Další titul Verstappena je zase o něco reálnější. Ale Norris má vše ve svých rukou

  21:26
1. Max Verstappen, 2. Oscar Piastri, 4. Lando Norris. Pokud bude pořadí závěrečného závodu sezony F1 v Abú Zabí vypadat takto, mistrem světa bude úřadující šampion Verstappen. Poté, co tým McLaren protaktizoval Velkou cenu Kataru, čeká fanoušky v závěru sezony dramatická podívaná.
Max Verstappen z Red Bullu slaví vítězství ve Velké ceně Kataru.

Max Verstappen z Red Bullu slaví vítězství ve Velké ceně Kataru. | foto: Altaf QadriAP

Vítěz Max Verstappen (Red Bull), druhý Oscar Piastri (McLaren) a třetí Carlos...
Max Verstappen (Red Bull) po startu z třetí pozice slaví vítězství ve Velké...
Max Verstappen (Red Bull) je vítězem Velké ceny Kataru.
Max Verstappen z Red Bullu slaví s týmem vítězství.
Nezdolná oranžová hradba se v posledních závodech rozsypala jako domeček z papíru. V katarském Losailu nezvládl britský tým strategii, nepovolal jezdce pro nové pneumatiky při jízdě za safety car a daroval vítězství Verstappenovi. McLaren měl ještě nedávno titul praktický jistý, nakonec o něj ještě může přijít.

Triumf Verstappena byl po letní pauze v podstatě nereálný, vždyť na Piastriho ztrácel 109 bodů. Sám úřadující šampion jasně řekl, že v letošní sezoně už v titul nevěří. Zato teď? „Teď už je možné vše. Ale zas tak moc se tím nestresuju,“ prohlásil hned po nedělním závodě ke svým titulovým ambicím.

Kdo získá po posledním závodě titul ve formuli 1?

Před posledním podnikem roku dělí první a třetí místo šestnáct bodů. Bitva je otevřená a stát se může v podstatě cokoliv, přesně jak říká Verstappen. „V Abú Zabí to bude hodně tvrdé,“ očekává ten třetí vzadu, Piastri.

Není konečně na místě, aby McLaren sebral svým jezdcům volnost, zakázal jim spolu soupeřit a určil jasnou jedničku, které se druhý z pilotů podřídí? „Ne,“ opáčil rozhodně Piastri, který má stále teoretickou šanci být mistrem světa a chce se o ni porvat na dráze.

Chyba za chybou

V posledních dvou Velkých cenách se však zdálo, jako by McLaren ani titul nechtěl. Nejdřív se připravil o body v Las Vegas chybou svých inženýrů, poté v Kataru pro změnu zhřešili stratégové, když nepovolali jezdce devět kol po startu k výměně pneumatik. Všechny další stáje stáhly piloty do boxů a získaly tak zřejmou výhodu.

V Kataru vyhrál Verstappen před Piastrim, o titulu F1 rozhodne poslední závod

Co bylo poté Piastrimu a Norrisovi platné, že byli po celý víkend rychlí, že jejich monopostům trochu nečekaně okruh sedl více než Red Bullu, že ovládli kvalifikaci? Dlouhodobě sebejistý McLaren začal kupit chyby a jeho bodový náskok zmizel.

Šéf týmu Andrea Stella vysvětluje, proč jezdci McLarenu nejeli do boxů

Rozhodli jsme se nejet do boxů. Po pravdě, neočekávali jsme, že do boxů pojedou všichni ostatní. Když už jedou všichni, je asi správné měnit pneumatiky. Ale když vedete, nevíte, co udělají ostatní.

A také, kdybychom zajeli do boxů, byl by to dvojitý pitstop a Lando by ztratil nějaký čas. Nicméně hlavním důvodem bylo, že jsme neočekávali, že do boxů pojedou všichni ostatní.

Rozhodli jsme, ale ve světle všech faktů to nebylo správné rozhodnutí.

„Nakonec jsme tady měli auto hodně rychlé, je to momentálně těžké vstřebat,“ litoval výsledku Piastri. „Nezajet do boxů bylo týmové rozhodnutí a já jsem mu věřil, protože tým má v takových situacích víc informací víc než já. Ale tentokrát to byla chyba,“ vyprávěl Australan v krátkém rozhovoru pro TV Nova. „Při zpětném pohledu je jasné, co jsme měli udělat jinak.“

Verstappen tak získal dalších 25 bodů nejen díky báječnému startu, kdy se protáhl kolem Norrise, ale také díky lepšímu strategickému myšlení svých inženýrů. „Bylo samozřejmě správné zajet do boxů, bylo to chytré, tým fungoval spolehlivě,“ rýpl si trochu do McLarenu.

A co říkal na to, že mclareny do boxů při výjezdu safety car naopak nezamířily? „Zajímavý tah.“

„My oba jsme rozhodli, že nepojedeme do boxů. Prostě jsme si mysleli, že to je nejlepší řešení,“ komentoval v cíli zaváhání až čtvrtý Norris.

Ve svých rukou

Je až neuvěřitelné, o jaký bodový náskok se letos McLaren dokázal připravit. Přesto má Lando Norris stále zisk titulu ve svých rukou. Stačí mu projet cílem v Abú Zabí do třetího místa a může slavit. Což by měla být při letošní kvalitě monopostu pro McLaren povinnost.

Současný bodový stav? Norris 408, Verstappen 396, Piastri 392. Pokud Norris bude druhý nebo třetí, Verstappenovi nepomůže ani vítězství. Ale pokud by Verstappen vyhrál a Norris skončil čtvrtý, jde titul za Nizozemcem. Ten by poté měl 421 bodů, zatímco Norris 420.

f1

A potentially pivotal race start in Lusail!

Max Verstappen flashes past Lando Norris to take second place - and perhaps take the championship to the final race

#F1 #Formula1 #QatarGP

30. listopadu 2025 v 17:22, příspěvek archivován: 30. listopadu 2025 v 20:45
Jaké šance má Piastri? Ten by musel spoléhat na ještě výraznější zaváhání týmového kolegy Norrise. V případě vítězství nemusí pozici Verstappena řešit, ale s konečnými 417 body by Norrise porazil pouze v případě, pokud by on dojel šestý či horší.

Pokud by Piastri dojel třetí, na titul už může zapomenout. To Verstappenovi by k zisku celkového triumfu teoreticky mohlo stačit i třetí místo, Norris by však nesměl skončit lepší než devátý.

Poslední závod sezony tedy slibuje pořádné drama...

Oslabená Chelsea urvala s Arsenalem bod. West Ham padl s Liverpoolem

Trevoh Chalobah z Chelsea slaví se spoluhráči úvodní gól v utkání proti...

Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1. Arsenal zůstal v čele tabulky před druhým Manchesterem City s náskokem pěti bodů. Chelsea je třetí s...

30. listopadu 2025,  aktualizováno  20:28

V Kataru vyhrál Verstappen před Piastrim, o titulu F1 rozhodne poslední závod

Max Verstappen (Red Bull) po startu z třetí pozice slaví vítězství ve Velké...

Už ztrácí jen dvanáct bodů. Max Verstappen díky vítězství v Kataru přeskočil v celkovém pořadí Oscara Piastriho a přiblížil se na dohled lídra šampionátu formule 1 Landa Norrise. Ve výhodě je sice...

30. listopadu 2025  16:30,  aktualizováno  20:22

