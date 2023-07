Hon na Péreze aneb co znamená Ricciardův návrat. Red Bull chystá změny

V kuloárech se o odvolání de Vriese mluvilo už delší dobu. Tlak na Nizozemce uvalovala média i například Helmut Marko, poradce v Red Bullu, který má na starost jezdecké sestavy.

Proto výměna za Ricciarda nepřekvapila. V květnu si v továrně v italské Faenze vyzkoušel jezdecké křeslo AlphaTauri, de Vries se od té doby nezlepšoval a povedené testování pneumatik Pirreli na nadcházející sezony Ricciardem bylo finálním razítkem.

Loni sice Ricciardo tvrdil, že by do slabého monopostu už nenaskočil, nakonec však z nároků slevil. „Pokud bych měl možnost pozdějšího přesunu do Red Bullu, neváhal bych,“ prohlásil před pár dny.

A nedlouho poté ho AlphaTauri skutečně angažovalo.

V Red Bullu jsou z jeho práce nadšení. Na simulátoru prý odváděl skvělou práci, kterou korunoval výborným výkonem při testování pneumatik na příští sezonu. Na tvrdé sadě zajel čas, který by stačil na start z první řady ve Velké ceny Velké Británie - bez ohledu na jiný stav tratě, počasí nebo množství paliva.

Daniel Ricciardo kráčí paddockem na okruhu Silverstone.

Nejde však do AlphaTauri jen proto, aby vystřídal de Vriese. V Red Bullu si chtějí ověřit jeho závodní rychlost a dostat pod tlak Sergia Péreze.

Ten se trápí, v kvalifikaci už pravidelně podává špatné výkony a v závodech jen žehlí, co v sobotu spáchal.

„Mám od Helmuta Marka i Christiana Hornera plnou podporu. Vědí, čeho jsem schopný, znají můj potenciál a stoprocentně za mnou stojí,“ namítá.

Což dokládá Horner také veřejně, když tvrdí, že Verstappen s Pérezem utvoří jezdecký pár Red Bullu i pro nadcházející sezonu. Často však dodává, že Ricciardo udělá všechno pro to, aby v roce 2025 už vedle současného šampiona seděl natrvalo.

Vlevo stojí druhý muž Velké ceny Turecka Max Verstappen, vedle něho je třetí nejlepší Sergio Perez.

Ale nezapomínejme ani na Júkiho Cunodu, jenž v bídném monopostu zajíždí konzistentní časy na vrcholu svých možností. I on je variantou pro povýšení.

Teoreticky by Red Bull mohl prodloužit smlouvu s Pérezem, který dokáže pomoct týmu i kolegovi. Potrápit Verstappena zvládá ovšem pouze nárazově. A že těch nárazů doposud moc nebylo.

Navíc kromě současných jezdců AlphaTauri se v souvislosti se sedačkou v aktuálně nejsilnějším týmu na startovním roštu mluví v zahraničních médiích ještě o dalších kandidátech.

Skloňuje se návrat Alexandera Albona, angažování Landa Norrise. Vrchní představitelé stáje se údajně už měli dokonce sejít s Charlesem Leclercem, aby zjistili, jaká je jeho pozice a budoucnost ve Ferrari.

Red Bull chce dva vyrovnané jezdce, kteří si mohou vzájemně konkurovat. A to déle, než jak dlouho to dokázal Pérez v této sezoně, když po čtyřech závodech sahal po první příčce.

Sergio Perez během kvalifikace na Velkou cenu Kanady

Boj začíná už tento víkend v Maďarsku. Rok a půl před vypuknutím sezony 2025.

Aktuálně se zdá, že má navrch Ricciardo. A představte si, že bude porážet kolegu Cúnodu. Nebo že Pérez znovu pokazí kvalifikaci a Australan bude startovat z lepší pozice než Mexičan.

Začne se otřásat Pérezova sedačka už na příští ročník, nebo skutečně Red Bull dodrží slovo a nechá týmové dvojce doběhnout smlouvu až do konce její platnosti?

Následující měsíce napoví.