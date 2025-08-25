Nová stáj F1 brzy oznámí jezdce. Mladí mají smůlu, raději si vezme zkušené z důchodu

Různé zahraniční zdroje se shodují – tým brzy oznámí podpisy dvou zkušených jezdců, kteří aktuálně stojí tak trochu bokem.
Novou šanci dostanou Sergio Pérez a Valtteri Bottas.
První jmenovaný se po inkasování odstupného za vyhození z Red Bullu stáhl z formulového dění a užívá si více volna.
Bottas zase pro aktuální sezonu kývl na post rezervního jezdce Mercedesu.
Oběma ale současná životní náplň brzy skončí, Cadillac bude oba co nejdřív horoucně potřebovat.
Naskočit jako nováček do tak obrovského kolosu bývá nadmíru obtížné. V minulosti novicové spíše hrozivě ztráceli, jen Haas před devíti lety dokázal, že nemusí být ihned na odpis, když Romain Grosjean skončil v prvních dvou závodech šestý a pátý.
Kdyby se povedlo něco podobného Cadillacu, navíc v sezoně, kterou výrazně ovlivní zavedení nových pravidel, šlo by o obrovský úspěch.
Pokusí se o to právě Pérez s Bottasem. Dva zkušení borci, kteří odkroužili ve formuli 1 dohromady 26 sezon. V námluvách porazili další, mladší kandidáty, jací by v očích potenciálních fanoušků možná působili atraktivněji.
Mluvilo se o návratu Micka Schumachera, o sedačku stál šampion formule 2 Felipe Drugovich, v kuloárech se točilo jméno Jaka Crawforda, Američana ze záložního seriálu, který u americké stáje také patřil k reálným možnostem, ale na svou šanci si ještě bude muset počkat.
Nakonec se ale vedení mělo rozhodnout pro jistější variantu v Bottasovi a Pérezovi, kteří ovšem při odchodu z roštu působili už poněkud zvětrale.
„Ale pozor, nebudeme jen prostředkem pro to, aby si někdo něco dokazoval. Hledáme někoho, kdo si půjde pro úspěch kvůli celému týmu a udělá pro něj to nejlepší,“ prohlásil šéf stáje Graeme Lowdon.
Zkušení jedinci jsou v takovýchto případech často preferovanější volbou. Nastupující týmy totiž rádi sází na znalosti z formulového prostředí, piloti se mohou přímo podílet na účinných vylepšení, protože už mají ozkoušené, co funguje a co třeba ne.
A také zpravidla platí, že mají menší sklony k nehodám. Vědí, co si na trati mohou dovolit, kde stojí za to ubrat, kde zase přidat. Tím pak výrazně ušetří oproti nováčkům, kteří mnohdy zbytečně bourají a tým připravují o finance, jaké by jinak využil užitečnějším způsobem.
Hlavně do různých vylepšení přímo na monopostu, která budou v nástupu Cadillacu do F1 klíčová.
Bottas se s Pérezem pokusí o menší zázrak a držet stáj co nejdál od chvostu.