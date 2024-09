Ricciardo skončil v týmu F1 Racing Bulls, ve zbytku sezony ho nahradí Lawson

Australský pilot formule 1 Daniel Ricciardo skončil v týmu Racing Bulls. Do konce sezony ho v kokpitu sesterské stáje mistrovského Red Bullu nahradí Novozélanďan Liam Lawson. Vedení týmu to oznámilo na sociálních sítích. Pro pětatřicetiletého Ricciarda to může znamenat konec kariéry v F1.