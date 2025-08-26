Veteránské duo pilotů pro Cadillac. Nová stáj F1 potvrdila Péreze a Bottase

Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na jedenáct, oznámil složení jezdecké dvojice na sociálních sítích.
Tři nejlepší Velké ceny Turecka. Uprostřed je vítěz Valtteri Bottas, po pravé...

Tři nejlepší Velké ceny Turecka. Uprostřed je vítěz Valtteri Bottas, po pravé ruce má nového lídra šampionátu Maxe Verstappena. Třetí skončil Sergio Perez. | foto: Reuters

Sergio Pérez (vlevo) se baví s Valtteri Bottasem.
Valtteri Bottas ze Sauberu během tréninku na Velkou cenu Las Vegas
Valtteri Bottas ze Sauberu během tréninku v Baku
Valtteri Bottas z týmu Sauber v kvalifikaci sprintu na Velké ceně Miami F1.
Cadillac jednoznačně vsadil na zkušenost. Pětatřicetiletí Pérez a Bottas mají na kontě ve formuli 1 každý přes 200 startů a oba vědí, jaké to je zvítězit. Stali se rovněž vicemistry světa. Do soutěžního kokpitu se oba vrátí po roční pauze.

„Angažování dvou velmi zkušených jezdců je jasný ukazatel našich záměrů. Oni už všechno viděli a vědí, co je třeba k tomu být ve formuli 1 úspěšný,“ řekl stájový šéf Graeme Lowdon. „Ale ještě důležitější je, že chápou, co to znamená být nápomocen při budování týmu. Jejich vůdčí kvality, zpětná vazba, získaný závodní instinkt a samozřejmě jejich rychlost mají nedocenitelnou hodnotu,“ pokračoval Lowdon.

Nová stáj F1 brzy oznámí jezdce. Mladí mají smůlu, raději si vezme zkušené z důchodu

Výkonný ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss zároveň popřel, že by tým uvažoval na místo Lowdona o příchodu zkušeného Christiana Hornera, který v červenci nečekaně po 20 letech skončil u Red Bullu. „S Christianem Hornerem jsme nikdy nejednali a nemáme to ani v plánu,“ řekl Towriss. „Graeme Lowdon má naši stoprocentní podporu, důvěru a přízeň,“ dodal.

Pérez byl do loňska pilotem Red Bullu. Během 14 sezon závodil také za Sauber, McLaren, Force India a Racing Point. Absolvoval 281 závodů a šest jich vyhrál. Předloni skončil v konečném hodnocení druhý za týmovým kolegou Maxem Verstappenem.

„Tohle bude vzrušující nová kapitola mého života. Od prvních rozhovorů vnímám v tomto projektu zaujetí a odhodlanost. Cadillac je v americkém motorsportu legendární jméno a je obrovská zodpovědnost uvést tuhle skvělou společnost do formule 1. Ale jsem si jistý, že tenhle úkol zvládnu,“ uvedl Pérez.

Bottas prožil nejlepší léta v Mercedesu, ve kterém slavil všech deset triumfů v kariéře a byl v letech 2019 a 2020 vicemistrem světa za Lewisem Hamiltonem. Na kontě má za 13 let v královské automobilové třídě 246 závodů, prošel i týmy Williams, Alfa Romeo a naposledy Sauber, kde po minulé sezoně skončil.

Tituly hvězd, ostrá rivalita i začátek konce. Připomeňte si, jak Horner vládl Red Bullu

„Od prvních kontaktů jsem vnímal něco mimořádného, ambiciózního, ale zároveň realistického. Není běžné, že člověk dostane příležitost být součástí něčeho, co se z gruntu nově buduje, a může pomáhat to formovat. Cadillac je ikonická značka a je pro mě mimořádná věc, že jsem součástí téhle historie, když vstupuje na světovou scénu formule 1,“ řekl Bottas.

Cadillac se v příští sezoně stane jedenáctým účastníkem šampionátu. Za jeho vstupem stojí automobilka General Motors. Do jejího portfolia značka Cadillac patří, bude ale sloužit jen jako nositel jména. Až od roku 2029 bude mít General Motors v F1 i své motory, zatím je týmu bude dodávat automobilka Ferrari.

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Veteránské duo pilotů pro Cadillac. Nová stáj F1 potvrdila Péreze a Bottase

Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na...

26. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  15:17

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Vuelta ONLINE: Závodníci překonali Alpy. Balík se blíží rovinatému rozuzlení

Sledujeme online

Peloton se ve čtvrté etapě Vuelty loučí s Itálií a přes alpské vrcholy jede pozdravit Francii do cílového Voiron. Ve 207 kilometrů dlouhém klání – nejdelším v 80. ročníku španělské Grand Tour – na...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  14:41

Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o...

26. srpna 2025  14:40

Že je Venus 45? Nevěřím, žasla Muchová. Oslnila ji Lady Gaga, pomáhá jí nový kouč

Hned v prvním kole grandslamového US Open zavítala na největší kurt světa. Na dvorci Arthura Ashe totiž čelila domácí legendě, 45leté Venus Williamsové. A také na chvíli pocítila, co Američanka v...

26. srpna 2025  14:40

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují...

26. srpna 2025  13:50

Slovinské volejbalistky smetly Argentinu, Češkám zůstala šance na postup

Slovinské volejbalistky ve svém závěrečném utkání ve skupině D na mistrovství světa porazily 3:0 Argentinu a pomohly tím české reprezentaci udržet šanci na postup do osmifinále. Česko potřebuje...

26. srpna 2025  13:32

Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A...

26. srpna 2025  12:47

Přespříliš zanícený trenér skončil v nemocnici. Němci začnou s náhradníkem

Němečtí spolufavorité se na středeční vstup do EuroBasketu připravují bez hlavního trenéra. Španělský kouč úřadujících mistrů světa Álex Mumbrú musel být v Tampere, kde jeho tým odehraje základní...

26. srpna 2025  12:19

