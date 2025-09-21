Že něco není v pořádku, naznačila už sobotní kvalifikace. Hladký postup do rozhodující části ukazoval, že McLaren má šanci na pole position, jenže hned ve třetí zatáčce na mokré a kluzké dráze Piastri nezvládl zatočit a namířil svůj monopost rovně do bariéry. Už na první pohled bylo jasné, že mechanici budou mít před závodem hodně práce.
„Byly to moje chyby, špatně jsem odhadl možnosti své i auta. Nezvládl jsem to a to samozřejmě není pozice, v níž chci být. Do které chci stavět naše mechaniky. Byl to pro ně hodně náročný víkend,“ vzpomínal na celonoční opravu svého monopostu v rozhovoru pro Sky Sports F1.
Urputná snaha zaměstnanců McLarenu ale přišla vniveč, když v prvním kole závodu, jen o čtyři zatáčky dál, hodně podobně zabořil čumák svého stroje do bezpečnostní bariéry. Byl nervní, byl naštvaný a takhle to dopadlo. Nepovedlo se mu totiž hned odstartovat, takže se z místa v první desítce propadl až na chvost startovního pole.
Jeho stroj na deváté příčce roštu se pohnul už před zhasnutím červených světel, musel dupnout na brzdu, čímž pokazil celou startovací proceduru a musel ji začít odznovu. Když se konečně dokázal rozjet, zíral už na zadní křídla vozů všech svých soupeřů.
„Byl jsem přemotivovaný, chtěl jsem napravit kvalifikaci a takhle to dopadlo,“ řekl Piastri. V Baku ztratil svůj pověstný klid a sebevědomí, které ho provází celou sezonu a které mu pomáhá být téměř vždy o kousek vpředu před podobně rychlým týmovým kolegou Landem Norrisem.
A poté už to šlo rychle, jedna zatáčka, druhá... A bum. „Vinit ze všeho můžu jen sebe. Že jsou pneumatiky studené a dráha po startu kluzká, jsem věděl. A že auto rozhodí zvířený vzduch ostatními vozy musím předpokládat. Jednoduše jsem najel do zatáčky moc rychle,“ dodal talentovaný australský pilot.
Dvakrát za víkend? Neobvyklé. Obzvlášť u pilota, který naposledy nedokončil závod v roce 2023 v americkém Austinu. Od té doby, 44 velkých cen v řadě, vždy dokázal projet cílem.
Série je pryč. Může takový okamžik Piastriho zlomit? Může být jen předzvěstí chyb v dalších podnicích? Ani náhodou. I tým McLaren si bývalého šampiona F3 i F2 dlouhodobě hýčká právě pro jeho rozhodnost a psychickou odolnost.
„K výsledku přistoupíme jako po každém jiném závodě - sedneme si, řekneme si, co se stalo, a vyvodíme z toho závěry. A jedeme dál,“ dodal sebevědomě.
Nakonec, proč by měl být rozhozený? V celkovém pořadí mistrovství světa vede o 25 bodů před týmovým kolegou a o celých 69 před prvním vyzyvatelem z jiné stáje Maxem Verstappenem.