Obrovská euforie, Sainz vytáhl Williams poprvé na pódium a napodobil legendy

  12:15
Na takový okamžik vysloveně čekal. Tuze si přál, aby se mu konečně něco povedlo. Carlos Sainz se v novém angažmá ve stáji Williams dlouho trápil, na tratích se mu nedařilo, patřil k nejhorším na startovním roštu. Až v Baku se to změnilo. Skvělá kvalifikace a hlavně třetí místo v závodě. „Je to snad ještě lepší pocit než mé první pódium,“ radoval se v cíli.
Carlos Sainz stříká šampaňské po prvním pódiu ve Williamsu.

Carlos Sainz stříká šampaňské po prvním pódiu ve Williamsu. | foto: AP

Obrovská euforie, Carlos Sainz skáče na své mechaniky po třetím místě ve Velké...
Carlos Sainz přijímá gratulace za třetí místo v Baku.
Na zdraví! Druhý George Russell a třetí Carlos Sainz slaví pódiové umístění.
Celý Williams slaví třetí místo Carlose Sainze v Baku.
Nešlo o žádný omyl nebo náhodu. Sainzovi se dařilo už v sobotní kvalifikaci, kdy dokonce bojoval o pole position.

Nakonec ho překonal jen opět skvělý Max Verstappen, jenž si následně v neděli dojel pro suverénní vítězství.

A Sainz? Kromě George Russella za sebou nechal všechny dotírající se soky a zaslouženě udržel třetí místo.

„Upřímně řečeno, nedokážu ani popsat, jak jsem teď šťastný a jak skvěle se cítím,“ jásal Španěl.

„Závod jsme zvládli na jedničku bez jediné chyby a podařilo se nám předčit spoustu aut, která jsem nečekal, že porazíme,“ hodnotil upřímně.

Už když projel cílem, euforii ve vysílačce jste nemohli přeslechnout. „Vamos!“ zakřičel typické španělské zvolání.

Když zastavil svůj Williams v boxové uličce, vyndal volant na auto, vyskočil a sprintem vyběhl za týmem.

Velké ceně Ázerbájdžánu F1 suverénně vládl Verstappen, lídr Piastri havaroval

Dlouho na nich i s nimi slavil, úsměv nedokázal potlačit ani na samotném pódiu.

„Celý rok jsme tvrdě makali a nyní jsme konečně dokázali, že máme rychlost. Takhle, měli jsme ji celý rok, ale když se všechno sejde, můžeme společně dokázat úžasné věci,“ přidal ještě.

Sainz se dlouho s novým vozem sžíval. V předchozích letech ve Ferrari dokazoval zdatně sekundovat týmové jedničce Charlesi Leclercovi, několikrát ho i porazil.

Zklamaný jezdec Carlos Sainz.

Ale ve Williamsu doposud na skvělého Alexe Albona nestačil. Alespoň ne v závodě (pouze třikrát, když Albon dojel do cíle), protože v kvalifikaci s ním drží smírnou bilanci 10:10.

Do toho se přimíchaly ještě všelijaké technické patálie a další kolize na trati, proto Sainz dorazil do Ázerbájdžánu až jako devatenáctý pilot letošní sezony. Maximem do Baku zůstávala dvě osmá místa.

Dvakrát za víkend. Lídr šampionátu Piastri podlehl tlaku a ničil své monoposty

„Bohužel jsem měl hodně smůly, spoustu incidentů a bylo pro mě velmi obtížné proměnit všechnu tu rychlost ve výsledky. Ale teď chápu, proč se to všechno stalo, protože první pódium muselo přijít právě takhle. Život vám někdy přinese špatné chvíle, aby vám pak dal ty krásné, a tahle chutná mnohem lépe, než jsem čekal,“ hlásil.

Stačilo jedno pódium a rázem poskočil na dvanácté místo.

„Životní lekce. Nepřestávat věřit, důvěřovat týmu kolem sebe i všemu dalšímu, protože dřív nebo později se vám to vrátí. A já jsem nesmírně hrdý na všechny ve Williamsu, kteří makají i navzdory obtížnému roku,“ děkoval Sainz.

Carlos Sainz se raduje z třetího místa ve Velké ceně Ázerbájdžánu.

Ví, že je stáj na vzestupu. Dlouho se pohybovala na samotném chvostu, loni skončila devátá. Teď jí však patří pátá příčka, nestačí jen na velkou čtyřku.

I díky Sainzovi, jenž konečně přispěl tučnými patnácti body. A jen tak pro zajímavost: stal se teprve druhým pilotem v historii formule 1 po legendárním Alainu Prostovi, jenž zapsal pódium v barvách Williamsu, Ferrari a McLarenu.

Parádní společnost. Teď jen navázat na skvělý počin z Baku i v Singapuru a ve zbytku sezony.

Výsledky

