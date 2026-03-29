Oliver Bearman, který tak skvěle bodoval s vozem stáje Haas v loňské sezoně, neprožil v letošní Suzuce šťastný víkend. Překvapivě mu nevyšla kvalifikace - v sobotu ráno českého času neprošel z první vyřazovací části, takže v závodě ho čekala probíjená mezi pomalejšími soupeři.
Jedním z nich byl Franco Colapinto s vozem alpine, za jehož zadní křídlo se přiblížil ve druhém kole. V zatáčce Spoon se chystal předjíždět, když se stalo něco, co ani trochu nečekal - kvůli režimu dobíjení baterie zpomalil Colapinto mnohem víc, než bylo záhodno. Náhle byl rozdíl rychlosti mezi nimi téměř 50 kilometrů za hodinu!
Bearman strhl volant prudce doleva a vylétl vedle trati do prašné únikové zóny. V tak vysoké rychlosti nad ním ztratil kontrolu a už byl jen pasažérem v poskakující mezigalaktické střele. Auto šlo do smyku, přelétlo přes trať a bokem se zabořilo do bariéry.
„Bylo to děsivé. Měl obrovskou nájezdovou rychlost do zatáčky ve srovnání s autem před sebou a musel provést úhybný manévr. Musel vjet na trávu,“ nechal se slyšet šéf stáje Ajao Komacu v rozhovoru pro britskou televizi Sky.
Náraz boční stranou monopostu bývá závodníky označován jako nejnebezpečnější, ochranné prvky se soustředí především na náraz přední částí auta, který bývá zdaleka nejčastější. Podle údajů z kokpitu čelil britský závodník obřímu přetížení 50 G.
Z auta dokázal sám vystoupit, ale viditelně kulhal. Vyšetření ve zdravotnickém středisku na okruhu nepotvrdilo původní spekulace o zranění kotníku, ten má Bearman v pořádku, stejně jako podle rentgenu neutrpěl zlomeninu žádné jiné části těla.
„Vypadá to pouze na zhmoždění pravého kolena,“ uvedl jeho tým Haas v prohlášení.
Podle všeho by Bearman za týden závodit nemohl, kvůli válce v Íránu byly však zrušeny závodu v Bahrajnu a Saúdské Arábii, takže má aktuálně téměř pět týdnů na rekonvalescenci. Sezona formule 1 pokračuje až 3. května Velkou cenou Miami.