Bývalý šéf formule 1 brání Putina: Každý dělá chyby, Zelenskyj se má víc snažit

„Věřil, že vstoupit na území Ukrajiny je pro Rusko správné,“ popisuje chování ruského prezidenta Ecclestone, bývalý šéf formule 1.

V roce 2019 řekl, že by pro něj „schytal kulku“, tedy že by se pro něj obětoval. Ve čtvrtečním vydání pořadu Dobré ráno Británie čelil stejné otázce.

Jeho odpověď? „To pořád platí.“

„Stejně jako já i on dělá čas od času chyby, jen musí vědět, jak je napravit,“ rozvíjel svůj názor.

24. února ruské jednotky překročily hranice Ukrajiny, a napadly tak suverénní stát. Od té doby trvá válka. Podle Ecclestonea k ní vůbec nemuselo dojít.

„Ten druhý člověk na Ukrajině (Zelenskyj) je povoláním komik a podle mě v této profesi chtěl dál pokračovat, protože kdyby ne, víc by nad věcmi přemýšlel a Putina včas oslovil. Vyslechl by ho a na něčem by se domluvili,“ nechápe Zelenského.

Ecclestone se s Putinem sblížil při domluvě na organizaci Velké ceny Ruska v roce 2014. V Soči se od návratu podniku jezdilo osm let, než vedení formule 1 závod zrušilo z důvodu právě ruské invaze na Ukrajinu. Ani s tím Ecclestone nesouhlasí a řekl, že pokud by stále byl ve vedení, tento krok by neučinil.

A dál pokračoval v komentářích k válce: „Jsem přesvědčen, že pokud by se chtěla Ukrajina z této situace dostat, udělala by tak.“

„Jsem si naprosto jistý, že si Putin nyní přeje, aby toto celé nikdy nezačal. Je to citlivý člověk,“ tvrdil Ecclestone.

Bernie Ecclestone při sledování tréninku na Velkou cenu Ruska formule 1

Redaktor Ben Shephard následně Ecclestoneovi odpověděl, že „jeho kamarád“ Putin kdykoliv může válku zastavit, ale doposud tak neučinil. Ecclestone následně opáčil: „Když se nad tím zamyslíte, tak ukrajinský kamarád ji mohl zastavit lehčeji, ne?“

Bývalý šéf F1 situaci porovnal s USA. „Podívejte se na Spojené státy, ty také několikrát vtrhly do jiných zemí, ačkoliv nemají s Amerikou nic společného. I když vlastně tam jde o byznys, Spojené státy prodávají mnoho výzbroje, takže je to pro ně dobré,“ řekl s arogantním nádechem.

Ecclestone se vyjádřil i k poslední kauze ve světě motorismu. Nelson Piquet použil loni v listopadu hanlivé oslovení s rasistickým podtextem „nequinho“ pro Lewise Hamiltona. A Ecclestone bývalého pilota brání.

„Slovo je nepřijatelné u nás v Británii, ale kdo ví, jaký význam má v Brazílii. Já jsem zase malý a obézní, a kdyby mě takto někdo nazýval, musel bych se s tím vypořádat. A to bych zvládl bez větších problémů. Jsem překvapený, že to Lewis jen lehce nesmetl ze stolu a reagoval. Piquet se omluvil, všichni by měli být šťastní,“ prohlásil

Na otázku, jestli podle něj takové výrazy nemají, jak říká Hamilton, ve formuli 1 místo, odvětil: „Nemám na to názor.“