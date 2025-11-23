OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Jakub Hromada
  13:38
Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo pozornosti bystrých fotografů.
Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava... Do paddocku ve Vegas se dostala i Beyonce. Jay-Z se svou manželkou Beyoncé navštívil závod F1 ve Vegas. Závod F1 ve Vegas navštívil i rapper Travis Scott. Zpěvák Louis Tomlinson se přišel podívat na závod F1 ve Vegas. Ve Vegas nechyběl ani slavný kuchař Gordon Ramsey. Michael Douglas (uprostřed) zavítal na závod F1 ve Vegas mimo jiné také se svou... Americká modelka Brooks Nader pózuje fotografům při Velké ceně Las Vegas v... Na závod formule 1 ve Vegas dorazil také americký tenista Taylor Fritz. Na trať před Velkou cenou ve Vegas se dostaly i modelka Naomi Campbellová a... V barvách McLarenu se ve Vegas ukázal bývalý finský hokejista Teemu Selänne. Šéf McLarenu Zak Brown stihl potkat ještě Gerrita Colea, nadhazovače z New York...

Témata: celebrita, Beyoncé
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Čas radostí i starostí. NBA táhne, ale taky se bojí: Co dělat se zraněnými hvězdami?

V. J. Edgecombe z Philadelphia 76ers při smeči.

Řečí ukazatelů sledovanosti, návštěvnosti i výnosů z prodejů fanouškovských předmětů vypadá vše růžově. Basketbalová NBA se minulý týden pochlubila, že takto sledovaný úvodní měsíc soutěže nepamatuje...

24. listopadu 2025  19:13

Kafka Malá na mistrovství světa bude, zranění ji o nominaci nepřipravilo

Veronika Malá a Fanta Diagouragaová z Konga.

V nominaci českých házenkářek na nadcházející mistrovství světa nechybí kapitána Veronika Kafka Malá. Jedenatřicetiletá křídelnice kvůli lehčímu zranění z preventivních důvodů vynechala přípravný...

24. listopadu 2025  19:04

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

Že jsem úspěšnější kapitán než hráč? Jak si Italové vyřvali hlasivky a slavili hattrick

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Nejlepší den v životě. Tak se v neděli navzájem dojímali Filippo Volandri a Flavio Cobolli. Italský kapitán dovedl své svěřence už ke třetímu daviscupovému titulu v řadě, což se naposledy podařilo na...

24. listopadu 2025  16:40

První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

Pavel Nedvěd provedl čestný výkop při otevření první fotbalové FIFA Areny v...

Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se...

24. listopadu 2025  16:34

Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s...

Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických...

24. listopadu 2025  16:10

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Plavecká výprava přišla před ME o hvězdu. Seemanová obhajovat medaili nebude

Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová nebude kvůli zdravotním problémům startovat na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které se uskuteční příští týden v polském Lublinu. Oznámila to na...

24. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:41

Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...

24. listopadu 2025  14:31

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

24. listopadu 2025  14:29

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

24. listopadu 2025  14:27

