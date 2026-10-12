Po druhé výměně pneumatik by se Hamilton propadl, pravděpodobně na páté místo. Měl by však výhodu novějšího obutí, větší rychlost a při troše štěstí by se ve zbývajících 23 kolech vrátil alespoň na čtvrtou pozici. Takto si užil trochu jiný průběh závodu: Sedm kol před cílem kolem něj prosvištěl Andrea Kimi Antonelli, hned poté ho přetlačil mistr světa Lando Norris a aby toho nebylo málo, v posledním kole ho odsunul na konečnou šestou pozici Oscar Piastri.
„Byl to můj call, moje volba, beru to na sebe,“ hlásil Hamilton hned po závodě.
|
Verstappen poprvé ovládl Velkou cenu Singapuru F1, soupeřům nedal šanci
Sedminásobný mistr světa spoléhal na pomalou degradaci pneumatik na extrémně hladkém singapurském asfaltu. To však letos pro Ferrari tak úplně neplatilo, gumy na rudém stroji odcházely rychleji než soupeřům a v kombinaci s Hamiltonovou zpackanou strategií byl úspěch dál než obvykle.
Britského pilota může šesté místo ze Singapuru mrzet, v celkovém pořadí bojuje o titul vicemistra. Přišel o šanci přiblížit se aktuálně druhému Russellovi, na něhož ztrácí devět bodů, a hlavně si teď musí hlídat záda, protože už pouze osm bodů za ním je momentálně nejrychlejší závodník Max Verstappen.
„Všem se omlouvám, přišli jsme o cenné body. Příště se to pokusím napravit,“ dodal závodník. Žádné vzlykání, žádné stěžování na tým, který mu přidělil méně výhodnou strategii a nechal ho po startu závodu kroužit za o něco v té chvíli pomalejším Charlesem Leclercem. První kola byla jediným momentem, kdy měl v Singapuru Hamilton nad týmovým kolegou rychlostně navrch.
Leclerc to zvládl
Na rozdíl od parťáka Leclerc uspěl. Lépe zvládl kvalifikaci, startoval druhý a závod dokončil jako druhý. Tým Ferrari svým jezdcům rozdělil strategie - Leclerc startoval na rychlejší měkké směsi stejně jako vítěz Verstappen a tato strategie se ukázala jako výrazně lepší. Takže ačkoliv se tým z Maranella v jihovýchodní Asii s dokonalou formou nepotkal, s ideální strategií a bezchybnou jízdou to na druhé místo stačilo. Jaký byl tedy rozdíl mezi druhým a šestým místem? Jedna pozice na startu.
„Začátek závodu byl v pořádku, kvůli případnému safety car jsme zvolili odlišnou strategii a ta moje byla lepší. Ale na startu jsme měli být více agresivní,“ vzpomněl Leclerc svou jedinou šanci dostat se do vedení.
Ferrari má letos tradičně vynikající odpich v prvních metrech, zatímco Red Bull se starty bojuje. I tentokrát byl Monačan v první zatáčce dřív než Verstappen. Jenže Nizozemec šel později na brzdy, chytře nenechal soupeři téměř žádné místo a hned se do čela vrátil.
|
Je škoda, že tě neslyšíme. Verstappena v Singapuru zlobila vysílačka, tým si poradil
„Podařilo se mi natlačit vedle Maxe, ale on mi zatáčku hodně utáhl, až jsem se musel nakonec sám stáhnout,“ popsal Leclerc centimetrový souboj. „Auto ideálně nefungovalo ani na měkké, ani na střední směsi. Až do konce jsem věřil ve vítězství, ale nakonec jsme museli uznat, že na Maxe tentokrát nemáme.“
Ferrari stále nemá tempo, a když se o něj snaží, odrovná své pneumatiky dřív než jeho soupeři. Pro legendární italský tým, který už roky slibuje návrat do bojů o titul, je to trochu začarovaný kruh. A když to náhodou autu sedne, výsledek zkazí strategické přehmaty. Dlouhodobě je Ferrari takticky nejslabší ze čtyř top týmů seriálu.
V Poháru konstruktérů zatím drží druhé místo za Mercedesem. Pokud by se však v dalších závodech přidal k Verstappenovi i Isack Hadjar, může to být pro Ferrari problém. „Co se týká zbytku sezony, budeme muset někde najít rychlost, protože Red Bull udělal nečekaně velký skok vpřed a momentálně je s nimi velmi obtížné bojovat,“ ví dobře Leclerc.