OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump
Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...
Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval
Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...
Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?
Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...
Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů
Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...
Čas radostí i starostí. NBA táhne, ale taky se bojí: Co dělat se zraněnými hvězdami?
Řečí ukazatelů sledovanosti, návštěvnosti i výnosů z prodejů fanouškovských předmětů vypadá vše růžově. Basketbalová NBA se minulý týden pochlubila, že takto sledovaný úvodní měsíc soutěže nepamatuje...
Kafka Malá na mistrovství světa bude, zranění ji o nominaci nepřipravilo
V nominaci českých házenkářek na nadcházející mistrovství světa nechybí kapitána Veronika Kafka Malá. Jedenatřicetiletá křídelnice kvůli lehčímu zranění z preventivních důvodů vynechala přípravný...
Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce
Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...
MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi
Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...
Že jsem úspěšnější kapitán než hráč? Jak si Italové vyřvali hlasivky a slavili hattrick
Nejlepší den v životě. Tak se v neděli navzájem dojímali Filippo Volandri a Flavio Cobolli. Italský kapitán dovedl své svěřence už ke třetímu daviscupovému titulu v řadě, což se naposledy podařilo na...
První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti
Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se...
Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?
Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických...
Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize
Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...
Plavecká výprava přišla před ME o hvězdu. Seemanová obhajovat medaili nebude
Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová nebude kvůli zdravotním problémům startovat na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které se uskuteční příští týden v polském Lublinu. Oznámila to na...
Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní
Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...
Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?
Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...
Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat
Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...