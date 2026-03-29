Nejtěžší havárie sezony F1: Bearman se v Japonsku zranil při tvrdé ráně do bariéry

Autor:
  9:27
Byla to rána jako z děla. Oliver Bearman rozstřelil o bariéru svůj monopost haas v takové rychlost, že se všichni ptali: Bude v pořádku? Při Velké ceně Japonska diváci viděli největší nehodu dosavadního průběhu sezony formule 1.
Oliver Bearman v boxech Velké ceny Japonska

Oliver Bearman v boxech Velké ceny Japonska | foto: ČTK

Andrea Kimi Antonelli vyjíždí z boxů při Velké ceně Japonska.
Andrea Kimi Antonelli v obležení fotografů po Velké ceně Japonska.
Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.
Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.
35 fotografií

Oliver Bearman, který tak skvěle bodoval s vozem stáje Haas v loňské sezoně, neprožil v letošní Suzuce šťastný víkend. Překvapivě mu nevyšla kvalifikace - v sobotu ráno českého času neprošel z první vyřazovací části, takže v závodě ho čekala probíjená mezi pomalejšími soupeři.

Jedním z nich byl Franco Colapinto s vozem alpine, za jehož zadní křídlo se přiblížil ve druhém kole. V zatáčce Spoon se chystal předjíždět, když se stalo něco, co ani trochu nečekal - kvůli režimu dobíjení baterie zpomalil Colapinto mnohem víc, než bylo záhodno. Náhle byl rozdíl rychlosti mezi nimi téměř 50 kilometrů za hodinu!

Andrea Kimi Antonelli vyjíždí z boxů při Velké ceně Japonska.
Andrea Kimi Antonelli v obležení fotografů po Velké ceně Japonska.
Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.
Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.
35 fotografií

Bearman strhl volant prudce doleva a vylétl vedle trati do prašné únikové zóny. V tak vysoké rychlosti nad ním ztratil kontrolu a už byl jen pasažérem v poskakující mezigalaktické střele. Auto šlo do smyku, přelétlo přes trať a bokem se zabořilo do bariéry.

„Bylo to děsivé. Měl obrovskou nájezdovou rychlost do zatáčky ve srovnání s autem před sebou a musel provést úhybný manévr. Musel vjet na trávu,“ nechal se slyšet šéf stáje Ajao Komacu v rozhovoru pro britskou televizi Sky.

Náraz boční stranou monopostu bývá závodníky označován jako nejnebezpečnější, ochranné prvky se soustředí především na náraz přední částí auta, který bývá zdaleka nejčastější. Podle údajů z kokpitu čelil britský závodník obřímu přetížení 50 G.

Z auta dokázal sám vystoupit, ale viditelně kulhal. Vyšetření ve zdravotnickém středisku na okruhu nepotvrdilo původní spekulace o zranění kotníku, ten má Bearman v pořádku, stejně jako podle rentgenu neutrpěl zlomeninu žádné jiné části těla.

„Vypadá to pouze na zhmoždění pravého kolena,“ uvedl jeho tým Haas v prohlášení.

Podle všeho by Bearman za týden závodit nemohl, kvůli válce v Íránu byly však zrušeny závodu v Bahrajnu a Saúdské Arábii, takže má aktuálně téměř pět týdnů na rekonvalescenci. Sezona formule 1 pokračuje až 3. května Velkou cenou Miami.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jablonec B vs. Liberec BFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Jablonec B vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.39
  • 5.00
  • 6.40
Uničov vs. VsetínFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Uničov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.29
  • 4.37
  • 6.05
Teplice B vs. Pardubice BFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Teplice B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
29. 3. 11:00
  • 1.75
  • 3.48
  • 3.23
Ústí n. Labem vs. LiberecFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Ústí n. Labem vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
29. 3. 11:30
  • 2.33
  • 4.51
  • 2.30
Vítkovice vs. SpartaFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Vítkovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
29. 3. 15:00
  • 3.13
  • 4.49
  • 1.85
Pardubice vs. Mladá BoleslavFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Pardubice vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
29. 3. 15:00
  • 25.00
  • 14.00
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

S manželem jsme se vzali narychlo, rodiče poslali jen telegram, vypráví Romanová

Premium
Eva Romanová

V Praze v roce 1962 a pak ještě třikrát slavila s bratrem Pavlem titul mistrů světa v tancích na ledě. Kočovala pak napříč Evropou s ledovou revue, starala se o malé šimpanze, vedla Domov pro...

29. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.