Když i věčný úsměv ztuhne. Ricciardo se trápí, blíží se jeho konec u McLarenu?

Pět let po senzačním triumfu se vrací do Baku v úplně jiné náladě.

Trápí se, dosud posbíral pouhých 11 bodů a na týmového kolegu Landa Norrise jich ztrácí už 37. Tohle že je lídr McLarenu, který měl slavnou stáj posunout výš? Ve hře je i varianta, že s ním britský tým předčasně ukončí smlouvu.

Až zvuk motorů formule 1 v neděli rozčísne těžký ázerbájdžánský vzduch, možná si Ricciardo vzpomene, jak zde kdysi slavil svým oblíbeným rituálem s botou a šampaňským.

Nebo jak mu pak Lewis Hamilton vzkázal: „Je to nechutné. Nikdy by mě nikdo nedonutil to pozřít.“