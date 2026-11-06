Druhého Norrise porazil o 253 tisícin. Třetí čas zajel v obou tréninkových sekcích Max Verstappen, vítěz tří z posledních čtyř Velkých cen z Red Bullu.
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Seděl tátovi na klíně a jel 320 km/h. Kimi Antonelli byl zcela výjimečný už od tří let
Za ním se seřadili Antonelliho týmový kolega George Russell a Oscar Piastri s druhým mclarenem.
Šestý byl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který v neděli absolvuje 400. Grand Prix kariéry. Hned za ním byl jeho stájový kolega Charles Leclerc, který po narození dcery dorazil do Brazílie se zpožděním. V prvním tréninku proto nastoupil s druhým ferrari švédský mladík Dino Beganovic a zajel až předposlední čas.
Tréninky na Velkou cenu Brazílie
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sao Paulu
První trénink: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:11,717, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,082, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,236, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,324, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,386, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,439.