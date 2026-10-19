Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chtěl hvězdy, ale přestupy mu zatrhli. Čím bývalý šéf Red Bullu naštval Ferrari?

Autor:
  15:43
Christian Horner

Christian Horner | foto: Profimedia.cz

Šéf stáje Red Bull Christian Horner kráčí paddockem v Bahrajnu.
Christian Horner (vlevo) čelil obvinění ze sexuálního zneužívání své kolegyně v...
Christian Horner (vlevo) z Red Bullu se baví se šéfem Mercedesu Totem Wolffem.
Šéf stáje Christian Horner, vedle něj uznávaný konstruktér Adrian Newey.
22 fotografií
Už více než rok se v paddocku nepohybuje. V Red Bullu skončil po turbulentním období, údajně i kvůli napjatým vztahům s klanem Verstappenů a kauze nevhodného chování vůči jedné z kolegyň. To ale neznamená, že Christian Horner nemá k formuli 1 co říct. Ve své autobiografii Drive třeba prozradil, že měl z pozice šéfa spadeno na příchod dvou zvučných jmen.

Po konci sezony 2024, kdy se s mistrovskou stájí loučil Sergio Pérez, se poohlížel po novém parťákovi pro Verstappena, který zrovna získal čtvrtý titul šampiona v řadě.

„Volný byl Carlos Sainz, jako další možnost se nabízel Fernando Alonso,“ napsal Horner. „V Japonsku za mnou dokonce přišel s tím, že by vedle Maxe velmi rád závodil.“

Štědré odstupné. Dosavadní šéf Horner si má z Red Bullu odnášet 80 milionů liber

Hlavního favorita na místo po trápícím se Mexičanovi, jenž se loučil dva roky před vypršením smlouvy, ale viděl jinde. V Charlesi Leclercovi, jedničce Ferrari.

„Obdivoval jsem ho už delší dobu. Byl rychlý, odhodlaný. Občas dělal hloupé chyby, zdálo se mi, že je ve Ferrari frustrovaný, ale nikdy nepřestal být týmovým hráčem. Pro mě ideální kandidát,“ vysvětloval.

Návrh prý přednesl Verstappenovi, který se Monačanově příchodu nebránil. Vedení Red Bullu ale vyjádřilo nesouhlas, prezentovaný přes poradce Helmuta Marka.

Šéf stáje Red Bull Christian Horner na rakouském Red Bull Ringu v červenci 2022.

„Přišla mi od něj zpráva, že bych měl na Charlese zapomenout. Stejně jako u Fernanda z toho sešlo, leč já věděl, že rozkaz nepřišel od Maxe. Věřil si proti jakémukoliv jezdci, ale někdo rozhodl, že pro tým nejde o správný krok. Zklamalo mě to,“ popisoval Horner.

Měl jasný plán. Poskládat co nejsilnější dvojici pilotů a pokračovat v nadvládě, uhájit vedoucí příčku před McLarenem, který byl s Norrisem a Piastrim za volantem na vzestupu.

Nakonec se musel vydat jinou cestou, volnou sedačku dostal na startu loňské sezony nepříliš zkušený Liam Lawson. Vydržel pouze dva závody, pak přišlo nekompromisní odstavení.

Šok v Red Bullu, vyhodil šéfa Hornera. Ve funkci vydržel dvacet let, vyhrál 14 titulů

Vedle Verstappena pohořel podobně jako před ním Gasly, Albon i Pérez, stejný osud potkal také jeho následovníka Cunodu.

Red Bull po letech na špici najednou oproti konkurenci ztrácel. Procházel složitým obdobím, které vyvrcholilo Hornerovým vyhazovem. Loučením po dvaceti letech, osmi jezdeckých titulech a šesti v pořadí konstruktérů.

Objeví se ještě někdy v F1?

Návrat si dovede představit, tedy pokud by se zapojil do vlastnické struktury některé ze stájí. Do vysedávání na boxové zídce a stejné pozice, jakou zastával předtím, se naopak znovu příliš nehrne.

Christian Horner (vlevo) a Max Verstappen diskutují v garáži Red Bullu.

Jednu výjimku by ale přeci jen učinil. V případě týmu, se kterým byl už v minulosti několikrát spojovaný: „Ferrari je sen. Největší značka, obrovská výzva, spící gigant formule 1.“

Jeho slova vyvolala pozdvižení. Naštvaní Italové dokonce vydali oficiální prohlášení, chtěli vyjádřit podporu současnému šéfovi Fredu Vasseurovi.

„Máme v něj plnou důvěru. Nejde jen o rozhovor pana Hornera, spekulací se objevuje spousta, náš postoj se ale nezměnil. V tuto chvíli je důležité, abychom zůstali soudržní a veškerou energii věnovali práci, která nás čeká,“ uvedla šéfka komunikace Maria Contiová.

Lewis Hamilton v rozhovoru s Frédéricem Vasseurem, šéfem stáje Ferrari.

Za osmapadesátiletého Francouze se postavil i Lewis Hamilton: „Je správné, že jsme se ozvali. Vnější vlivy jsou až příliš negativní, snaží se zlomit našeho ducha. Pokud ale chtějí ukazovat prstem, ať si vyberou jiný směr. Fred je fajn chlap a odvádí fantastickou práci.“

Bývalý šéf Red Bullu se později v rozhovoru pro The Guardian omlouval, jeho vyjádření prý vyznělo úplně jinak, než jak jej zamýšlel.

„Řekl jsem, že Ferrari obklopuje jakási speciální aura a práce tam je privilegiem pro jezdce, inženýry a tak. Nikdy jsem neřekl, že je to můj sen! Celé to vytrhli z kontextu, Freda mi bylo líto.“

Nabídka momentálně není tématem. Hornerův návrat do formule 1, ať už v jakékoliv roli, také ne. Tedy alespoň zatím.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kolář vs. BondioliTenis - 1. kolo - 19. 10. 2026:Kolář vs. Bondioli //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.22
  • -
  • 4.06
Forti vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 19. 10. 2026:Forti vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
19. 10. 17:00
  • 2.19
  • -
  • 1.61
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 12. kolo - 19. 10. 2026:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:00
  • 3.39
  • 5.00
  • 1.70
Monza vs. CagliariFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Monza vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
19. 10. 18:30
  • 2.41
  • 3.30
  • 3.23
Parma vs. TurínFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Parma vs. Turín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 20:45
  • 3.31
  • 3.09
  • 2.49
Tottenham vs. CoventryFotbal - 7. kolo - 19. 10. 2026:Tottenham vs. Coventry //www.idnes.cz/sport
19. 10. 21:00
  • 1.55
  • 4.66
  • 5.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Chtěl hvězdy, ale přestupy mu zatrhli. Čím bývalý šéf Red Bullu naštval Ferrari?

Christian Horner

Už více než rok se v paddocku nepohybuje. V Red Bullu skončil po turbulentním období, údajně i kvůli napjatým vztahům s klanem Verstappenů a kauze nevhodného chování vůči jedné z kolegyň. To ale...

19. října 2026  15:43

Radši by Giro, ale nejspíš pojede Vueltu. Pogačar poodhalil plány na další sezonu

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar má v plánu příští rok usilovat o rekordní šestý triumf na Tour de France a také se vrátit na Vueltu, z které letos odstoupil po pádu se zlomenou klíční kostí a musel...

19. října 2026  15:41

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

19. října 2026  15:03

Co bookmakeři nečekali: Dvořákův krach, trápení Slavie i 29 marných střel Neapole

Překvapivé výsledky sportovního víkendu? Zaujala porážka Davida Dvořáka v MMA,...

Český zápasník MMA David Dvořák podlehl outsiderovi s kurzem 6,76. Fotbalisté Slavie doma remizovali s Hradcem Králové a Neapoli nestačilo na body ani 29 střel. Na všechny tyto výsledky přitom bylo...

19. října 2026  14:59

WTA Ósaka 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu.

V japonské Ósace je na programu další ženský tenisový turnaj, hraje se od 19. do 25. října 2026. Startují i Tereza Valentová s Kateřinou Siniakovou, sledujte přenosy online.

19. října 2026  14:57

Výsledky cyklistického závodu Kolem Kuang-si 2026

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavřel etapový závod Kolem Kuang-si, který se v Číně uskutečnil od 13. do 18. října 2026. Na programu bylo šest etap a z triumfu se nakonec radoval belgický...

19. října 2026  10:01,  aktualizováno  14:37

Bouzková porazila Rachimovovou, příště v Ning-po vyzve Šwiatekovou

Marie Bouzková odehrává míček na turnaji v Pekingu.

Marie Bouzková porazila na úvod tenisového turnaje v Ning-po Kamillu Rachimovovou z Uzbekistánu 6:4, 6:4 a postoupila do 2. kola. V něm narazí na bývalou světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

19. října 2026  14:33

Francie a fotbal v době nepokojů? Zápasy se rušit nebudou, uvedl ministr vnitra

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podle agentury AFP vyloučil, že by násilnosti a rabování mohly ohrozit konání nadcházejících fotbalových zápasů včetně úterního utkání Ligy mistrů mezi Paris...

19. října 2026  14:30

Mike Tyson přiznal nečekanou zálibu. Bývalý boxer rád utrácí za luxusní voňavky

Kdysi chudý kluk z brooklynských ulic, později král světového boxu. Mike Tyson

Bývalý mistr světa v boxu v těžké váze Mike Tyson si během kariéry vydělal pořádný balík peněz a v dobách největší slávy si naplno užíval luxusu. Dnes už žije o poznání střídměji. Přiznal však, že...

19. října 2026  14:26

Nový francouzský tým pro Noskovou. Česká cyklistka chce růst v roli lídryně

Česká cyklistka Nikola Nosková během první etapy Tour de France Femmes.

Cyklistka Nikola Nosková po třech letech opouští tým Cofidis. Čtyřnásobná mistryně republiky bude závodit za jinou francouzskou stáj Mayenne Monbana My Pie.

19. října 2026  14:07

Fenomén McDavid v životní formě. Tempo má lepší než Gretzky, zaútočí na rekord?

Connor McDavid (97) v dresu Edmonton Oilers

Když se podíváte na projekci bodů Connora McDavida v aktuální sezoně NHL, asi zprvu neuvěříte a budete si mnout oči. Zřejmě nejlepší hokejista současnosti má totiž po pouhých osmi duelech na kontě...

19. října 2026  14:02

Vzkříšení Vysočiny: z boje o záchranu do čela. Ale postup teď není cíl, tvrdí trenér

Hráči Jihlavy slaví gól v zápase s Ústím.

Psal se 23. květen 2026 a fotbalisté FC Vysočina přes domácí vítězství nad Ústím nad Labem kvůli výhře Prostějova nad Táborskem obsadili v konečné tabulce Chance Národní Ligy patnáctou – a tím pádem...

19. října 2026  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×