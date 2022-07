Druhé místo měl na dohled, pak vzplanul. Pořád stejná pohádka, smutní Sainz

Sainz po poslední zastávce v boxech během Velké ceny Rakouska F1 dojížděl před sebou jedoucího Verstappena, v 55. kole na něj ztrácel už méně než dvě vteřiny. O dvě kola později otevíral zadní křídlo, chtěl využít systém DRS. Možná to se mu právě stalo osudným.

Už ve třetí zatáčce na Verstappena dotíral, ve čtvrté ho chtěl předjet. Jenže v polovině dlouhé rovinky se Nizozemec začal záhadně vzdalovat.

Sainzovi totiž selhal motor.

Z konce jeho Ferrari se začalo kouřit a hned si tak musel protáhnout zatáčku a vůz odstavit.

Jenže to nešlo tak snadně. Pokaždé, když pustil nohu z brzdy, vůz začal couvat z kopce dolů. Plameny sílily a maršálové se neblížili.

„Byla to velmi ošemetná situace, protože jsem chtěl vyskočit, ale auto se kutálelo dozadu a já jsem nechtěl, aby najelo zpátky na trať,“ vysvětloval Španěl, proč se tak dlouho zdržoval ve svém voze.

„Věděl jsem, že začínám hořet a čekal jsem na příjezd maršálů. Ti dlouho nepřicházeli, takže to byla trochu stresová chvilka, ale naštěstí se mi nic nestalo,“ přiznal napětí.

Není to poprvé, co Sainz musel v závodě předčasně zastavit svou formuli. Naposledy v červnu při Velké ceně Ázerbájdžánu mu selhala hydraulika.

„Měli jsme našlápnuto k velmi snadnému umístění na prvních dvou místech, což by byl pro tým velmi důležitý výsledek,“ řekl Sainz. „Zejména na tvrdých pneumatikách jsme byli velmi rychlí a doháněli jsme ztrátu na Charlese.“

Celkově jde o čtvrtý nedokončený závod v sezoně. Do cíle dojel Sainz pouze sedmkrát. Selhal ještě v Austrálii, kdy neodhadl svou rychlost v nájezdu do zatáčky a skončil v kačírku, v němž zůstal stát také v Imole po kontaktu s Danielem Ricciardem.

„Je to pořád stejná pohádka. Jakmile se dostaneme do tempa, něco se pokazí a je těžké pokračovat. Mělo to být pro tým dvojité vítězství,“ smutnil v cíli.