezoně. V 18. kole hlavního závodu dostal smyk a narazil do bariér.

„Byla to jezdecká chyba. Auto bylo ve smyku už od poloviny zatáčky, ztratil kontrolu a putoval do bariéry. Chtěl vycouvat, ale nešla mu tam zařadit zpátečka a zůstal tam. Změnilo to dynamiku celého závodu,“ řekl k inkriminovanému momentu Král.

Z pohledu Ferrari to byl další technicky a takticky nezvládnutý závod. Bodoval pouze Sainz, avšak ani ten nebyl s pátým místem spokojený. „Pódium nebylo daleko, jenže stratégové Ferrari rozhodli jinak. Přitom se zdá, že Ferrari má monstrózní monopost,“ uvedl Eisele.

Sám Španěl Sainz kroutil v cíli hlavou: „Nerozumím tomu, proč jsme stavěli v boxech, Pérezovi bychom ujeli.“

Co tedy od Ferrari čekat v dalších závodech? „Auta mají rychlá. V Maďarsku můžeme očekávat ještě větší dynamiku trati, která by mohla Ferrari sedět. Po letní přestávce by mohli mít drobnou výhodu v rovinkách,“ míní Král.

Ve Formulové středě se s Eiselem baví i o McLarenu, kterému se stále nedaří podle představ. Lando Norris dojel ve Francii sedmý, Daniel Ricciardo devátý.

„Minulý rok se zdálo, že McLaren půjde nahoru. Letos to ale už od testů nefungovalo, měli problémy s brzdami. Teď ve Francii tam byl konečně záblesk. Sezona je ještě dlouhá a doufám, že se jejich auto naučí jezdit,“ dodal Král.

Před Velkou cenou Maďarska, která se jede tento víkend, ztrácí Ferrari na Red Bull už 82 bodů. Zezadu se na italskou stáj dotahuje Mercedes, který má manko 44 bodů.

