Pro fanoušky škoda, ale já řval nadšením do přilby, smál se Leclerc

Autor:
  19:16
Charles Leclerc, vítěz Velké ceny Velké Británie.

Charles Leclerc, vítěz Velké ceny Velké Británie. | foto: Reuters

Mechanici Mercedesu mění Andreovi Kimimu Antonellimu přední křídlo při Velké...
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli u mechaniků Mercedesu při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
33 fotografií
Drsné časy nakonec vždy skončí, ale drsní chlapi zůstanou. Po sérii průšvihů a nepodařených závodů se monacký pilot Charles Leclerc vyšvihl při Velké ceně Británie až na stupínek nejvyšší. „Už včera jsem cítil, že to je zpět,“ radoval se v cíli po první výhře od Velké ceny USA 2024.

V posledních týdnech to vypadalo, že se Leclerc zařadil do role týmové dvojky, toho pomalejšího a slabšího v rudém monopostu. Zatímco se Lewis Hamilton přetahoval v čele s jezdci Mercedesu, Monačan zuřil, proč to nejde.

V Kanadě se po startu ze zadních pozic probil pouze na čtvrté místo, v Monaku v závěrečné zatáčce okruhu havaroval, ve Španělsku boural v kvalifikaci a v závodě odstoupil po závadě hydrauliky, v Rakousku se potýkal s degradací pneumatik a stačil pouze na osmé místo.

Mechanici Mercedesu mění Andreovi Kimimu Antonellimu přední křídlo při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli u mechaniků Mercedesu při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
33 fotografií

A najednou to přišlo – druhé místo v kvalifikaci na rychlém Silverstonu, skvělý start a posun do vedení a poté už bezchybná jízda až za vítězstvím.

„V Monaku bylo vše špatně, s autem jsem nebyl spokojený, v Barceloně to bylo lepší, ale opět jsem nezvládl řízení a havaroval. Takže jsem hrozně rád, že jsem vyhrál, že jsem zpět a že jsem po celý víkend jel dobře,“ pochvaloval si v cíli.

Antonelliho odstavila v Británii technika, Verstappena chyba a výhru slavil Leclerc

Vyrazil sice až Antonellim, ale v první zatáčce byl s náskokem ve vedení. „Zásadní pro mé vítězství byl start, protože vést od první zatáčky bylo klíčové. Mohl jsem určovat tempo, hlídat si pneumatiky a soustředit se na svou jízdu,“ popisoval.

V posledních kolech při jízdě za safety car se obával restartu, protože mu vychladly pneumatiky a soupeře měl těsně za zadním křídlem. Naštěstí pro něj Bernd Mayländer s blikajícím safety car zůstal na dráze až do poslední zatáčky a pořadí se tak v závěru neměnilo.

„Před cílem jsem měl strach z restartu, nakonec to ale dopadlo dobře. Z nějakého důvodu už safety car nezajel zpátky, což pro fanoušky nebylo úplně nejlepší, ale já jsem ve své přilbě křičel nadšením,“ popisoval své pocity osmadvacetiletý závodník.

f1

THE BRITISH GRAND PRIX IS GO!! ‍

Charles Leclerc and Lewis Hamilton are immediately past Kimi Antonelli as the pack jostles for position behind

#F1 #Formula1 #BritishGP

5. července 2026 v 16:18, příspěvek archivován: 5. července 2026 v 18:42
oblíbit odpovědět uložit

Znovunalezená rychlost

Možná ani samotné Ferrari neví, proč jsou jeho vozy náhle tak rychlé. Respektive to tak podle hlasů z týmu opravdu vypadá. I v Maranellu jsou všichni tak trochu překvapeni, že je obří technický náskok Mercedesu téměř pryč.

„Jak jsme viděli, Ferrari je hodně, hodně rychlé. Asi od nich můžeme čekat velké věci,“ seznal trochu překvapeně druhý v cíli Velké ceny Británie George Russell.

Mercedes ztrácel na rovinkách a musel uznat, že Ferrari překonává všechna očekávání. Před sezonou i po prvních Velkých cenách. Nebýt penalizace Lewise Hamilton, byl by z toho podle všeho vítězný double.

„Pokazil jsem start, nevyšlo mi to a dostal jsem penalizaci,“ hodnotil favorit domácích tribun. „Dal jsme do závodu všechno, ale Charles byl dnes lepší než já, prostě rychlejší. Musím to akceptovat a uznat. Ale rychlost máme, moje ztráta na čelo nakonec byla velmi malá.“

Hamilton vypadal zklamaně, ale upřímně blahopřál stájovému kolegovi. „Vyhrát tuto Grand Prix je opravdu speciální zkušenost,“ dodal sedminásobný mistr světa.

f1

Let's gooo, @charles_leclerc!

With celebrations as spectacular as the victory!

#F1 #Formula1 #BritishGP

5. července 2026 v 18:06, příspěvek archivován: 5. července 2026 v 18:43
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Brazílie vs. NorskoFotbal - Osmifinále - 5. 7. 2026:Brazílie vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
5. 7. 22:00
  • 1.79
  • 3.86
  • 4.72
Mexiko vs. AnglieFotbal - Osmifinále - 6. 7. 2026:Mexiko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
6. 7. 02:00
  • 3.17
  • 3.15
  • 2.54
Bouzková vs. MertensováTenis - - 6. 7. 2026:Bouzková vs. Mertensová //www.idnes.cz/sport
6. 7. 13:30
  • 2.06
  • -
  • 1.85
Keysová vs. NoskováTenis - - 6. 7. 2026:Keysová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
6. 7. 16:00
  • 1.70
  • -
  • 2.29
Česko vs. EstonskoBasketbal - 6. kolo - 6. 7. 2026:Česko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
6. 7. 17:00
  • 2.01
  • 13.80
  • 1.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Pro fanoušky škoda, ale já řval nadšením do přilby, smál se Leclerc

Charles Leclerc, vítěz Velké ceny Velké Británie.

Drsné časy nakonec vždy skončí, ale drsní chlapi zůstanou. Po sérii průšvihů a nepodařených závodů se monacký pilot Charles Leclerc vyšvihl při Velké ceně Británie až na stupínek nejvyšší. „Už včera...

5. července 2026  19:16

Tour de France 2026: Přehled etap a trasa. Kteří Češi se mají představit na startu?

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, startuje letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a...

5. července 2026  18:47

Antonelliho odstavila v Británii technika, Verstappena chyba a výhru slavil Leclerc

Charles Leclerc se raduje z triumfu ve Velké Británii.

Lídr mistrovství světa formule 1 Andrea Kimi Antonelli poškodil při Velké ceně Británie monopost a pro první výhru od října 2024 si dojel Charles Leclerc z týmu Ferrari. Druhý projel cílem George...

5. července 2026  17:33,  aktualizováno  18:45

Velké vítězství pro UAE. Pogačar daroval triumf Del Torovi, na čele se ukázal i Vacek

Druhá etapa Tour de France přinesla double pro UAE. Z vítězví se raduje Isaac...

Vraceli se na stejné místo jako v sobotu. Ve druhé etapě Tour de France opět do Barcelony, opět na ikonický kopec Montjüic. A dominantní vítězství tu tentokrát ukořistila stáj UAE. Prvenství však...

5. července 2026  13:40,  aktualizováno  18:30

2. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa a profil

Jonas Vingegaard přijíždí na slavnostní představení týmů před startem Tour de...

Na Tour de France 2026 čeká cyklisty kopcovitá 2. etapa. Nedělní trasa z Tarragony do Barcelony měří 168,5 kilometru a závodníci budou zdolávat převýšení 2 500 metrů. Přinášíme detailní profil trati,...

5. července 2026

Muchová je ve čtvrtfinále Wimbledonu! Krejčíkovou porazila ve třech setech

Aktualizujeme
Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Potřetí v kariéře se Karolína Muchová probojovala mezi nejlepší osmičku na grandslamovém Wimbledonu. V osmifinále čelila Barboře Krejčíkové, o rok starší krajanku porazila 7:5, 6:7 a 6:3. Ve...

5. července 2026  14:29,  aktualizováno  17:53

Špunty do uší i přípravky na spaní. A k tomu Angličany čeká aztécká pevnost

DOMÁCÍ EUFORIE. Mexičtí fotbalisté slaví na slavném Aztéckém stadionu další...

Bude to velký fotbalový svátek. Mexičané se chystají na osmifinále mistrovství světa proti Anglii. „Chceme, aby to byl nejlepší zápas našeho života,“ burcoval útočník Raúl Jiménez. Se spoluhráči bude...

5. července 2026  16:24

Rivalové, co se rádi provokují. Haaland a Gabriel hlásí: Naše souboje jsou jako válka

Gabriel Magalhaes, stoper Arsenalu, a Erling Haaland z Manchesteru City. Ve...

Podobné souboje si možná spojíte spíše s dávnější minulostí. Jak si defenzivní specialisté brousili zuby na ofenzivní hvězdy soupeře. Jak naopak střelci toužili tvrdým stoperům ukázat, že je nemůžou...

5. července 2026  14:37

Zemřel kormidelník Pták. Účastníkovi šesti olympijských her bylo 80 let

Jiří Pták

V 80 letech zemřela velká postava českého veslování, kormidelník Jiří Pták, který startoval na šesti olympijských hrách. O jeho úmrtí informoval veslařský svaz na svém facebookovém profilu.

5. července 2026  14:12

Mexiko - Anglie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo.

Osmifinále fotbalového MS 2026 přináší další z velkých šlágrů. Domácí Mexiko vyzve na Aztéckém stadionu Anglii. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové odhady...

5. července 2026  12:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jen počkej, Ancelotti! Neobyčejný příběh kouče Norů, rodina mu plánovala pohřeb

Norský trenér Stale Solbakken před začátkem utkání s Pobřeží slonoviny.

Když si něco myslí, nenechá si to pro sebe. Ani se skrýváním emocí si příliš starostí nedělá. Norské fotbalisty si získává právě svou otevřeností, autentičností, lidskostí. Chcete konkrétní důkaz?...

5. července 2026  12:46

Cyklistika 2026: Kalendář silničních závodů, MTB, dráhy i cyklokrosu

Stáj Visma na trase týmové časovky v Barceloně, která otevřela letošní Tour de...

Od jarních klasik po Grand Tours, horská kola a BMX. Špičková cyklistika v roce 2026 nabízí nabitý program plný soubojů o duhové dresy i prestižní body. Připravili jsme pro vás kompletně...

5. července 2026  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.