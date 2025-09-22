Štědré odstupné. Dosavadní šéf Horner si má z Red Bullu odnášet 80 milionů liber

Autor: ,
  17:58
Christian Horner odešel z Red Bullu s odstupným 80 milionů liber (2,2 miliardy korun). Uvedly to britské listy The Daily Mail a Times. Stáj formule 1 informovala o oficiálním konci svého dosavadního šéfa bez finančních detailů.
Šéf stáje Red Bull Christian Horner kráčí paddockem v Bahrajnu.

foto: Reuters

Christian Horner (vlevo) z Red Bullu se baví se šéfem Mercedesu Totem Wolffem.
Šéf stáje Christian Horner, vedle něj uznávaný konstruktér Adrian Newey.
Christian Horner v rozhovoru s Dietrichem Mateschitzem, spolumajitelem koncernu...
Christian Horner (vlevo) a Max Verstappen diskutují v garáži Red Bullu.
23 fotografií

Jeden z nejúspěšnějších týmových šéfů v historii formule 1 byl ze své funkce odvolán po dvaceti letech začátkem července. Až do tohoto dne byl jedenapadesátiletý Horner formálně stále zaměstnancem týmu, i když jeho povinnosti převzal Laurent Mekies.

Podle britských listů je osmdesátimilionové odstupné nižší, než by si vydělal, kdyby dodržel kontrakt do roku 2030. Příští rok se bude moci Horner do formule 1 vrátit.

Horner byl šéfem Red Bullu od jeho vstupu do F1 v roce 2005, kdy se stal historicky nejmladším manažerem v této elitní motoristické kategorii. V minulém roce byl vyšetřován kvůli podezření z nevhodného chování k zaměstnankyni týmu, které se ale nepotvrdilo, a britský manažer byl po nezávislém vyšetřování zbaven podezření.

Red Bull ve formuli 1 pod Hornerovým vedením šestkrát ovládl Pohár konstruktérů (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) a jeho piloti získali osm titulů - čtyřikrát Sebastian Vettel (2010 až 2013) i Max Verstappen (2021 až 2024).

Česko vs. Tunisko v TV: kde sledovat osmifinále MS ve volejbale

Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli těžkou základní skupinu a z druhého místa postoupili do osmifinále. V úterý je čeká duel s Tuniskem, ve kterém budou mírnými favority....

22. září 2025

Pešánovo dilema, forma z mistrovství i gólový zázrak. Co přinesl start extraligy?

Hokejová extraliga má za sebou první dva týdny a šest odehraných kol. Nabídla řadu překvapení, také spoustu otazníků i povedených výkonů. A to jak z individuálního, tak týmového hlediska. Co tedy...

22. září 2025  14:40

