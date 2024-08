Praha vítá formuli 1, uvidí legendární vůz. Lepší tehdy nejezdil, říká Coulthard

Právě on se do tohoto monopostu usadí. Vůbec poprvé, protože v tehdejší době už závodům jen přihlížel. „Formuli 1 jsem pouze komentoval. Vzpomínky mám na tento vůz hlavně z bojů na trati, především tedy mezi týmovými kolegy v Red Bullu Sebastianem Vettelem a Markem Webberem,“ přidal.

Co říkáte na pražskou trať?

Je povedená, má dobrý asfalt. Nachází se v poměrně moderní části Prahy (u Rohanského nábřeží) v okolí mnoha nových budov, takže průjezd by měl být velmi dobrý.

Najde se nějaký záludný úsek?

Hned v první části máme takovou menší šikanu, kouknu se na to, ale jsem si jistý, že nakonec bude vše v pohodě.

Akci by vám snad nemělo pokazit ani počasí.

Víme, že všechno musíme stihnout před deštěm, protože kdyby pršelo, nemůžu jet rychle, ukázat kouře z donutů. Kdybychom čekali na déšť, nebyli bychom zrovna inteligentní.

Co chcete ukázat?

Pohled na auto, jeho tón a také vůni. Mnoho lidí ho dneska vidí vůbec poprvé, je to V8 monopost sice z před pár let, ale zároveň se jedná o auto, které vyhrálo šampionát. Takže vlastně reprezentuje to nejlepší, co tehdy na okruzích jezdilo.

Přípravy na Red Bull Showrun.

Jak byste monopost charakterizoval?

Sebastian Vettel v něm získal své čtyři tituly mistra světa, rozhodně ho můžeme nazvat nejúspěšnějším autem jeho éry. Váží okolo 600 kilogramů, ty dnešní mají až 800. Pod rukama tedy máte mnohem menší, mrštnější vůz. Formule 1 je celá o inovaci, každá éra reprezentuje něco jiného.

A co například současnost?

Řídil jsem loňskou RB19, která také vyhrála titul. Je to větší, těžší auto, není tak hbité jako RB7. Ale čím rychleji jedete se současným vozem, generujete daleko více přítlaku, takže když svištíte po rovince, máte pocit, že vás vyloženě vůz táhne dopředu. Je lepší do rychlých pasáží, zajede vám rychlé kolo díky zcela odlišným vlastnostem než RB7.

Zvládly by nynější hvězdy skvěle řídit i starší auta?

Loni nebo předloni jsme s Maxem (Verstappenem) nasedli do tohoto vozu (RB7) v Imole, hodně si užíval, jak je čiperný, navíc s klasickým motorem, ne jako v současné formuli, kterou pohání hybridní. Tohle je auto, které ať už Max nebo také moje generace nazývá závoďákem.

Byl by v něm rychlejší než Vettel?

Jo, podle mě by každá generace měla být rychlejší než ta předchozí. Seb byl ve své éře fantastický, ale dnes už by nezávodil tak rychle jako Verstappen.

Jaký vůz byl nejdominantnější?

Statisticky byl nejdominantnější McLaren v roce 1998, kdy vyhrál 15 ze 16 závodů, nebo RB19, které vyhrálo až na jednu všechny Velké ceny.