Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Zaplněné ochozy, bouřlivá atmosféra, věhlasní soupeři na Andrově stadionu. Postup do čtvrtfinále Poháru UEFA. Vybavíte si ještě nejzlatější éru fotbalové Olomouce? Devadesátá léta byla na začátku, v...

Fotbalisté Pardubic jsou uprostřed předposledního týdne přípravy na nadcházející soutěžní ročník. Zbývají jim dva dny do domácí generálky s Vlašimí, která se hraje v pátek od 18 hodin na stadionu...

V Mostě jsou lidi jako já, neděláme fotbal bezhlavě, tvrdí Horváth. Láká ho druhá liga

Nultý rok je za ním, teď už trenér Pavel Horváth mlsně pokukuje s Mostem po hojnějších časech. S týmem zahájil přípravu na novou sezonu třetí ligy a do dvou let by ho rád proměnil v dravou štikou.