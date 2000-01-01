náhledy
Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo pozornosti bystrých fotografů.
Autor: IG - F1
Do paddocku ve Vegas se dostala i Beyoncé.
Autor: IG - F1
Spolu s ní dorazil také její manžel Jay-Z.
Autor: IG - F1
Michael Douglas (uprostřed) zavítal na závod F1 ve Vegas mimo jiné se svou manželkou Catherine Zeta-Jones (vpravo).
Autor: Reuters
Jedním ze sportovců v hledišti závodu formule 1 ve Vegas byl americký teniska Taylor Fritz.
Autor: Reuters
Na trať před Velkou cenou ve Vegas se dostaly i modelka Naomi Campbellová a herečka Cynthia Erivová.
Autor: Reuters
Šéf McLarenu Zak Brown stihl potkat ještě Gerrita Colea, nadhazovače z New York Yankees.
Autor: Reuters
Zástupce na závodech měla i basketbalová NBA, dorazil Jimmy Butler z Golden State Warriors.
Autor: Reuters
Další bývalou hvězdou hokejové NHL, která navštívila okruh ve Vegas, byl Mark Messier.
Autor: Reuters
Bývalý jezdec formule 1 a reportér Jenson Button vyzpovídal před závodem ve Vegas herce Terryho Crewse.
Autor: Reuters