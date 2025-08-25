Nová stáj F1 brzy oznámí jezdce. Mladí mají smůlu, raději si vezme zkušené z důchodu

Autor:
  15:45
Jakmile dohoda Cadillacu a formule 1 dostala oficiální štempl a o jeho připojení na startovní rošt pro nadcházející sezonu bylo jasno, ihned se začala řešit otázka: Kteří dva piloti za něj budou jezdit? Variant měla stáj několik, nakonec to vypadá, že se rozhodla pro konzervativní, možná ne tolik atraktivní volbu.
Sergio Pérez (vlevo) se baví s Valtteri Bottasem.

Sergio Pérez (vlevo) se baví s Valtteri Bottasem. | foto: Profimedia.cz

Sergio Pérez nedokončil katarský sprint.
Vítěz Velké ceny Turecka Valtteri Bottas.
Mexický jezdec Sergio Pérez na předsezonních testech v Bahrajnu.
Valtteri Bottas z Alfa Romeo během tréninků v Džiddě
120 fotografií

Různé zahraniční zdroje se shodují – tým brzy oznámí podpisy dvou zkušených jezdců, kteří aktuálně stojí tak trochu bokem.

Novou šanci dostanou Sergio Pérez a Valtteri Bottas.

První jmenovaný se po inkasování odstupného za vyhození z Red Bullu stáhl z formulového dění a užívá si více volna.

Bottas zase pro aktuální sezonu kývl na post rezervního jezdce Mercedesu.

Jako mise Apollo. Bez návodu, se spoustou otázek a nejistoty. Cesta Cadillacu k F1

Oběma ale současná životní náplň brzy skončí, Cadillac bude oba co nejdřív horoucně potřebovat.

Naskočit jako nováček do tak obrovského kolosu bývá nadmíru obtížné. V minulosti novicové spíše hrozivě ztráceli, jen Haas před devíti lety dokázal, že nemusí být ihned na odpis, když Romain Grosjean skončil v prvních dvou závodech šestý a pátý.

Kdyby se povedlo něco podobného Cadillacu, navíc v sezoně, kterou výrazně ovlivní zavedení nových pravidel, šlo by o obrovský úspěch.

Mexický jezdec Sergio Pérez na předsezonních testech v Bahrajnu.

Pokusí se o to právě Pérez s Bottasem. Dva zkušení borci, kteří odkroužili ve formuli 1 dohromady 26 sezon. V námluvách porazili další, mladší kandidáty, jací by v očích potenciálních fanoušků možná působili atraktivněji.

Mluvilo se o návratu Micka Schumachera, o sedačku stál šampion formule 2 Felipe Drugovich, v kuloárech se točilo jméno Jaka Crawforda, Američana ze záložního seriálu, který u americké stáje také patřil k reálným možnostem, ale na svou šanci si ještě bude muset počkat.

Nakonec se ale vedení mělo rozhodnout pro jistější variantu v Bottasovi a Pérezovi, kteří ovšem při odchodu z roštu působili už poněkud zvětrale.

Vítěz Velké ceny Turecka Valtteri Bottas.

„Ale pozor, nebudeme jen prostředkem pro to, aby si někdo něco dokazoval. Hledáme někoho, kdo si půjde pro úspěch kvůli celému týmu a udělá pro něj to nejlepší,“ prohlásil šéf stáje Graeme Lowdon.

Zkušení jedinci jsou v takovýchto případech často preferovanější volbou. Nastupující týmy totiž rádi sází na znalosti z formulového prostředí, piloti se mohou přímo podílet na účinných vylepšení, protože už mají ozkoušené, co funguje a co třeba ne.

Námluvy v F1: klidný Mercedes, dilema v Red Bullu. Ukáže Cadillac na zkušené duo?

A také zpravidla platí, že mají menší sklony k nehodám. Vědí, co si na trati mohou dovolit, kde stojí za to ubrat, kde zase přidat. Tím pak výrazně ušetří oproti nováčkům, kteří mnohdy zbytečně bourají a tým připravují o finance, jaké by jinak využil užitečnějším způsobem.

Hlavně do různých vylepšení přímo na monopostu, která budou v nástupu Cadillacu do F1 klíčová.

Bottas se s Pérezem pokusí o menší zázrak a držet stáj co nejdál od chvostu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Kvitová vs. ParryováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Kvitová vs. Parryová //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:05
  • 2.83
  • -
  • 1.44
Krejčíková vs. MbokováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 25. 8. 2025:Krejčíková vs. Mboková //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:05
  • 2.74
  • -
  • 1.47
Udinese vs. HellasFotbal - 1. kolo - 25. 8. 2025:Udinese vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
25. 8. 18:30
  • 1.95
  • 3.33
  • 4.63
Bilbao vs. Rayo VallecanoFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2025:Bilbao vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
25. 8. 19:30
  • 1.69
  • 3.80
  • 5.64
Inter vs. TurínFotbal - 1. kolo - 25. 8. 2025:Inter vs. Turín //www.idnes.cz/sport
25. 8. 20:45
  • 1.37
  • 5.19
  • 8.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Vuelta ONLINE: Sprint alpským podhůřím. Z úniku zbylo jen duo, balík ztrátu snižuje

Kdo ztratil čas, dostává ideální příležitost. Cyklistická Vuelta v Itálii pokračuje nevyzpytatelnou etapou. Rychlou, klikatou a se závěrem, který vybízí k úniku všestranné závodníky i ty, kdo lehce...

25. srpna 2025  14:20,  aktualizováno  16:20

Tenisová legenda i úspěšný investor. Jmění Federera přesáhlo miliardu dolarů

Tenisová ikona Roger Federer sbírá po konci hráčské kariéry úspěchy i se svými dalšími projekty a nově se zařadil mezi miliardáře. Časopis Forbes odhadl čisté jmění dvacetinásobného grandslamového...

25. srpna 2025  16:13

Nová stáj F1 brzy oznámí jezdce. Mladí mají smůlu, raději si vezme zkušené z důchodu

Jakmile dohoda Cadillacu a formule 1 dostala oficiální štempl a o jeho připojení na startovní rošt pro nadcházející sezonu bylo jasno, ihned se začala řešit otázka: Kteří dva piloti za něj budou...

25. srpna 2025  15:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Šílenství na letišti v Soluni. Zafeiris dokončuje přestup

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

25. srpna 2025  15:26

Vingegaardovi a spol. ukradli na Vueltě osmnáct kol. Pomohly jim i týmy soupeřů

O téměř dvě desítky kol přišla v noci na pondělí cyklistická stáj Visma–Lease a Bike. Po triumfu Jonase Vingegaarda v nedělní druhé etapě Vuelty, po níž se Dán ujal vedení v závodu, se zloději...

25. srpna 2025  12:15,  aktualizováno  14:41

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

Dovolil si vystřídat syna. Bellinghamův otec se pohádal s ředitelem klubu

Porušil nepsaná pravidla. „Překročil červenou čáru,“ píše německý deník Bild. Mark Bellingham, otec známých fotbalových bratrů Bellinghamových, se po zápase Dortmundu na St. Pauli (3:3) pohádal se...

25. srpna 2025  14:35

Nejradši bych měla útulek. Fibingerová o kočkách, Tokiu i světovém rekordu

Na tribuně bedlivě sleduje výkony českých atletů při domácím šampionátu. „Já tak trpím, když oni závodí. Atletiku miluju a chci, aby se jim dařilo,“ odpovídá bývalá koulařka Helena Fibingerová při...

25. srpna 2025  14:01

Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

Hokejový obránce Jan Rutta se po osmi letech vrací ze zámoří do Evropy. Pětatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu podepsal dvouletou smlouvu se Servette Ženeva....

25. srpna 2025  13:58

Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Našlapaný Eden, parádní chorea, vášnivá atmosféra, po gólech světelná show do tmy. Čtyři výhry v šesti kolech, v kolonce porážek nula. Zdánlivě celkem navoněný je začátek sezony pro fotbalového...

25. srpna 2025  13:33

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Sedmnáctiletý španělský cyklista zemřel po pádu na juniorské Vueltě. Závod zrušili

Sedmnáctiletý španělský cyklista Iván Meléndez zemřel po nehodě v druhé etapě juniorské Vuelty, kterou organizátoři po tragické události zrušili. Podle agentury AFP se mladý jezdec v sobotu zapletl...

25. srpna 2025  13:21

Lendla i Berdycha zastavilo zdraví, mámy mávaly v Praze. A jak se rozloučí Kvitová?

Poslední turnaj Petry Kvitové je tady. Do US Open vstoupí v pondělí v 17:00 SELČ a po závěrečném grandslamu sezony se zařadí mezi bývalé tenistky a bude se moct ohlížet za parádní kariérou. Podívejte...

25. srpna 2025  12:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.