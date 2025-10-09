Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

  16:14
Pokud sledujete formuli 1 pravidelně, nemohli jste si toho nevšimnout. Momentů, kdy režie televizních přenosů zamíří během závodů do garáží jednotlivých týmů, stále přibývá. V záběru se rázem ocitnou slavné osobnosti nebo přítelkyně pilotů. Pro někoho příjemné zpestření, pro jiné zbytečnost. Třeba Carlos Sainz se řadí do druhé skupinky.
Carlos Sainz s přítelkyní Rebeccou Donaldsonovou.

Carlos Sainz s přítelkyní Rebeccou Donaldsonovou. | foto: Profimedia.cz

Lily Zneimerová, přítelkyně Oscara Piastriho, a vpravo vedle ní Margarida...
Charles Leclerc s přítelkyní Alexandrou Saint Mleuxovou.
Margarida Corceirová, portugalská herečka a partnerka Landa Norrise.
Lily Zneimerová, přítelkyně Oscara Piastriho.
96 fotografií

„Stal se z toho trend,“ vypozoroval španělský jezdec Williamsu, který v aktuální sezoně nejvíc zazářil nedávným třetím místem ve Velké ceně Ázerbájdžánu.

Co přesně mu vadí?

Skutečnost, že vysílatelé často zanedbávají dění na trati. Ukázkovým příkladem podle něj byl nedělní závod na okruhu Marina Bay v Singapuru.

Alexandra Saint Mleuxová, přítelkyně Charlese Leclerca, a vpravo vedle ní Rebecca Donaldsonová, partnerka Carlose Sainze.

„Vynechali spoustu věcí, úplně je opomněli. Vůbec neukázali, jak Fernando (Alonso) nahání Lewise (Hamiltona), já také předvedl manévry, které nikdo neviděl,“ postěžoval si pro španělskou rozhlasovou stanici El Partidazo de COPE.

Sobotní kvalifikaci zakončil na třinácté příčce, ředitelství závodu jej posléze s týmovým kolegou Alexem Albonem kvůli porušení technických pravidel odsunulo na chvost startovního roštu.

Sainz i tak z nepříznivě vyhlížející situace dokázal vytěžit jeden bod. Na úzké městské trati, kde se nepředjíždí vůbec snadno, nakonec projel cílem na desáté příčce.

Obrovská euforie, Sainz vytáhl Williams poprvé na pódium a napodobil legendy

Pořadím poskočil také díky povedenému závěru, v posledních deseti kolech se dostal hned přes tři soupeře. Asi i proto jej počínání režie tak rozčílilo.

„Chápu, že pokud dojde k něčemu dramatickému, režisér chce zachytit reakce našich nejbližších. Ale zároveň musí respektovat i nás a samotný závod,“ popisoval rozhořčení.

A posléze doplnil: „Asi jim to funguje, pro lidi je možná zajímavé vidět na obrazovce naše přítelkyně a různé celebrity. Podle mě to ale už začínají trochu přehánět.“

Carlos Sainz před startem Velké ceny Singapuru.
Carlos Sainz na trati během Velké ceny Singapuru.

Místním vysílatelům dodává záběry televizní kanál formule 1. Tiskový mluvčí celosvětově populárního motorsportového kolosu na Španělovu kritiku reagoval slovy: „Snažíme se fanouškům poskytnout nejlepší servis a nikdy nekompromitovat to nejdůležitější, tedy samotné závodění. Náš tým odvádí skvělou práci při pokrývání složitého a komplexního dění na trati, kde se vozy pohybují na několika různých místech naráz. To vše doplňujeme kontextovými momenty z tribun či lokalit v okolí okruhu. Usilujeme o dokonalost, chceme se neustále posouvat.“

V neděli kamery opakovaně mířily na Sainzovu přítelkyni Rebeccu Donaldsonovou či Margaridu Corceirovou, portugalskou herečku, modelku a partnerku Landa Norrise.

V této sezoně, ale i v předchozích letech si vybíraly známé osobnosti, které přijaly pozvání do garáží jednotlivých stájí.

Jen letos to byli třeba herci Timothée Chalamet, Tom Holland, Ben Stiller nebo Keanu Reeves, zpěvačka Jennifer Lopez, fotbalisté Realu Madrid v čele s Judem Bellinghamem a Kylianem Mbappém, trenér José Mourinho a řada dalších.

„Formule 1 lehce obětovala závodní akci ve prospěch atmosféry mimo trať. Nejde o novinku, děje se to už od doby, co fanoušci začali hltat Drive to Survive,“ připomněl novinář Ali Rampling z webu The Athletic sérii z roku 2019, v níž Netflix nechal nahlédnout do zákulisí F1.

Výrazně tím přispěl k popularizaci F1, především ve Spojených státech amerických. Prezentovaný obsah se rázem více zaměřil na osobnosti, což mohlo vyvolat dojem, že se tradiční sportovní odvětví mění v reality show.

Rampling v tom ale nevidí zásadní problém: „Sport nemůže fungovat ve vakuu, už nejde jen o čisté závodění. A co se přenosů týče, jde především o správné načasování.“

V Singapuru se režie skutečně věnovala Sainzovi, který bojoval o elitní desítku, jen minimálně.

Není to fér! Nemá tu co dělat. Napětí mezi piloty McLarenu roste, ohrozí boj o titul?

V závěru se pochopitelně a zcela správně soustředila na dění na čele, kde třetí Lando Norris nejen stahoval ztrátu druhého Maxe Verstappena, ale za sebou měl i týmového kolegu a lídra šampionátu Oscara Piastriho.

Dění ve středu pole upozadila, některé momenty nabídla televizním divákům až s odstupem několika kol. Také to pilotovi Williamsu vadilo, proto vzkázal: „Zabírejte to, na čem opravdu záleží.“

Až další Velké ceny ukážou, zda se F1 a vysílatelé budou jeho slovy alespoň částečně řídit.

Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

