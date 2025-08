Bývalý šéf F1 radí Hamiltonovi: Jsi unavený. Ukonči kariéru, měl jsi to udělat už dávno

„Lewis měl veliký talent a nejspíš stále má. Ale stejně jako řada sportovních osobností, když se dostanou na vrchol, existuje jen jedna cesta, a to není dobrý směr. Vede jen dolů,“ prohlásil Ecclestone.

Hamilton před touto sezonou opustil po 12 letech Mercedes a podepsal smlouvu s Ferrari. V barvách italské stáje se mu ale nedaří. Naposledy v Maďarsku skončil dvanáctý a v průběžném pořadí je šestý.

Právě na okruhu v Budapešti po nepovedené kvalifikaci sám sebe silně kritizoval. „Nemám se na co vymlouvat, jsem k ničemu, absolutně k ničemu. Tým nemá žádný problém, vždyť máme auto na pole position. Možná by ale potřeboval vyměnit jezdce,“ pronesl čtyřicetiletý Brit.

Jeho výkony nenechal bez odezvy ani Ecclestone, jenž řídil šampionát 40 let, než v roce 2017 koupila formuli 1 americká společnost Liberty Media. „Lewis je unavený. Dělá to, co dělal odjakživa. Potřebuje si od toho jednou provždy odpočinout, totální reset, aby mohl dělat něco jiného,“ míní.

„Možná si to nemyslí, ale brzy si zvykne být v motoristickém důchodu. Myslím, že to měl udělat už dávno. Šidil by sám sebe, kdyby pokračoval. Měl by hned skončit. Kdybych se o něj staral, okamžitě bych s Ferrari začal jednat a řekl: ‚Pokud máte za Lewise náhradu, tak odejde‘,“ prohlásil Ecclestone.

Bernie Ecclestone a Lewis Hamilton (Bahrajn, 16. dubna 2015)

„Být Lewisem, řekl bych Ferrari, že chci, aby mi vyplatili celou smlouvu v plné výši, ale že to nefunguje a můžu uvolnit místo, pokud chtějí. Podepsali ho, protože si mysleli, že odvede svou práci,“ uvedl Ecclestone.

Na trati se Hamiltonovi sice nedaří, v zákulisí si ale několikrát pochvaloval, jak pracuje ve Ferrari s mechaniky, inženýry a dalšími zaměstnanci továrny. Prý odhalil její nedostatky a po jeho radách se výkon podle něj zlepšuje.

„Posílám jim všelijaké dokumenty. Nejdřív šlo o strukturální věci, abychom se mohli zlepšovat ve všech oblastech, pak také o podobě letošního i příštího vozu. Cítím, že je mou povinností tlačit na každou osobu v týmu, nejvíc pak na ty nejvyšší, co dělají rozhodnutí. A jsou neskutečně vnímaví, zlepšili se v mnoha směrech,“ líbilo se mu.

V týmu vidí obrovskou vášeň. Ferrari ale čeká na velký úspěch už 17 let, na vrchol se v jeho barvách nedostali ani šampioni Sebastian Vettel nebo Fernando Alonso. „A já nedovolím, abych tady nevyhrál titul,“ pravil odvážně Hamilton.

Letos by ho k němu dovedl leda zázrak. Šanci by ale měl mít ještě ve dvou dalších sezonách, podle serveru Daily Mail totiž podepsal s Ferrari tříletou smlouvu s ročním příjmem 60 milionů liber (1,7 miliardy korun).