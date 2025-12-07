2021 Verstappen vs. Hamilton
Začněme nedávno, jen čtyři roky zpátky. Sezona 2021 se vryla fanouškům do paměti hluboko jako málokterá předtím. Právě zde skončila mistrovská éra Lewise Hamiltona. A právě tady začala nadvláda Maxe Verstappena.
Ale pojďme postupně.
Do Abú Zabí odjížděli oba piloti se stejným počtem bodů, měla tak rozhodovat jednoduchá matematika. Kdo si v poslední Velké ceně sezony povede lépe, stane se mistrem světa.
Zvrat v posledním kole. Verstappen předjel Hamiltona a je šampionem F1
Dlouho to vypadalo, že bude slavit Brit, jenže nehoda Nicholase Latifiho pět kol před koncem všechno úplně překopala. Zatímco Verstappen zajel do boxů pro měkké gumy, Hamilton to nestihl.
Vedení závodu jej pak kontroverzně nechalo předjet pět monopostů, které se držely o kolo zpět. Oba konkurenti se tak najednou ocitli přímo za sebou. Rozuzlení napínavé zápletky přišlo v úplně posledním kole.
Verstappen měl velkou výhodu. Využil lepších pneumatik, před obhájce titulu se po chvilce bez problémů dostal a zvítězil. Mercedes ještě po závodě podal protest, ten však komisaři za pár dní zamítli. A formule 1 měla nového šampiona.