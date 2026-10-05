Dokonalé mistrovské dílo. Veterán Alonso předvedl v Malajsii manévr roku

Po startu to přitom vůbec nevypadalo, že by Alonso měl bojovat o body, že předvede dokonalý předjížděcí manévr. Stejně jako Ferrari, také tým Aston Martin špatně odhadl podmínky na dráze a poslal své piloty na trať na hladkých pneumatikách. Zkušený Španěl se rychle z dvanácté startovní pozice propadal až na samotný chvost startovního roštu.
Ztrácel již přes minutu na lídry závodu. Zachránil ho výjezd zpomalovacího vozu po odstoupení Bottase, který smazal ztráty. Celé pole se sjelo dohromady.
„Při závodě se toho stalo hodně. Startem na hladkých pneumatikách jsme dostali sami sebe do obtížné situace, avšak naštěstí pro nás safety car začal nový závod,“ komentoval situaci nejstarší jezdec mistrovství světa.
Po polovině závodu tak začala Alonsova stíhací jízda.
Jeho monopost Aston Martin AMR26 na suché trati skvěle fungoval, Alonso předváděl čistá kola a postupně se propracovával středem pole kupředu. Až v 39. kole dotáhl Lindblada, který v té chvíli držel poslední bodované místo. „O tomto víkendu jsme byli nečekaně konkurenceschopní,“ řekl k tomu.
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Ačkoliv jeho aston martin neměl nad strojem stáje Racing Bulls zásadní převahu, chaotické podmínky a nečitelná přilnavost nahrávaly řidičskému umu Fernanda Alonsa. Ten dobře věděl, že kvůli slabší rychlosti na rovinkách musí udělit jezdeckou lekci soupeři v zatáčkách, jinak se před něj nemá šanci dostat.
Alonso si Lindblada chvíli připravoval, až přišlo 40. kolo. Španěl využil svých letitých zkušeností a předvedl ukázkové překřížení stopy. Mladého pilota donutil k mírně defenzivnější a širší stopě v první zatáčce, díky čemuž měl mnohem lepší trakci na výjezdu do zatáčky číslo dvě a protáhl se před něj.
Mladík, který ještě minulý rok sdílel stejné závody s českým jezdcem formule 2 Romanem Staňkem, byl z manévru veterána tak rozhozený, že před něj proklouzl také Nico Hülkenberg s vozem audi.
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O pár kol později navíc probrzdil a vyjel do kačírku v první zatáčce Lando Norris s vozem mclarenu, který do té doby jezdil těsně před Alonsem a v závěru pod safety carem kvůli selhání pohonné jednotky odstoupil George Russell.
Alonso a jeho tým Aston Martin slavili osmou příčku, nejlepší umístění v sezoně. Po tragických prvních závodech, kdy astony s novým motorem Honda ani nedokázali dojet do cíle a ztrácely sekundy na jediném kole jde o ohromné zlepšení.
„Letos není moc víkendů, kde bychom mohli bodovat, takže jsme využili příležitosti. Uvidíme, jestli si udržíme tuto rychlost do Singapuru, kde na papíře máme nějakou naději,“ doufá Alonso, který navzdory pokročilému věku nedávno podepsal s britským týmem smlouvu i na další sezonu. A v Malajsii hned také potvrdil, že zcela po právu.