Z vrcholu na dno. Leclerc trpí a Ferrari trestuhodně neví, co je špatně

Bylo pár hodin po nedělní Velké ceně, když se na jeho profilu na Instagramu objevila tmavá fotka Ferrari.

„Zase to bolí. Ale já se nikdy nevzdávám,“ připsal k ní Leclerc.

Jen těžko ale mohla slova podpory od fanoušků zmírnit jeho zklamání z posledních týdnů. Tolik se toho stalo!

V neděli znovu vedl Velkou cenu. V Ázerbájdžánu zase udával tempo závodu, jenže taky znovu musel odstoupit. Oblaka kouře stoupala z jeho motoru už podruhé za poslední tři akce.

Fanoušci Ferrari si mohli vlasy vytrhat, ale líto tohohle monackého pilota bylo snad všem. V této sezoně ukazuje, že má na to být šampionem. Že může být soupeřem Verstappena a může ho i porážet.

Jen k tomu potřebuje aspoň trochu spolehlivé auto.

To nyní Ferrari nemá. Za posledních pět závodů se Leclerc dostal ze situace, kdy pohodlně šampionát vedl o 46 bodů před Verstappenem, až na třetí místo, na kterém ztrácí 34 bodů.

„Je to vážně špatné, bolí to,“ prozradil. „Ta ztráta už není bezvýznamná, spíš naopak, je docela markantní a já nemám moc slov. Cítím teď obrovské zklamání a jen doufám, že se z toho poučíme a vrátíme se zpátky na vrchol.“

Přitom start do sezony měl Monačan úchvatný.

Bylo toho tolik, co se na Ferrari dalo v roce 2022 obdivovat. Měli nádherný, úžasně všestranný vůz F1-75. Leclerc předváděl explozivní výkony v kvalifikaci a vyzrálou jízdu při závodech. Proto z úvodních tří startů bral dvě prvenství a jedno druhé místo.

Charles Leclerc, vítěz Velké ceny Bahrajnu

Tehdy byl na vrcholu a nejeden fanoušek slavných rudých vozů už zase začínal věřit, že doba temna skončí. Že po předlouhých patnácti letech zase Ferrari oslaví mistrovský titul.

Jenže u vozů z Maranella v posledních letech platí rovnice: když se chvíli daří, katastrofa není zase tak daleko.

Chyby, chyby, chyby

Letos přišla víceméně znenadání, nečekaně.

O to víc všechny ve Ferrari mrzí. V posledních pěti Velkých cenách každopádně Leclerc na Verstappena ztratil průměrně 16 bodů na závod. Přitom v posledních čtyřech kláních ovládl kvalifikaci.

„A to je hlavní problém Ferrari. Dokážou zajet skvěle jedno kolo v kvalifikaci, v tom jsou nejrychlejší. Ale závodní rychlost a hlavně spolehlivost momentálně vypadá hrozivě,“ říká bývalý pilot F1 Mark Webber.

Radost Charlese Leclerca po kvalifikaci Velké ceny Ázerbájdžánu.

Poslední týdny tak znatelně změnily náladu monackého pilota.

Od hněvu postupně přešel k depresi a nyní k určité akceptaci toho, že se mu titul světového šampiona vzdaluje. V posledních letech si něčím podobným prošla v týmu řada slavných pilotů. Nespolehlivost a nedostatečná rychlost Ferrari opotřebovala Fernanda Alonsa a vysála duši ze Sebastiana Vettela.

„I proto by si měl Charles dávat pozor na to, co se ve Ferrari děje. Může být zklamaný i frustrovaný, ale musí to držet na uzdě. Pokud se postaví proti týmu, Ferrari jako stáj stejně vždycky vyhraje,“ říká legendární Damon Hill.

Toho se Leclerc pochopitelně chce vyvarovat.

Rád by červené vozy dotáhl zpátky na úplný vrchol a nechce připustit, aby se rok 2022, kdy se spolu měli zapsat do historie, stal rokem, kdy se od sebe začali oddělovat.

Byť by se mu nikdo nedivil třeba po domácí Velké ceně v Monaku, kdy o výhru přišel kvůli špatné strategii týmu.

Charles Leclerc z Ferrari za sebou vede startovní pole během zaváděcího kola Velké ceny Monaka.

To byl ale jen střípek do skládačky plné tragédií posledních týdnů. V Imole doplatil na vlastní chybu, kvůli které přišel o třetí místo a dojel šestý. V Barceloně si jel pro jasnou výhru, než ho zradil motor, teď v Baku to měl taky skvěle rozjeté.

Jestli by to dotáhl, kdyby mu motor vydržel? Těžko odhadovat.

„Byl by to s Charlesem zajímavý souboj až do posledních kol. Je škoda, že jsme nemohli vidět, kdo by nakonec byl rychlejší,“ uznal i Verstappen.

Podle simulací by nizozemský pilot byl schopný Leclerca dojet. Jestli by ho ale poté ještě předjel? Těžko říct. Odpověď fanoušci už nedostanou.

„Byli jsme každopádně v nejlepší pozici. Staral jsem se o pneumatiky, vypadaly dobře, takže to mohlo klidně dopadnout. Je to vážně škoda,“ litoval pilot Ferrari.

Přijdou penalizace

Další problém s motorem byl pochopitelně velkou ranou pro Leclercovy naděje na titul. Hned z několika důvodů.

Pochopitelně ztratil další cenné body z Ázerbájdžánu, zároveň má tým ale problém do budoucna. Už teď je totiž víceméně jisté, že ho nemine penalizace za použití příliš mnoha náhradních dílů v sezoně.

Leclerc už letos použil maximální příděl tří turmodmychadel, podle všeho mu zbývá už také poslední motor. Pokud použije další, automaticky dostane penalizaci deseti míst na startovním roštu.

A podle slov šéfa týmu Mattii Binotta k tomu může dojít už o víkendu při Velké ceně Kanady. Pokud ne tam, v průběhu sezony určitě, vzhledem k tomu, že do konce zbývají stále dvě třetiny závodů, což motor Leclerca prostě nemůže vydržet. Zvlášť se současnou spolehlivostí.

„Jasně že z toho máme vrásky na čele. Ty obavy jsou o to větší, že neznáme odpověď na to, v čem byl problém. Každopádně jsme se do podobných trablů dostali až příliš brzy v sezoně, takže rozhodně budeme ještě potřebovat namontovat další motor. Doufejme, že co nejdřív najdeme odpovědi na to, proč se děje, co se děje,“ kroutil hlavou Binotto.

Charles Leclerc (vpravo) z Ferrari a šéf stáje Mattia Binotto

Jeho slova jsou alarmující.

Italský stratég totiž připustil, že ve Ferrari mají problém, ale přitom nevědí, co ho způsobuje.

Pokud nenajdou rychlé řešení, budou muset změnit styl používání motorů.

Buď by na nich mohli najezdit méně kilometrů – takže by je měnili častěji a dostali více penalizací -, nebo by je provozovali s nižším výkonem, tím by ale ztratili konkurenceschopnost.

Ani jedna varianta nezní moc dobře.

Nebo taky zázračně najdou spásné řešení na všechny neduhy, byť to je krajně nepravděpodobné.

„Chápu Charlesovu frustraci, ale takové je závodění. I mně se v minulosti něco podobného dělo. Dělo se to spoustě lidem, teď trpí Charles. Ale musí si z toho vzít to dobré – musí se poučit a snažit se to zlepšit, vzít to za správný konec. Může být naštvaný, ale v dobrém,“ radí mu Verstappen.

On sám měl v posledních letech dost svých problémů se spolehlivostí vozu, takže moc dobře ví, o čem mluví.

Zdá se, že Leclerc si jeho slova bere k srdci, aspoň na oko se snaží zůstat optimistou.

„Ano, jsem frustrovaný, ale pořád jsme v první třetině sezony a zajíci se počítají až po honu. V kariéře už jsem prožil těžší chvilky, takže psychicky jsem stejně silný jak před pěti závody, kdy jsem šampionát neohroženě vedl. Věřím, že se zlepšíme,“ říká.

„Já to mám stejně. Víte, mám raději situaci, kdy má tým dobrý výkon, který stačí na vítězství, ale pracuje na zlepšení spolehlivosti, než aby měl spolehlivé auto, ale neměl s ním šanci vyhrát,“ má jasno šéf stáje Binotto.

S tím se dá souhlasit. Jen tu spolehlivost musí najít. Jinak se čekání nejslavnější stáje na dalšího mistra světa znovu protáhne.