Chtěl hvězdy, ale přestupy mu zatrhli. Čím bývalý šéf Red Bullu naštval Ferrari?

Po konci sezony 2024, kdy se s mistrovskou stájí loučil Sergio Pérez, se poohlížel po novém parťákovi pro Verstappena, který zrovna získal čtvrtý titul šampiona v řadě.
„Volný byl Carlos Sainz, jako další možnost se nabízel Fernando Alonso,“ napsal Horner. „V Japonsku za mnou dokonce přišel s tím, že by vedle Maxe velmi rád závodil.“
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Hlavního favorita na místo po trápícím se Mexičanovi, jenž se loučil dva roky před vypršením smlouvy, ale viděl jinde. V Charlesi Leclercovi, jedničce Ferrari.
„Obdivoval jsem ho už delší dobu. Byl rychlý, odhodlaný. Občas dělal hloupé chyby, zdálo se mi, že je ve Ferrari frustrovaný, ale nikdy nepřestal být týmovým hráčem. Pro mě ideální kandidát,“ vysvětloval.
Návrh prý přednesl Verstappenovi, který se Monačanově příchodu nebránil. Vedení Red Bullu ale vyjádřilo nesouhlas, prezentovaný přes poradce Helmuta Marka.
„Přišla mi od něj zpráva, že bych měl na Charlese zapomenout. Stejně jako u Fernanda z toho sešlo, leč já věděl, že rozkaz nepřišel od Maxe. Věřil si proti jakémukoliv jezdci, ale někdo rozhodl, že pro tým nejde o správný krok. Zklamalo mě to,“ popisoval Horner.
Měl jasný plán. Poskládat co nejsilnější dvojici pilotů a pokračovat v nadvládě, uhájit vedoucí příčku před McLarenem, který byl s Norrisem a Piastrim za volantem na vzestupu.
Nakonec se musel vydat jinou cestou, volnou sedačku dostal na startu loňské sezony nepříliš zkušený Liam Lawson. Vydržel pouze dva závody, pak přišlo nekompromisní odstavení.
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Vedle Verstappena pohořel podobně jako před ním Gasly, Albon i Pérez, stejný osud potkal také jeho následovníka Cunodu.
Red Bull po letech na špici najednou oproti konkurenci ztrácel. Procházel složitým obdobím, které vyvrcholilo Hornerovým vyhazovem. Loučením po dvaceti letech, osmi jezdeckých titulech a šesti v pořadí konstruktérů.
Objeví se ještě někdy v F1?
Návrat si dovede představit, tedy pokud by se zapojil do vlastnické struktury některé ze stájí. Do vysedávání na boxové zídce a stejné pozice, jakou zastával předtím, se naopak znovu příliš nehrne.
Jednu výjimku by ale přeci jen učinil. V případě týmu, se kterým byl už v minulosti několikrát spojovaný: „Ferrari je sen. Největší značka, obrovská výzva, spící gigant formule 1.“
Jeho slova vyvolala pozdvižení. Naštvaní Italové dokonce vydali oficiální prohlášení, chtěli vyjádřit podporu současnému šéfovi Fredu Vasseurovi.
„Máme v něj plnou důvěru. Nejde jen o rozhovor pana Hornera, spekulací se objevuje spousta, náš postoj se ale nezměnil. V tuto chvíli je důležité, abychom zůstali soudržní a veškerou energii věnovali práci, která nás čeká,“ uvedla šéfka komunikace Maria Contiová.
Za osmapadesátiletého Francouze se postavil i Lewis Hamilton: „Je správné, že jsme se ozvali. Vnější vlivy jsou až příliš negativní, snaží se zlomit našeho ducha. Pokud ale chtějí ukazovat prstem, ať si vyberou jiný směr. Fred je fajn chlap a odvádí fantastickou práci.“
Bývalý šéf Red Bullu se později v rozhovoru pro The Guardian omlouval, jeho vyjádření prý vyznělo úplně jinak, než jak jej zamýšlel.
„Řekl jsem, že Ferrari obklopuje jakási speciální aura a práce tam je privilegiem pro jezdce, inženýry a tak. Nikdy jsem neřekl, že je to můj sen! Celé to vytrhli z kontextu, Freda mi bylo líto.“
Nabídka momentálně není tématem. Hornerův návrat do formule 1, ať už v jakékoliv roli, také ne. Tedy alespoň zatím.