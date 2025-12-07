Nečekané zvraty i Schumacherovy excesy. Připomeňte si největší titulová dramata F1

  8:05
V dominantní éře Maxe Verstappena jste si možná zvykli, že se o králi formule 1 rozhoduje dlouho před koncem sezony. Ale letos je vše jinak! Mistra určí až závěrečná Velká cena v Abú Zabí. Ani zdaleka se tak neděje poprvé, už jedenatřicetkrát v historii nebylo o šampionovi jasno do posledního závodu. Připomeňte si ta nejpamátnější titulová dramata.
Část 1/10

2021 Verstappen vs. Hamilton

Max Verstappen slaví své vítězství v posledním závodě sezony a k tomu titul mistra světa formule 1

Začněme nedávno, jen čtyři roky zpátky. Sezona 2021 se vryla fanouškům do paměti hluboko jako málokterá předtím. Právě zde skončila mistrovská éra Lewise Hamiltona. A právě tady začala nadvláda Maxe Verstappena.

Ale pojďme postupně.

Do Abú Zabí odjížděli oba piloti se stejným počtem bodů, měla tak rozhodovat jednoduchá matematika. Kdo si v poslední Velké ceně sezony povede lépe, stane se mistrem světa.

Zvrat v posledním kole. Verstappen předjel Hamiltona a je šampionem F1

Dlouho to vypadalo, že bude slavit Brit, jenže nehoda Nicholase Latifiho pět kol před koncem všechno úplně překopala. Zatímco Verstappen zajel do boxů pro měkké gumy, Hamilton to nestihl.

Vedení závodu jej pak kontroverzně nechalo předjet pět monopostů, které se držely o kolo zpět. Oba konkurenti se tak najednou ocitli přímo za sebou. Rozuzlení napínavé zápletky přišlo v úplně posledním kole.

Verstappen měl velkou výhodu. Využil lepších pneumatik, před obhájce titulu se po chvilce bez problémů dostal a zvítězil. Mercedes ještě po závodě podal protest, ten však komisaři za pár dní zamítli. A formule 1 měla nového šampiona.



Nečekané zvraty i Schumacherovy excesy. Připomeňte si největší titulová dramata F1

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

6. prosince 2025  21:52

Kraulařka Janíčková byla na ME sedmá na stovce, Knedla si zajistil třetí finále

Česká plavkyně Barbora Janíčková na evropském šampionátu v Bělehradě

Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v krátkém bazénu sedmá na 100 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 52,26 sekundy, v evropském rekordu 50,42 zvítězila Nizozemka Marrit...

6. prosince 2025  21:51

