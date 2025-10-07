Píše o tom britský server Daily Mail, citují ho pak další zahraniční zdroje.
Identita zaměstnankyně zůstávala kvůli vyšetřování v anonymitě, německý Bild ovšem tvrdí, že mělo jít o Hornerovu asistentku Fionu Hewitsonovou.
Ta totiž stáj skutečně záhy opustila. A právě ona se o víkendu měla vyskytnout v padocku během Velké ceny Singapuru a měla také přijmout novou pozici v jistém týmu ve formuli 1.
A i toto na Hewitsonovou sedí, nově totiž působí u nováčka pro příští sezony v Cadillacu, konkrétně jako asistentka generálního ředitele Dana Towrisse.
Horner obvinění popřel, následně ho jich zbavila také dvě interní vyšetřování. To druhé následovalo poté, co někdo rozeslal několika desítkám osob z prostředí formule 1 snímky konverzace mezi Hornerem a údajnou obětí.
|
Šéf stáje Red Bull v potížích. Údajně měl obtěžovat kolegyni, obvinění odmítá
Red Bull se jej po dalším zkoumání rozhodl netrestat. Jeho pověst však utrpěla, kauza se v prostředí F1 řešila dlouhé týdny.
On ale ve funkci šéfa zůstal, na konci roku slavil čtvrtý titul mistra světa Maxe Verstappena.
I aktuální sezonu rozjel na stejné pozici, na začátku července ho ale Red Bull propustil. S obviněním každopádně rozhodnutí souviset nemělo, tým se zkrátka výkonnostně propadl a největší zodpovědnost měl právě Horner, jenž měl na dění nejen uvnitř garáže zásadní dopad.
|
Šok v Red Bullu, vyhodil šéfa Hornera. Ve funkci vydržel dvacet let, vyhrál 14 titulů
I on se dočkal vysokého odstupného, mělo jít dokonce o 80 milionů liber, více jak dvě a čtvrt miliardy korun. V současnosti usiluje o návrat do světa formule 1, kam se ovšem může dostat až v příštím roce.
V kontaktu je podle zahraničních zdrojů téměř se všemi týmy, ale v jakém nakonec zakotví, se teprve ukáže.