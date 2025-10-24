Devět nových jezdců si vyzkoušelo trénink F1 v Mexiku, nejrychlejší byl Leclerc

Autor: ,
  22:33
V prvním tréninku na Velkou cenu Mexika formule 1 byl nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec zajel na okruhu bratrů Rodríguezových o 107 tisícin sekundy rychlejší čas než Ital Andrea Antonelli z Mercedesu. Třetí byl Němec Nico Hülkenberg ze Sauberu.

Charles Leclerc během tréninku v Mexiku. | foto: Reuters

V prvním tréninku se představilo devět nových jezdců. Týmy musí podle pravidel nasadit dvakrát v sezoně do každého vozu piloty, kteří mají na kontě maximálně dva závody. Vedení šampionátu tím chce dát prostor méně známým tvářím.

Na trati chyběl například úřadující mistr světa a třetí muž průběžného pořadí Max Verstappen, jehož nahradil v kokpitu Red Bullu Brit Arvid Lindblad. Místo Landa Norrise jel v monopostu McLarenu domácí Patricio O’Ward, Lewis Hamilton zase přepustil své ferrari Antoniovi Fuocovi z Itálie.

Nejlepším „nováčkem“ byl Lindblad, který zajel šestý nejrychlejší čas se ztrátou 617 tisícin sekundy na Leclerca. Trénink s oběma svými tradičními jezdci absolvoval jen Sauber.

Druhý trénink je na programu od půlnoci SELČ.

Tréninky na Velkou cenu Mexika

závod mistrovství světa vozů formule 1

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:18,380, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,107, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,380, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,404, 5. Bortoleto (Braz./Sauber) -0,536, 6. Lindblad (Brit./Red Bull) -0,617

00:00 druhý trénink

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bejlek vs. JanicijevicováTenis - Čtvrtfinále - 24. 10. 2025:Bejlek vs. Janicijevicová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:0
  • -
  • -
  • 25.00
Columbus vs. WashingtonHokej - - 25. 10. 2025:Columbus vs. Washington //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.50
  • 4.27
  • 2.44
New Jersey vs. San JoseHokej - - 25. 10. 2025:New Jersey vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 1.49
  • 4.98
  • 5.76
Buffalo vs. TorontoHokej - - 25. 10. 2025:Buffalo vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.67
  • 4.07
  • 2.36
Winnipeg vs. CalgaryHokej - - 25. 10. 2025:Winnipeg vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
25. 10. 02:00
  • 2.22
  • 4.17
  • 2.82
Nosková vs. RybakinováTenis - - 25. 10. 2025:Nosková vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
25. 10. 05:00
  • 2.82
  • -
  • 1.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

ONLINE: West Ham už bez Součka v závěru koriguje skóre na Leedsu

Sledujeme online

V pondělí dohrávkou zakončili osmé kolo, teď předehrávkou odstartují to deváté. Fotbalisté West Ham, v jejichž sestavě nechybí český záložník Tomáš Souček, hrají od 21 hodin na půdě nováčka z Leedsu....

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:01

Devět nových jezdců si vyzkoušelo trénink F1 v Mexiku, nejrychlejší byl Leclerc

V prvním tréninku na Velkou cenu Mexika formule 1 byl nejrychlejší Charles Leclerc z Ferrari. Monacký jezdec zajel na okruhu bratrů Rodríguezových o 107 tisícin sekundy rychlejší čas než Ital Andrea...

24. října 2025  22:33

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Basketbalistky USK opět dominovaly, stovku nastřílely i Slovance

Basketbalistky USK Praha ve čtvrtém ligovém utkání za sebou pokořily stobodovou hranici, v páteční předehrávce 6. kola deklasovaly v pražském derby domácí Slovanku 114:54. Od stobodového přídělu byly...

24. října 2025  22:22

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

24. října 2025  21:52

Nevydařená předkola. Na písku v Kapském Městě si osmifinále zahraje jediný pár

Beachvolejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou v pátek na Pro Tour Elite v Kapském Městě prohrály oba zápasy a poslední herní prověrka před listopadovým mistrovstvím světa v Adelaide...

24. října 2025  14:03,  aktualizováno  21:34

Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

Fotbalisté Ústí nad Labem v utkání 14. kola druhé ligy porazili Ostravu B 4:1. Severočeský nováček ztrácí v neúplné tabulce tři body na barážové příčky. České Budějovice v druhém pátečním utkání...

24. října 2025  21:24

Gól o pysk těsně před koncem Mazance mrzel. Třinec podle něj hrál fenomenálně

Jen osm vteřin chybělo brankáři třineckých hokejistů Marku Mazancovi, aby udržel potřetí v tomto ročníku extraligy čisté konto. Gól ale Oceláře příliš mrzet nemusel, Mladou Boleslav porazili 2:1 a...

24. října 2025  21:06

Životní zážitek, zářila trenérka. Fotbalistky v baráži do Ligy A zdolaly Rakousko

České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v...

24. října 2025  19:34,  aktualizováno  20:34

Co chybělo, Sparto? Ševínský kritizoval přístup: Mělo by nás to posadit na zadek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Jako by se hrál trochu jiný fotbal. Vždyť sparťané dostali při dohrávce v chorvatské Rijece pouze pětačtyřicet minut v běžných podmínkách na to, aby bezgólový výsledek z promáčené půle převrátili na...

24. října 2025  20:20

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 353 volných pozic

První Češi v NHL: Dej gól, nebo padej zpátky do Československa! slyšel Hlinka

Premium

Ačkoliv se to zas tak moc neví, kapitán hokejové reprezentace a kouč zlatých chlapců z Nagana taky hrál v NHL. A ne špatně! Centr Ivan Hlinka pomohl týmu Vancouver Canucks do finále Stanley Cupu....

24. října 2025

Biatlonistka Simonová dostala za zneužití kreditky Braisazové-Bouchetové podmínku

Desetinásobná mistryně světa v biatlonu Julia Simonová dostala u soudu v Albertville tříměsíční podmínku v případu zneužití kreditních karet reprezentační kolegyně. Devětadvacetiletá Francouzka se ke...

24. října 2025  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.