Trable pana Sainze. Na Leclerca opakovaně nestačí. Blíží se konec ve Ferrari?

Stačí si připomenout poslední víkend v Baku.

Španěl v obou kvalifikacích Velké ceny Ázerbájdžánu skončil více než půl sekundy za Charlesem Leclercem. V hlavním závodě je poté dělilo propastných 24 vteřin, Monačan by tedy v klidu stihl ještě jednou zajet do boxů, a i tak by nakonec skončil před Sainzem.

Docela ostuda.

A tak zatímco Leclerc slavil pódium, španělský pilot skončil pátý, a to se ještě musel několik kol bránit před dotírajícím Mercedesem Lewise Hamiltona.

Proč byl Sainz v Baku o tolik pomalejší než Leclerc?

Po skončení závodu i sám Španěl přiznal, že se celý víkend nedokázal dostat do tempa a popsal, co mu dělalo problémy.

„Omlouvám se za to, že jsem byl celý víkend tak pomalý“, řekl Sainz po závodě do vysílačky. V pozávodním rozhovoru dodal: „První stint na středně tvrdých pneumatikách byl dobrý, zdálo se, že jsem se trochu dostal do tempa, ale jakmile jsme přezuli na tvrdé, bylo to špatné a já byl vždy kousek od toho, abych ztratil kontrolu nad autem, jel jsem opravdu na hraně.“

Carlos Sainz z týmu Ferrari v tréninku na Velkou cenu Ázerbájdžánu F1 v Baku.

Osmadvacetiletý pilot v Baku bojoval především s nestabilitou zadní části vozu a v Miami bude doufat, že se mu společně s týmem podaří tento problém odstranit. On sám je před závodním víkendem pozitivní.

„Věřím, že zjistíme, proč jsme v Baku měli takové problémy, a jsem si jistý, že v Miami budeme opět v top formě. Pozitivní je, že se další závod jede tak brzy, protože můžu ten nepodařený rychle hodit za hlavu. Myslím, že potřebuji zase víkend s klasickým formátem, abych mohl případně více experimentovat s nastavením,“ řekl Sainz.

Carlos Sainz ve svém Ferrari během Velké ceny Miami 2022.

Španělský rodák už zoufale potřebuje zajet nějaký dobrý výsledek a v ideálním případě porazit Leclerca přímo na trati. Stejně jako v minulém roce mu totiž utekl začátek sezony.

Loni se z toho už nevzpamatoval a skončil 62 bodů za Monačanem. Letos si něco takového Sainz už dovolit nemůže.

Jinak by o sedačku ve Ferrari klidně mohl přijít.