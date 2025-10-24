V prvním tréninku se představilo devět nových jezdců. Týmy musí podle pravidel nasadit dvakrát v sezoně do každého vozu piloty, kteří mají na kontě maximálně dva závody. Vedení šampionátu tím chce dát prostor méně známým tvářím.
Na trati chyběl například úřadující mistr světa a třetí muž průběžného pořadí Max Verstappen, jehož nahradil v kokpitu Red Bullu Brit Arvid Lindblad. Místo Landa Norrise jel v monopostu McLarenu domácí Patricio O’Ward, Lewis Hamilton zase přepustil své ferrari Antoniovi Fuocovi z Itálie.
Nejlepším „nováčkem“ byl Lindblad, který zajel šestý nejrychlejší čas se ztrátou 617 tisícin sekundy na Leclerca. Trénink s oběma svými tradičními jezdci absolvoval jen Sauber.
Druhý trénink je na programu od půlnoci SELČ.
Tréninky na Velkou cenu Mexika
závod mistrovství světa vozů formule 1
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:18,380, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,107, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,380, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,404, 5. Bortoleto (Braz./Sauber) -0,536, 6. Lindblad (Brit./Red Bull) -0,617
00:00 druhý trénink