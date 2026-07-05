Pro fanoušky škoda, ale já řval nadšením do přilby, smál se Leclerc

V posledních týdnech to vypadalo, že se Leclerc zařadil do role týmové dvojky, toho pomalejšího a slabšího v rudém monopostu. Zatímco se Lewis Hamilton přetahoval v čele s jezdci Mercedesu, Monačan zuřil, proč to nejde.
V Kanadě se po startu ze zadních pozic probil pouze na čtvrté místo, v Monaku v závěrečné zatáčce okruhu havaroval, ve Španělsku boural v kvalifikaci a v závodě odstoupil po závadě hydrauliky, v Rakousku se potýkal s degradací pneumatik a stačil pouze na osmé místo.
A najednou to přišlo – druhé místo v kvalifikaci na rychlém Silverstonu, skvělý start a posun do vedení a poté už bezchybná jízda až za vítězstvím.
„V Monaku bylo vše špatně, s autem jsem nebyl spokojený, v Barceloně to bylo lepší, ale opět jsem nezvládl řízení a havaroval. Takže jsem hrozně rád, že jsem vyhrál, že jsem zpět a že jsem po celý víkend jel dobře,“ pochvaloval si v cíli.
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Vyrazil sice až Antonellim, ale v první zatáčce byl s náskokem ve vedení. „Zásadní pro mé vítězství byl start, protože vést od první zatáčky bylo klíčové. Mohl jsem určovat tempo, hlídat si pneumatiky a soustředit se na svou jízdu,“ popisoval.
V posledních kolech při jízdě za safety car se obával restartu, protože mu vychladly pneumatiky a soupeře měl těsně za zadním křídlem. Naštěstí pro něj Bernd Mayländer s blikajícím safety car zůstal na dráze až do poslední zatáčky a pořadí se tak v závěru neměnilo.
„Před cílem jsem měl strach z restartu, nakonec to ale dopadlo dobře. Z nějakého důvodu už safety car nezajel zpátky, což pro fanoušky nebylo úplně nejlepší, ale já jsem ve své přilbě křičel nadšením,“ popisoval své pocity osmadvacetiletý závodník.
Znovunalezená rychlost
Možná ani samotné Ferrari neví, proč jsou jeho vozy náhle tak rychlé. Respektive to tak podle hlasů z týmu opravdu vypadá. I v Maranellu jsou všichni tak trochu překvapeni, že je obří technický náskok Mercedesu téměř pryč.
„Jak jsme viděli, Ferrari je hodně, hodně rychlé. Asi od nich můžeme čekat velké věci,“ seznal trochu překvapeně druhý v cíli Velké ceny Británie George Russell.
Mercedes ztrácel na rovinkách a musel uznat, že Ferrari překonává všechna očekávání. Před sezonou i po prvních Velkých cenách. Nebýt penalizace Lewise Hamilton, byl by z toho podle všeho vítězný double.
„Pokazil jsem start, nevyšlo mi to a dostal jsem penalizaci,“ hodnotil favorit domácích tribun. „Dal jsme do závodu všechno, ale Charles byl dnes lepší než já, prostě rychlejší. Musím to akceptovat a uznat. Ale rychlost máme, moje ztráta na čelo nakonec byla velmi malá.“
Hamilton vypadal zklamaně, ale upřímně blahopřál stájovému kolegovi. „Vyhrát tuto Grand Prix je opravdu speciální zkušenost,“ dodal sedminásobný mistr světa.