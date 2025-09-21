Dvakrát za víkend. Lídr šampionátu Piastri podlehl tlaku a ničil své monoposty

Autor:
  18:51
Měla to být spanilá jízda McLarenu za dalším triumfem v Poháru konstruktérů. Místo toho se pro lídry šampionátu formule 1 změnila Velká cena Ázerbájdžánu v noční můru. Dlouhodobě téměř bezchybný Oscar Piastri rozmlátil auto jak v kvalifikaci, tak v závodě. Navíc už v sedmé zatáčce! „Samé hloupé chyby, přitom potenciál jsme měli!“ přiznával vedoucí jezdec celkového pořadí.
Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu

Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu | foto: Anton VaganovReuters

Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu.
Carlos Sainz na okruhu v Baku.
Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu.
Carlos Sainz během kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu.
35 fotografií

Že něco není v pořádku, naznačila už sobotní kvalifikace. Hladký postup do rozhodující části ukazoval, že McLaren má šanci na pole position, jenže hned ve třetí zatáčce na mokré a kluzké dráze Piastri nezvládl zatočit a namířil svůj monopost rovně do bariéry. Už na první pohled bylo jasné, že mechanici budou mít před závodem hodně práce.

„Byly to moje chyby, špatně jsem odhadl možnosti své i auta. Nezvládl jsem to a to samozřejmě není pozice, v níž chci být. Do které chci stavět naše mechaniky. Byl to pro ně hodně náročný víkend,“ vzpomínal na celonoční opravu svého monopostu v rozhovoru pro Sky Sports F1.

Velké ceně Ázerbájdžánu F1 suverénně vládl Verstappen, lídr Piastri havaroval

Urputná snaha zaměstnanců McLarenu ale přišla vniveč, když v prvním kole závodu, jen o čtyři zatáčky dál, hodně podobně zabořil čumák svého stroje do bezpečnostní bariéry. Byl nervní, byl naštvaný a takhle to dopadlo. Nepovedlo se mu totiž hned odstartovat, takže se z místa v první desítce propadl až na chvost startovního pole.

Jeho stroj na deváté příčce roštu se pohnul už před zhasnutím červených světel, musel dupnout na brzdu, čímž pokazil celou startovací proceduru a musel ji začít odznovu. Když se konečně dokázal rozjet, zíral už na zadní křídla vozů všech svých soupeřů.

„Byl jsem přemotivovaný, chtěl jsem napravit kvalifikaci a takhle to dopadlo,“ řekl Piastri. V Baku ztratil svůj pověstný klid a sebevědomí, které ho provází celou sezonu a které mu pomáhá být téměř vždy o kousek vpředu před podobně rychlým týmovým kolegou Landem Norrisem.

f1

Oscar Piastri into the wall and OUT of the race on the opening lap

#F1 #Formula1 #AzerbaijanGP

21. září 2025 v 13:21, příspěvek archivován: 21. září 2025 v 18:29
oblíbit odpovědět uložit

A poté už to šlo rychle, jedna zatáčka, druhá... A bum. „Vinit ze všeho můžu jen sebe. Že jsou pneumatiky studené a dráha po startu kluzká, jsem věděl. A že auto rozhodí zvířený vzduch ostatními vozy musím předpokládat. Jednoduše jsem najel do zatáčky moc rychle,“ dodal talentovaný australský pilot.

Dvakrát za víkend? Neobvyklé. Obzvlášť u pilota, který naposledy nedokončil závod v roce 2023 v americkém Austinu. Od té doby, 44 velkých cen v řadě, vždy dokázal projet cílem.

Série je pryč. Může takový okamžik Piastriho zlomit? Může být jen předzvěstí chyb v dalších podnicích? Ani náhodou. I tým McLaren si bývalého šampiona F3 i F2 dlouhodobě hýčká právě pro jeho rozhodnost a psychickou odolnost.

f1

One of us! One of us!

#F1 #Formula1 #AzerbaijanGP

21. září 2025 v 13:51, příspěvek archivován: 21. září 2025 v 18:30
oblíbit odpovědět uložit

„K výsledku přistoupíme jako po každém jiném závodě - sedneme si, řekneme si, co se stalo, a vyvodíme z toho závěry. A jedeme dál,“ dodal sebevědomě.

Nakonec, proč by měl být rozhozený? V celkovém pořadí mistrovství světa vede o 25 bodů před týmovým kolegou a o celých 69 před prvním vyzyvatelem z jiné stáje Maxem Verstappenem.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. TřinecHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • -
  • -
  • -
Monaco vs. MétyFotbal - 5. kolo - 21. 9. 2025:Monaco vs. Méty //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • -
  • 130.00
  • 800.00
Le Havre vs. LorientFotbal - 5. kolo - 21. 9. 2025:Le Havre vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 7.80
  • 1.18
  • 11.00
Liberec vs. KladnoHokej - 6. kolo - 21. 9. 2025:Liberec vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • -
  • -
Arsenal vs. Manchester CityFotbal - 5. kolo - 21. 9. 2025:Arsenal vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 15.00
  • 3.60
  • 1.41
Ml. Boleslav vs. OstravaFotbal - 9. kolo - 21. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.20
  • 4.00
  • 1.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

ONLINE: Třinec vede, Kometa otočila, Sparta slaví. Varům vystřelil výhru Tomek

Sledujeme online

Šesti zápasy šestého kola pokračuje hokejová extraliga. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na konečných 5:3,...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno 

Dvakrát za víkend. Lídr šampionátu Piastri podlehl tlaku a ničil své monoposty

Měla to být spanilá jízda McLarenu za dalším triumfem v Poháru konstruktérů. Místo toho se pro lídry šampionátu formule 1 změnila Velká cena Ázerbájdžánu v noční můru. Dlouhodobě téměř bezchybný...

21. září 2025  18:51

Pogačar neměl šanci. Evenepoel se v Africe stal znovu mistrem, rivala dokonce předjel

Belgický cyklista Remco Evenepoel se stal potřetí za sebou mistrem světa v časovce. V Kigali vyhrál suverénně o více než minutu před Australanem Jayem Vinem a překvapením závodu krajanem Ilanem Van...

21. září 2025  17:25,  aktualizováno  18:38

ONLINE: Ml. Boleslav - Baník 0:1, hosté chtějí odčinit prohry, rychlý gól dává Pira

Sledujeme online

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. Svou bilanci chtějí zlepšit v 9. kole na půdě Mladé Boleslavi. Utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  18:35

Plzeň podala protest: Preciado neměl být na hřišti, červenou zasloužil i Mercado

Viktoria Plzeň podala protest proti výkonu rozhodčích v sobotním šlágru 9. kola první fotbalové ligy na hřišti pražské Sparty, kde prohrála 1:2. Klub zpochybňuje čtyři situace, informoval o nich na...

21. září 2025  18:30

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

21. září 2025  17:42,  aktualizováno  18:13

Šampionky zpět na vrcholu. Krejčíková se Siniakovou ovládly debl v Soulu

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly čtyřhru na turnaji v Soulu a získaly 18. společný titul. Ve finále v neděli porazily australsko-americkou dvojici Maya Jointová, Caty...

21. září 2025  9:39,  aktualizováno  17:58

ONLINE: City vede ve šlágru s Arsenalem, Bournemouth remizoval s Newcastlem

Sledujeme online

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy je střet Arsenalu s Manchesterem City, který má výkop v 17.30 a sledujeme ho v podrobné reportáži. Ještě předtím, od 15 hodin, nastoupil Bournemouth proti...

21. září 2025  14:55,  aktualizováno  17:43

Proti favoritkám bez šance. Házenkářky schytaly v přípravě debakl s Norkami

České házenkářky na závěr přípravného turnaje čtyř zemí O štít města Chebu v přímém souboji o celkové prvenství utrpěly debakl 15:37 s úřadujícími olympijskými vítězkami a mistryněmi Evropy Norkami....

21. září 2025  17:12

Italové jsou ve čtvrtfinále MS volejbalistů, úřadující šampioni porazili Argentinu

Obhájci titulu Italové postoupili na mistrovství světa volejbalistů na Filipínách do čtvrtfinále a dál drží naději na zisk pátého zlata v historii. Svěřenci trenéra Ferdinanda De Giorgiho v...

21. září 2025  11:38,  aktualizováno  16:46

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Velké ceně Ázerbájdžánu F1 suverénně vládl Verstappen, lídr Piastri havaroval

Start z prvního místa a suverénní jízda daleko před všemi soupeři. Max Verstappen v Ázerbajdžánu deklasoval konkurenci a vyhrál druhý závod F1 za sebou. Na druhém místě projel cílem George Russell s...

21. září 2025  12:40,  aktualizováno  16:21

Další rekord Kratochvílové překonán. Hrubá je 12., desetibojaři mimo desítku

Atletické mistrovství světa v Tokiu vyvrcholily posledními disciplínami. Výškařka Michaela Hrubá zdolala pouze základní výšku 188 centimetrů a skončila dvanáctá. Desetibojaři Vilém Stráský a Ondřej...

21. září 2025  10:30,  aktualizováno  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.