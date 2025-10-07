Red Bull nabídl asistentce miliony za zametení aféry, Horner se do F1 chce vrátit

Více než rok starý případ se opět probouzí. Skandál kolem tehdejšího šéfa Red Bullu Christiana Hornera, jenž měl sexuálně obtěžovat kolegyni a později byl zproštěn viny, přináší novou informaci. Stáj měla zaplatit zaměstnankyni tři miliony liber, tedy přibližně 84 milionů korun, pokud obvinění stáhne a tým opustí. S čímž souhlasila.
Píše o tom britský server Daily Mail, citují ho pak další zahraniční zdroje.

Identita zaměstnankyně zůstávala kvůli vyšetřování v anonymitě, německý Bild ovšem tvrdí, že mělo jít o Hornerovu asistentku Fionu Hewitsonovou.

Ta totiž stáj skutečně záhy opustila. A právě ona se o víkendu měla vyskytnout v padocku během Velké ceny Singapuru a měla také přijmout novou pozici v jistém týmu ve formuli 1.

Fiona Hewitsonová se po konci v Red Bullu přesunula k nováčkovi ve formuli 1 do Cadillacu.

A i toto na Hewitsonovou sedí, nově totiž působí u nováčka pro příští sezony v Cadillacu, konkrétně jako asistentka generálního ředitele Dana Towrisse.

Horner obvinění popřel, následně ho jich zbavila také dvě interní vyšetřování. To druhé následovalo poté, co někdo rozeslal několika desítkám osob z prostředí formule 1 snímky konverzace mezi Hornerem a údajnou obětí.

Šéf stáje Red Bull v potížích. Údajně měl obtěžovat kolegyni, obvinění odmítá

Red Bull se jej po dalším zkoumání rozhodl netrestat. Jeho pověst však utrpěla, kauza se v prostředí F1 řešila dlouhé týdny.

On ale ve funkci šéfa zůstal, na konci roku slavil čtvrtý titul mistra světa Maxe Verstappena.

I aktuální sezonu rozjel na stejné pozici, na začátku července ho ale Red Bull propustil. S obviněním každopádně rozhodnutí souviset nemělo, tým se zkrátka výkonnostně propadl a největší zodpovědnost měl právě Horner, jenž měl na dění nejen uvnitř garáže zásadní dopad.

Šok v Red Bullu, vyhodil šéfa Hornera. Ve funkci vydržel dvacet let, vyhrál 14 titulů

I on se dočkal vysokého odstupného, mělo jít dokonce o 80 milionů liber, více jak dvě a čtvrt miliardy korun. V současnosti usiluje o návrat do světa formule 1, kam se ovšem může dostat až v příštím roce.

V kontaktu je podle zahraničních zdrojů téměř se všemi týmy, ale v jakém nakonec zakotví, se teprve ukáže.

